¡¡¸µ¡ÖAKB48¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£AKB²ÃÆþÁ°¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸åÆ£¿¿´õ¡¢²Î¼ê¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£
¡¡¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÇðÌÚ¤Ï¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌä¤ï¤ì¡¢¾®³Ø2Ç¯¤Î²ÆµÙ¤ß¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ËÉã¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Êì¤«¤éÂå°Æ¤È¤·¤Æ¡ÖÎ¹¹Ô¤è¤ê¡¢¥â¡¼Ì¼¡£¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÊý¤¬ÀäÂÐ³Ú¤·¤¤¤è¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«À¨¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡£¿Æ¤âÀ¨¤¤¤½¤³¤«¤é°ì½ï¤Ë¡£ÃÏÊýÇñ¤Þ¤ê¤Ç±óÀ¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¤¹¤ë¤°¤é¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¡ÖÀ¸³è¤ÎÁ´¤Æ¤ò¡£¥Ï¥í¥×¥í¤Ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£ºÇ½é¤ËÇã¤Ã¤¿¡Ö¥â¡¼Ì¼¡£¡×¤ÎCD¤Ï¡ÖMemory ÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤¬¡ÖAKB¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤µ¤ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â5²ó¼õ¤±¤Æ¤Æ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¯¤Ã¤Æ¡×¤ÈÇðÌÚ¡£¡Ö¤Ç¤â»ä¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÀÎ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢AKB¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸«¤Ä¤±¤Æ¡×¤È¡ÖAKB¡×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤è¤Í¤¨¡¢¤À¤«¤é¡£Ì´¤Ä¤«¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£