¡Öº£Æü¹¥¤¡×ÊÆß·¤ê¤¢¡Öµ×¡¹¤Ë°Å¤¯¡×¥¤¥á¥Á¥§¥ó»ÑÈäÏª¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ë¡×¡Ö¥«¥é¥³¥ó¹ç¤ï¤»¤Æ¤ë¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆß·¤ê¤¢¤¬11·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿È±¿§¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×½Ð±éÈþ½÷¡Öµ×¡¹¤Ë°Å¤¯¤Æ¤ª¤È¤Ê¤Ã¤Ý¤¤¡×¿·¥Ø¥¢ÈäÏª
ÊÆß·¤Ï¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¥°¥ì¡¼¤Ë¤·¤¿µ×¡¹¤Ë°Å¤¯¤Æ¤ª¤È¤Ê¤Ã¤Ý¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¿·¤·¤¤È±¿§¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£10·î¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤á¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¤ËÈ±¿§¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï°Å¤¤¥°¥ì¡¼¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥«¥é¥³¥ó¹ç¤ï¤»¤Æ¤ë¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£ÊÆß·¤Ï¡¢¹õÌÚÀ»Æá¤È¡Ö²ÆµÙ¤ßÊÔ2024¡×¤Ë¤Æ¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤·¡¢2025Ç¯6·î12Æü¤ËÇË¶É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÊÆß·¤ê¤¢¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥óÈ±¿§¸ø³«
¢¡ÊÆß·¤ê¤¢¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
