¡Ö¼«Á³¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×²¹Àô¥â¥Ç¥ë¡¦¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤¬¡Èº®Íá²¹Àô¡É¤ò»Ä¤¹¤Ù¤¯³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¡ÖºÇ½é¤Ï¥«¥Ã¥×¥ë¤äÉ×ÉØ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÆüËÜÊ¸²½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢²¹Àô¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤òÉ³²ò¤¯¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃË½÷¤¬Æ±¤¸ÍáÁå¤ËÆþÍá¤¹¤ë"º®Íá"¤¬ÅÁÅýÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¹Àô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤ÎÆþÍá»Ñ¡£º®Íá²¹Àô¤Ë¤Ï¡ÖÈëÅò¡×¤È¤µ¤ì¤ëÌîÅò¤âÂ¿¤¤
¡¡¸½ºß¡¢¸ø½°Íá¾ìË¡¤ËÌÀ³Î¤Ëº®Íá¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÊ¸¸À¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÉ÷µª¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¡×¤È¤·¤Æº®Íá¤Ï¼«¼£ÂÎÃ±°Ì¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢"º®Íá²¹Àô»ÜÀß"¤ÎÂ¸Â³¤ò´ê¤¤³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²¹Àô¥â¥Ç¥ë·óYouTuber¤Î¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤À¡£º®ÍáÊ¸²½¤ò¤Ê¤¼¿ä¤¹¤Î¤«¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Ç350¤«½ê¤â¤Îº®Íá²¹Àô¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¡£¤Þ¤º¡¢º®Íá²¹Àô¤Ï¡Ö¼«Á³Ë¤«¤Ê¾ì½ê¤ËÂ¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÄ¼Ë¤Î»³±ü¤ËÏªÅ·¤äÈ¾ÏªÅ·¤Î·Á¤Ç¤¢¤ë²¹Àô¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë¤ÏÃ¦°á½ê¤Ê¤É¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡ØÌîÅò¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²¹Àô¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿²¹Àô¤ÏÍáÁå¤¬ÃË½÷¤ÇÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤Éº®Íá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼«Á³Ë¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢ÃË½÷¤ÎÊÌ¤Ê¤¯²¹Àô¤Ë¿»¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬¼«Á³¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²¹Àô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÅöÁ³¥¹¥Þ¥Û¤â¤¤¤¸¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Åò¤Ë¿»¤«¤Ã¤ÆÂ¾¤Î¿Í¤È¤¹¤ë²ñÏÃ¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤ÎÂ©¶ì¤·¤µ¤òËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡½µËö¤Ë¤Ê¤ë¤È»³Ãæ¤Îº®Íá²¹Àô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¾®Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¡£½÷ÀÃ±ÆÈ¤Çº®ÍáÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Äñ¹³´¶¤ä¶²ÉÝ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÀè¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î´¶³Ð¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅöÁ³½÷À³§¤¬Æ±¤¸¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¸í²ò¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÀèµÒÃËÀ¤¬¤¤¤ë¾õ¶·¤ÇÆþÍá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ºÇ½é¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ëÃËÀµÒ¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤ÏÅöÁ³¼«Ê¬¤ÇÃí°Õ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ò¼è¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¡¢Åò¤Ë¿»¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¿Í¤ÈÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤â¿´¤¬À²¤ì¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¼«Ê¬¤ÎÍÆ»Ñ¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢º®Íá²¹Àô¤Ç¼«Á³¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀÎ¤«¤éº®Íá¤ÎÊ¸²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤âÆüËÜ¿Í¤¬°é¤Æ¤Æ¤¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÊý¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤â»×¤¤¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÎ¹¹Ô¤Î¹Ô¤Àè¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½÷À¤Ë¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÏÌµÍý¤Ë°ì¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤äÉ×ÉØ¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤È2¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤â¿®Íê¤Ç¤¤ëÊý¤È°ì½ï¤ËË¬¤ì¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ëº®Íá²¹Àô¤Ï»³±ü¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤Î¹Ô¤Àè¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤¬¤¹¤¹¤á¤ë"½é¿´¼Ô¸þ¤±"¤Îº®Íá²¹Àô¤ò¡¢2¤Ä¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô¤Î±üµ´ÅÜ²¹Àô¶¿¡Ø²Ã¿ÎÅò¡Ù¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÃË½÷ÊÌ¤ÎÃ¦°á½ê¤¬¤¢¤ê¡¢º®Íá¤ÎÌîÅ·²¹Àô¤ÎÂ¾¤ËÃË½÷ÊÌ¤Î²¹Àô¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤Î¾è¤êÆþ¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¼Ö¤Î²»¤¬°ìÀÚ¤·¤Þ¤»¤ó¡£½ÉÇñ¼Ô¤ÏÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï±üµ´ÅÜÍ·ÊâÆ»¤ò90Ê¬¤Û¤ÉÊâ¤¯¤³¤È¡£»ä¤Ï10²ó°Ê¾å¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©²¼ÅÄ»Ô¤Î²ÏÆâ²¹Àô¡Ø¶âÃ«Î¹´Û¡Ù¤µ¤ó¡£¡ØÀé¿ÍÉ÷Ï¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÂçÍá¾ì¤¬º®Íá¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÅò¤Ê¤Î¤Ç»ç³°Àþ¤äÃî¤Ê¤É¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿º®Íá¤ÎÃæ¤Ç¤â½÷À¤È¤ÎÁø¶øÎ¨¤¬¤È¤Æ¤â¹â¤¤¤ªÉ÷Ï¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢º®Íá½é¿´¼Ô¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤äÉ×ÉØ¤ä½÷À¤Ë¤¼¤Ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡²¹Àô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°Îò¤Ï9Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¡£¸µ¡¹¤Ï²ð¸î»Î¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Î³èÆ°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤Ê¤¼º®Íá²¹Àô¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£¸åÊÔµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÍÄ¾¯´ü¤ä¡¢º®Íá²¹Àô¤¬¡ÖÀäÌÇ¡×¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë