ÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¤¬µþÅÔ£±£Ò¤Ç£Ê£Ò£ÁÇ¯´Ö£±£°£°¾¡¡ÖÇÏ¤È´Ø·¸¼Ô¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡×£·Ç¯Ï¢Â³£±£±ÅÙÌÜ
¡¡ÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¡á·ªÅì¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤Ï£±£±·î£²£³Æü¤ÎµþÅÔ£±£Ò¡¦£²ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ê¥À¡¼¥È£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£´Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ç¥Û¥Ã¥È¥·¡¼¥È¡Ê²´¡¢·ªÅì¡¦Âçµ×ÊÝÎ¶»Ö±¹¼Ë¡¢Éã¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¡¼¥È¥¥ã¥Ã¥È¡Ë¤Ëµ³¾è¤·¤Æ£±Ãå¤È¤Ê¤ê¡¢£Ê£Ò£ÁÇ¯´Ö£±£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡££²£°£±£¹Ç¯¤«¤é£·Ç¯Ï¢Â³£±£±ÅÙÌÜ¡£¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¡¢¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¡¢ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¡¢²£»³Éð»Ëµ³¼ê¤ËÂ³¤¯º£Ç¯£¶¿ÍÌÜ¤ÎÂçÂæÅþÃ£¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¡Öº£Ç¯¤âÌµ»ö¤Ë£±£°£°¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÎ®¤ì¤Î°¤¤£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤Î°¤¤¤Þ¤Þ¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â£±£°£°¾¡¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é¡¢ÇÏ¤È´Ø·¸¼Ô¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê£·Ç¯Ï¢Â³£±£±ÅÙÌÜ¤ÎÃ£À®¡Ë¤½¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍÎÏÇÏ¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¡£¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤ÇÅÐ¾ì¤Î¡Ë¥ë¥á¡¼¥ë¤µ¤ó¤È¤Ï¤Ï¤ë¤«¤Ëº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¤Þ¤¿²þ¤á¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×