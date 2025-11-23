Å·Á³²¹ÀôÊ»Àß¤ÎÆ»¤Î±Ø¡Ö¤â¤ß¤¸Àî²¹Àô¡×¤Ç¥¸¥Ó¥¨¥À¥à¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¡ª ¶õ¤ä¥À¥à¤Î¿§¤È¹ÈÍÕ¤ÎÂÐÈæ¤¬Èþ¤·¤¤·Ê¿§¤ÎÃæ¡¢²¹Àô¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¤á¤¿¤óµª¹Ô¡¡¡ô£±£·¡¡¤â¤ß¤¸Àî²¹Àô¡¡¥¸¥Ó¥¨¥À¥à¥«¥ì¡¼¡ª¡ÚVOICEROID¼ÖºÜ¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦ABSsuper¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤Î¥À¥¸¥ã¥ì¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡© ¼ÖºÜ¼ç¤Ê¤é¡£
¡¡Åê¹Æ¼Ô¤ÎABSsuper¤µ¤ó¤¬ÆÁÅç¤ÎÆ»¤Î±Ø¡Ö¤â¤ß¤¸Àî²¹Àô¡×¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±óÊý¤«¤é¤Ç¤â¹Ô¤¤¿¤¤ÆÁÅç¤ÎÆ»¤Î±Ø¤È¤·¤Æ¡¢Âè2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡ÀÖ¤¤¶¶¤òÅÏ¤ë¤È¤¹¤°¤ËÌÜÅª¤Î¡Ö¤â¤ß¤¸Àî²¹Àô¡×¤¬¡£Å·Á³²¹Àô¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ABSsuper¤µ¤ó¤Ï¤ªÅÚ»ºÇä¤ê¾ì¤ä¿©Æ²¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤º¤Ï²¹Àô¤Ø¡£Ã±½ãÎ²²«¤ÎÎä¹ÛÀô¤È¤Î¤³¤È¡£ÆþÍáÎÁ¤ÏÂç¿Í700±ß¤Ç¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤¡£½ÉÇñ»ÜÀß¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¿©»ö¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¡¢¤â¤ß¤¸Àî²¹Àô¤Î²£¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆá²ìÀî¤È¤¤¤¤¡¢Àî¸ý¥À¥à¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¥¸¥Ó¥¨¡¦¥À¥à¥«¥ì¡¼¡×¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¥«¥ì¡¼¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥·¥«¤ÎÆù¡£ÆÁÅç¤Î»³±ü¤Ï¥·¥«¤ä¥¤¥Î¥·¥·¤Î³²¤â¿¼¹ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½ÃÆù¤Î³èÍÑ¤¬ÌÏº÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£ÌîºÚ¤¬¤â¤ß¤¸¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Æù¤Î¿©´¶¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¿É¤µ¤â¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¯¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¥«¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤ÈABSsuper¤µ¤ó¡£½¤ß¤âÌµ¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆþÍá¤â¿©»ö¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¹ÈÍÕ¼í¤ê¡£ÀÄ¶õ¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¹ÈÍÕ¤¬¤è¤¯±Ç¤¨¤Þ¤¹¡£¥À¥à¸Ð¤Î·Ê´Ñ¤âÎÉ¤¯¡¢¥Ü¡¼¥Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ÆÌþ¤µ¤ì¤ë¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ»¤Î±Ø¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤ß¤¸Àî¤Ï¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë»ÙÎ®¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¤â¤ß¤¸Àî¤Ç¤â¹ÈÍÕ¼í¤ê¡£Àî±è¤¤¤ËÅÀ¡¹¤ÈÇ³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÈÍÕ¤¬º¹¤·¹þ¤ßÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¯Ç³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÈÍÕ¤â¡¢Àî¤Î·Ê´Ñ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ABSsuper¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆÁÅç¤Î·Ê¿§¤È¥°¥ë¥á¤Î¾Ò²ð¤Î¾ÜºÙ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿Êý¤Ï¤¼¤ÒÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦ÈþÌ£¤½¤¦¡Á
¡¦¼¯Æù¤Ï¡¢¤â¤ß¤¸¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¤«¤é¤Í
¡¦åºÎï¤À¤Í¤¨
¡¦ÀÖ¤ÈÀÄ¤¬ÁÇÅ¨¡ª
¡¦²¹Àô¤ÎÂÐ´ß¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥×¾ì¤â¤¢¤ë¥¾
¡¦ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¤Ê ¤³¤³¤«¤é¹ÈÍÕ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯»þ´Ö¤¬Âç¹¥¤