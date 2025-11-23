ÇÛÁ÷ÊýË¡¤Ë°ø±ï¤Ä¤±¤±¤¬¤µ¤»¤¿¤«¡¡½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç48ºÐÃË¤òÂáÊá¡áÀÅ²¬¸©·Ù
2025Ç¯11·î22ÆüÍ¼Êý¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¤Ç¡¢ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ÎÃËÀ¤Î¶»ÁÒ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢48ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»Î»ÔÅÁË¡¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê48¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï11·î22Æü¸á¸å6»þº¢¡¢ÉÙ»Î»Ô¤Î¼«Âð¤Ç¡¢ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤·¡¢¶»¤°¤é¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤ÏÂ¤òÇ±ºÃ¤¹¤ë·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿Æ±Î½¤¬¡ÖË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤·¡¢ÃË¤Ï¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇÛÁ÷ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¸«¤¬¿©¤¤°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃË¤¬Ë½¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£