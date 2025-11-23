¡Ö20Âå¤Îº¢¡¢»Ò¶¡¤òºî¤ë¤Î¤Ï¥À¥µ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤¬40Âå¤ÇÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¡¢ºÇ¹â¤Ë¥¨¥â¤¤½Ö´Ö
¾¯»Ò²½¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö»Ò»ý¤Á¡×¤È¡Ö»Ò¤Ê¤·¡×¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¼ã¤¤º¢¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤òºî¤ë¤Î¤Ï¥¨¥´¤Ç¡¢¥À¥µ¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¡¢Éã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸´Ñ¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¿Í»¦¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ëÈà¤Ëµ¯¤¤¿ÊÑ²½¤È¤Ï¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö»Ò¶¡¤òºî¤ë¤Î¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¼Â¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿£²¤Ä¤ÎÍýÍ³
¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¡¢¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤è¤ê¡¢°ìÉôÈ´¿è¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
»Ò¶¡¤òºî¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡Ö¥¨¥éーÃÍ¡×
°æ¸ÍÁ±¹Ô¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¢44ºÐ¡Ë¤Ï¡¢2ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÂÎ³°¼õÀº¤Ç¡¢°ìÃË°ì½÷¡¢¼èºà»þÅÀ¤Ç5ºÐ¤È2ºÐ¤Ç¤¢¤ë¡£½»¤Þ¤¤¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÅÔ¿´5¶è¤Î¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¶¦Æ¯¤¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤È¤â0ºÐ¤«¤éÊÝ°é±à¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ºÊ¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¶¡¤Ï¤Ê¤¤¡£
°æ¸Í¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹·ÏÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ¼Ô¤À¡£30～50Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ç¤½¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃÎ¤é¤Ì¼Ô¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
Èà¤Î°õ¾Ý¤ò¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¡ÖÀÚ¤ì¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¾¯¤·»¨ÃÌ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ËÄÂç¤ÊÆÉ½ñÎÌ¤È¾ðÊó¼ý½¸ÎÌ¤¬¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ì¤ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¿ÍÊ¸·Ï¤ÎÃÎ¼±¤ä¸«¼±¤â¸ü¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¶µÍÜ¤¬¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤ä¤äÃÇÄêÅª¤ÇÍä¤ß¤Ê¤¯¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¸ýÄ´¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö°µ¤¬¶¯¤¯¤Æ¶ì¼ê¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÊú¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤·Èà¤¬¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¡¢ÏÀµÒ¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ì£Êý¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Å¨¤òºî¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤Þ¤ÇÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
°æ¸Í¤µ¤ó¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡Ö20Âå¤Îº¢¡¢»Ò¶¡¤òºî¤ë¤Î¤Ï¥À¥µ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¹Í¤¨¤Ï¤¤¤Ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
»Òºî¤ê¤È¤Ï¥¨¥´¤Ç¤¢¤ë
¼ã¤¤º¢¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤òºî¤ë¤Î¤Ï¥À¥µ¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥´¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤À¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Î¿ÍÀ¸¤ËÀÕÇ¤¤Ê¤ó¤Æ¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤Ê¤Î¤Ëºî¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¼«Ê¬¾¡¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£À®Ä¹¤·¤Æ¿Í»¦¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤éº¤¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤ÇÇØÉé¤¨¤Ê¤¤¡£
¿Í»¦¤·¤À¤Ê¤ó¤Æ¶ËÃ¼²á¤®¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î»Ò¤¬¤É¤¦°é¤Ä¤«¤Ê¤ó¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢À©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¿Æ¤È¤ÏÊÌ¿Í³Ê¤ÎÂ¾¿Í¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢À©¸æ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¡¢ÐþËý¤Ç¤¹¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤Ë¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤éÂ¹¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤½Ð¤¹¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¼«¸Ê°¦¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£Åö»þ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¤¹¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í×¤Ï¡¢³§¡¢Î®¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ëº§¤·¤¿¤é»Ò¶¡¤òºî¤ë¤â¤Î¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¡£¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ò¶¡¤òºî¤ë¤Ê¤ó¤Æ²¿¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤Ï½ã¿è¤Ëµ¿Ìä¤Ç¤·¤¿¡£
²æ¤¬»Ò¤¬¿Í»¦¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×
¤À¤±¤É¡¢1ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¤¢¤È¡¢»Ò¶¡¤òºî¤ë¤Î¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¼Â¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÂç¤¤¯¤Õ¤¿¤Ä¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ËÍ¤ÎËå¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¡£Ëå¤ÏÀÎ¤Ï¡¢¿Í´ÖÅª¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÅÛ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤°¤Ã¤ÈÁý¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¸À¤¦¤Î¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÎºÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤â¤·»Ò¶¡¤¬¿Í»¦¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤È·ëº§¤Ç¤¤¿¡¢¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
Á°¤ÎºÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢»Ò¶¡¤¬¿Í»¦¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤ëÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬°¦¤À¤È¸À¤¦¤Ê¤é¡¢Á°¤ÎºÊ¤Î¤³¤È¤Ï¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Á°¤ÎºÊ¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤Îº¢¤Ï¡¢Æ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¹¤®¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î¥º§¤·¤Æ30Âå¤âÈ¾¤Ð¤ò²á¤®¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é»Ò¶¡¤òºî¤Ã¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÓ¼º´¶¤Ï¤Ê¤¤
²æ¤¬²È¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò·Ú¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¶¡¤Õ¤¿¤ê¤ÎÊÝ°é±à¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ÏºÊ¤ÎÃ´Åö¤Ç¡¢ºÊ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¤¤ÏËÍ¡£ËÍ¤âºÊ¤â¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯OK¤Î²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¿Æü¤ÎÆüÃæ¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤È¤â²È¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë³°¤ØÃë¿©¤ò¿©¤Ù¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£
Í¼¿©ºî¤ê¤ÏºÊÃ´Åö¤Ç18»þ¤´¤í¡£»Ò¶¡¤Õ¤¿¤ê¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¶ËÎÏ¡¢Í¼¿©¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ï²È¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀöÂõ¤ÏËÍ¤¬Ã´Åö¤Ç¡¢ÀöÂõµ¡¤ò²ó¤·¤Æ¡¢´¥Áçµ¡¤Ç´¥¤«¤·¤Æ¡¢¾ö¤à¤Þ¤Ç¡£ËÍ¤âºÊ¤â¡¢»Ò¶¡¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Î21»þ¤¯¤é¤¤¤«¤é23～24»þ¤Þ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀèÆü¡¢ºÊ¤¬¤«¤Ê¤ê¿¼Ìë¤Þ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö·ò¹¯¾å¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢·ëº§¸å½é¤á¤ÆºÊ¤¬ËÍ¤ËÅÜ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«Í³¤Ë»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢»ä¤À¤±À©¸Â¤·¤Æ¤º¤ë¤¤¤È¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ç¤¹¡£È¿¾Ê¤·¤Æ¡¢·îÍËÆü¤ÎÍ¼¿©ºî¤ê¤À¤±¤ÏËÍ¤ÎÃ´Åö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Ë»È¤¨¤ë»þ´Ö¤Ï·ã¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÌë¤Ë½Ð¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀµÄ¾ÁÛÄê³°¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¹¥¤¤Ê±Ç²è¤âÁ´Á³´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§¤·¤Æ»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¥¤¥ó¥×¥Ã¥È»þ´Ö¤¬¸º¤ê¡¢»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë――¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Îºî²È¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¡Ö»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¿ôÇ¯´Ö¡¢ËÜ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤ËËÍ¤â¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Ï¸º¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤±¤É¡¢ÁÓ¼º´¶¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤«¤é¡£
ÆÃ¤Ë4ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤¬Ê¸»ú¤É¤ª¤êÆü¡¹¿Ê²½¤¹¤ë¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ä¸ì×Ã¤¬¡¢Ëè½µ¡¦ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÍ¤¬¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤Îµö¤µ¤ì¤ë¿¦¾ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£ËèÆü²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë»Ò¶¡¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÉñÂæÎ¢¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£»Ò¶¡¤¬¥µ¥ó¥¿°¸¤Æ¤Ë¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë²¿¤¬Íß¤·¤¤¤«¡×¤Î¼ê»æ¤ò½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿Æ¤¬ÂåÉ®¤·¤Æ¡£¤Ç¡¢¥¤¥Ö¤ÎÌë¡¢»Ò¶¡¤¬¿²¤Æ¤ëÉô²°¤Ë¤½ー¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤½ー¤Ã¤È½Ð¤ë¡£ÍâÄ«¡¢»Ò¶¡¤ÎÉô²°¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤¦¤ïーーーーー¡×¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¹â¤Ë¥¨¥â¤¤¡£¤¢¤¢¡¢¿Æ»ëÅÀ¤À¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¡£¿ô½½Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£
»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¤ÎÀ¸³è¤ÎÊÑ²½¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È°Ê¾å¤Ë¡¢°ú¤´¹¤¨¤È¤·¤ÆÆÀ¤ë¤â¤Î¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÁÓ¼º´¶¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢ÄøÅÙ
¤¿¤À¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Ï¿Æ¤È¤ÏÊÌ¿Í³Ê¤ÎÂ¾¿Í¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿Æ¤¬»Ò¶¡¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¤¤È¤³8ºÐ¡¢9ºÐ¤Þ¤Ç¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï³°¤ÎÍ§Ã£Æ±»Î¤Çºî¤ë¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¡×¤Î½»¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¿Æ¤Ë¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»Ò¶¡¤Ï¤¤¤Ä¤«¿Æ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£À©¸æ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÌ¿Í³Ê¤ÎÂ¾¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¬¾Íè¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ë½¢¤³¤¦¤¬°ì¸þ¤Ë¹½¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤·¿Í¤ò»¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é»¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ç¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤·¤«»×¤ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇËÍ¤Ï¡¢»Ò¶¡¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢²á¾ê¤Ê´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£É×ÉØ¤¬¶¦Æ±À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¯¤é¤¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×ÄøÅÙ¡£
¤À¤«¤é¡¢¿Æ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤¤¤ë¡¢¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«¸Ê°¦¤Ç»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¿Í¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò»Ò¶¡¤Î¿ÍÀ¸¤Ç²ò¾Ã¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¡£¼«Ê¬¤¬½¢¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¿¦¶È¤Ë½¢¤«¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¡£
»Ò¶¡¤Ë¤¿¤ó¤Þ¤ê»þ´Ö¤ä¤ª¶â¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤À¤Î¤À¤«¤é¤È¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë°é¤¿¤Ê¤¯¤Æ²×Î©¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»ÒÎ¥¤ì¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Èà¤é¡¢Èà½÷¤é¤Ï¡¢»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢»Ò¶¡¤òºî¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¥Ð¥«¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¤¤È¤³10Ç¯¡¢15Ç¯¤¯¤é¤¤ÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡£»Ò°é¤Æ¤Ê¤ó¤Æ¡£
