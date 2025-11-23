¥È¥è¥¿¿·¡Ö¡ÈÎ¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡É¥Ð¥ó¡×È¯É½¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª ¡Ö²Ù¼¼¤¬¹¤¯¤Æ»È¤¤¾¡¼êÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª Á´Ä¹4.4m¡õÁ´Ä¹4.7m¤Î¡È2¤Ä¤Î¥Ü¥Ç¥£¡É¤Ç²÷Å¬À¡õÍøÊØÀ¥¢¥Ã¥×¤Î¡Ö¥×¥í¥¨¡¼¥¹¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¡×¥¹¥Ú¥¤¥ó»ÅÍÍÅÐ¾ì¡ª
²÷Å¬À¤ÈÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¤ËÈ¿¶Á½¸¤Þ¤ë
¡¡2025Ç¯11·î6Æü¤Ë¥È¥è¥¿¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óË¡¿Í¤Ï2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö¥×¥í¥¨¡¼¥¹¥Ð¥ó¡×¤È¡Ö¥×¥í¥¨¡¼¥¹¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤ÊÁõÈ÷¤ÈÆ¯¤¯¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡EV²½¤ÎÎ®¤ì¤¬³Æ¹ñ¤Ç°ìÃÊ¤È²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÆÃ¤ËÅÔ»ÔÉô¤ÎÇÛÁ÷¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¼è¤ê²ó¤·¤¬ÎÉ¤¯¡¢´Ä¶ÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤¿¾®·¿¾¦ÍÑ¼Ö¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¿·¡Ö¡ÈÎ¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡É¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡º£·î¤Ë¤ÏEU¤¬2027Ç¯°Ê¹ß¤Î¾¦ÍÑ¼Ö¸þ¤±ÇÓ½Ð´ð½à¶¯²½°Æ¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ¬À©ÌÌ¤ÎÆ°¤¤â³èÈ¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿»þÀª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥â¥Ç¥ë¤òËá¤¾å¤²¤ë¥È¥è¥¿¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥í¥¨¡¼¥¹¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¤Ï¡¢2019Ç¯¤ÎÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤ä¸Ä¿Í·Ð±Ä¤ÎÇÛÁ÷¶È¼Ô¤Î¡ÈÁêËÀ¡É¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏL1¤ÈL2¤Î2¼ï¤Ç¡¢Á´Ä¹4403mm¤È4753mm¤È¤¤¤¦°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢²Ù¼¼ÍÆÎÌ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì2126¥ê¥Ã¥È¥ë¡¢2693¥ê¥Ã¥È¥ë¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÔ»Ô¤ÎºÙ¤¤Ï©ÃÏ¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯°·¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°û¿©Å¹¤Ø¤Î¥ë¡¼¥ÈÇÛÁ÷¤äÀßÈ÷¶È¼Ô¤Î°ÜÆ°¼Ö¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¶¹¤¤Ãó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â²ÙÊª¤ÎÀÑ¤ß²¼¤í¤·¤¬ÍÆ°×¤Ç¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤¿2BOX¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼ÖÂÎ¤Ï°ÂÁ´ÌÌ¤Ø¤Î°Â¿´´¶¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇÛÎ¸¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Æü¡¹Ä¹»þ´Ö¼ÖÎ¾¤È¸þ¤¹ç¤¦¾¦ÍÑ¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¿·¤¿¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡ÖGX Plus¡×¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÎGX¡¢VX¤ÎÃæ´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢µ¡Ç½À¤È²÷Å¬À¤òÅ¬ÅÙ¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï10¥¤¥ó¥Á¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¡¢Apple CarPlay¤ÈAndroid Auto¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Î¥Ê¥ÓÁàºî¤ä²»³Ú¥¢¥×¥ê¤ÎÍøÍÑ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ö¶È¼Ô¤ËÂ¿¤¤Ê£¿ôÃÏÅÀÇÛÁ÷¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤ÎVX¤Ç¤Ï¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼¥«¥á¥é¤¬É¸½à¤È¤Ê¤ê¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î¸åÂà»þ¤Î¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ò¸º¤é¤¹Àß·×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤â¶¯²½¤µ¤ì¡¢·»Äï¥â¥Ç¥ë¤Î¥×¥í¥¨¡¼¥¹¥Ð¥ó¤Ë¤ÏÈèÏ«¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹»þ´Ö¤Î±¿Å¾¤Ï½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¤ò¾·¤¤ä¤¹¤¯¡¢·Ù¹ðµ¡Ç½¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç±¿¹Ô´ÉÍý¤Î¼Á¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥×¥í¥¨¡¼¥¹¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥´¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢½õ¼êÀÊ¤òÅÝ¤·¤ÆÄ¹¼ÜÊª¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢²Ù¼¼¤Î½ÀÆðÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤ÈEV¤ÎÆóËÜÎ©¤Æ¤Ç¡¢ÀÅ½ÍÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¡Ö¥×¥í¥¨¡¼¥¹¥·¥Æ¥£¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¤Ï¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Ä¤Ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢EU³ÆÅÔ»Ô¤Ç¿Ê¤à´Ä¶µ¬À©¤Ø¤ÎÂÐ±þ¼Ö¤È¤·¤ÆÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿GX Plus¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó²Á³Ê¤Ï1Ëü8590¥æ¡¼¥í¡ÊÌó334Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤È¤µ¤ì¡¢Æ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âº£²ó¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¾¦ÍÑ¼Ö¤Ê¤Î¤ËÆâÁõ¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡ÖEVÈÇ¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖGX Plus¤Î²Á³Ê¤Ê¤é¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Ç¤âÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö²Ù¼¼¤¬¹¤¯¤Æ»È¤¤¾¡¼êÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¥ê¥¢¥«¥á¥éÉ¸½à²½¤ÏÃÙ¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤±¤É´¿·Þ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿È¿±þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼ÂÍÑ¼Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£