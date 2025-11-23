Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤è¤ëMBO¤È¤Ï¡©»ñ»ºÁýÂç&ÁêÂ³ÀÇ°µ½Ì¸ú²Ì¤âÁÀ¤¨¤ë¡ª´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÖMBO¡×ºÇÂç³èÍÑ½Ñ¡Ú¸øÇ§²ñ·×»Î¤¬²òÀâ¡Û
¶áÇ¯¡¢Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä·Ð±Ä¼Ô¼«¿È¤Ë¤è¤ëMBO¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢MBO¤ÎÆÃÀ¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÅê»ñ¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÎºÇÂç²½¡¢¤½¤·¤Æ·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤è¤ëÁêÂ³ÂÐºö¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÅª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡¢M&A¤Ë¤¯¤ï¤·¤¤¸øÇ§²ñ·×»Î¡¦ÀÇÍý»Î¤Î´ßÅÄ¹¯Íº»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤è¤ëMBO¤È¤Ï¡©»ÅÁÈ¤ß¤ÈÁÀ¤ï¤ì¤ë²ñ¼Ò¤ÎÆÃÄ§
¶áÇ¯¡¢Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¾å¾ì´ë¶È¤ÎMBO¡Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¦¥È¡Ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MBO¤Ï´ë¶È¤Î·Ð±Ä¿Ø¤¬¼«¼Ò¤Î³ô¼°¤ä»ö¶ÈÉôÌç¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢·Ð±Ä¸¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¼êË¡¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬´Ø¤ï¤ë¾ì¹ç¡¢¶ä¹Ô¤«¤é¤Î¼ÚÆþ¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¥É¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¦¥È¡ÊLBO¡Ë¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¾å¾ì²ñ¼Ò¤ÎÈó¾å¾ì²½¤È¸½·Ð±Ä¿Ø¤ÎÅê»ñ»²²Ã¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
MBO¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó¤òºÇÂç²½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß
Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬MBO¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Åê»ñ¥ê¥¿¡¼¥ó¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¥ê¥¿¡¼¥ó¤È¤Ï¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎÁý²Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åê»ñ¤·¤¿¸µËÜ¤¬¤É¤ì¤À¤±Áý¤¨¤ë¤«¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¶ä¹Ô¼ÚÆþ¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¤¼«¸Ê»ñ¶â¤Ç¤âÂç¤¤ÊÅê»ñ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ç¹ØÆþÂå¶â¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò¶ä¹Ô¼ÚÆþ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦¤Î¤ÈÆ±¤¸¸¶Íý¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´ë¶È²ÁÃÍ100²¯±ß¤Î²ñ¼Ò¤òÇã¼ý¤·¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë180²¯±ß¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÚÆþ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡Û
¼«¸Ê»ñ¶â100²¯±ß¤ÇÅê»ñ¤·¡¢180²¯±ß¤ÇÇäµÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Íø±×¤Ï80²¯±ß¡£¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï80¡ó¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏMBO¤Ç¼ÚÆþ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¡Ú¼ÚÆþ¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡Û
¼«¸Ê»ñ¶â50²¯±ß¡¢¼ÚÆþ¶â50²¯±ß¤ÇÅê»ñ¤·¡¢180²¯±ß¤ÇÇäµÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Íø±×¤ÏÆ±¤¸80²¯±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï160¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡ÏMBO¤Ç¼ÚÆþ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¾¯¤Ê¤¤¸µËÜ¤ÇÅê»ñ¤¹¤ëÊý¤¬¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¡Ö¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¸ú²Ì¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
MBO¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¼è°úÊýË¡
MBO¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬½Ð»ñ¤·¤Æ¼õ¤±»®²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤¹¡£¶ä¹Ô¤«¤é¼ÚÆþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¡¢»ñ¶â¤Î50¡ó¡Á80¡ó¤ò¼ÚÆþ¶â¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢¼õ¤±»®²ñ¼Ò¤¬Åê»ñÀè¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¾å¾ì²ñ¼Ò¤Î¾ì¹ç¡¢³ô¼°¼èÆÀ¤Ï¸ø³«ÇãÉÕ¤±¡ÊTOB¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
³ô¼°¤ò100¡ó¼èÆÀ¤·¤¿¸å¡¢¼õ¤±»®²ñ¼Ò¤ÈÅê»ñÀè¤Î²ñ¼Ò¤ò¹çÊ»¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÚÆþ¶â¤ÏÅê»ñÀè¤Î²ñ¼Ò¤ÎºÄÌ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ÚÆþ¶â¤ÎÊÖºÑ¤ÏÅê»ñÀè¤Î²ñ¼Ò¤¬²Ô¤°¤ª¶â¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¼«ÂÎ¤ÏºÄÌ³¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬ÁÀ¤¦²ñ¼Ò¤ÎÆÃÄ§
Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬MBO¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÁÀ¤¦²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Íø±×¤È¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥Õ¥í¡¼¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò
¼ÚÆþ¶â¤ÎÊÖºÑ¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢ËèÇ¯¤Î¶ÈÀÓ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬¹¥¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÀßÈ÷Åê»ñ¤¬Â¿¤¤¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤ä¶ÈÀÓÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤²ñ¼Ò¤Ï¸þ¤¤Þ¤»¤ó¡£
Â¿³Û¤Î¸½¶â¤ä¶âÍ»»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò
¼ÚÆþ¶â¤ÎÊÖºÑ»ñ¶â¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Í¾¾ê»ñ¶â¤ÎÂ¿¤¤²ñ¼Ò¤ÏÅê»ñ¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô²Á¤¬Äã¤¤¾å¾ì²ñ¼Ò
³ô²Á¤¬Äã¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÇã¼ý¤Ï¡¢Åê»ñ³Û¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¸úÎ¨Åª¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÌµ¼Ú¶â¤ÇPBR¡Ê³ô²Á½ã»ñ»ºÇÜÎ¨¡Ë¤¬Äã¤¤²ñ¼Ò¤Ï¤ªÇã¤¤ÆÀ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
·Ð±Ä¼Ô¤¬MBO¤òÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹
MBO¤Ç¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬¼«¼Ò³ô¼°¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌÜÅª¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤ÎÀáÀÇ¤Ç¤¹¡£¾å¾ì³ô¼°¤òÈó¾å¾ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤Î·×»»ÊýË¡¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÀÇ³Û¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢´ë¶È²ÁÃÍ100²¯±ß¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¼Ô¤¬Çã¼ý¤·¡¢¼«¸Ê»ñ¶â50²¯±ß¡¢¼ÚÆþ¶â50²¯±ß¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£Èó¾å¾ì²½¤Ë¤è¤ê³ô¼°¤ÎÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤Ï50²¯±ß°Ê²¼¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¼ÚÆþ¶â50²¯±ß¤òº¹¤·°ú¤±¤Ð¡¢³ô¼°¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï¼Â¼Á¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»Ò¤É¤â¤Ë³ô¼°¤òÂ£Í¿¡¦ÁêÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡ÏÁêÂ³ÂÐºö¤Î¤¿¤á´ë¶È¤òÇã¼ý¤·¡¢Èó¾å¾ì²½
¡Î¿ÞÉ½4¡ÏÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤ò²¼¤²¡¢¼ÚÆþ¶â¤È¹ç¤ï¤»¤Æ³ô¼°¤ÎÉ¾²Á³Û¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë
MBO¤ÏÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ê¥¿¡¼¥ó¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¼êË¡¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ëÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ÚÆþ¶â¤òÊÖºÑ¤Ç¤¤ë°ÂÄê¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤¢¤ê¡¢¼è°ú¤Ï¿µ½Å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
