¡È3ºÐ»ù¤Û¤É¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¡É¤¬ÏÃÂê¡¦¤æ¤ê¤Ë¤ã¡Ê25¡Ë¡¢¡ÖÏ·¤±¤¿¡×¥¢¥ó¥Á¤ËÈ¿ÏÀ¤·ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¡È°Û¼¡¸µ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤æ¤ê¤Ë¤ã¡Ê25¡Ë¤¬¡¢¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹162cm¡¢ÂÎ½Å38.6kg¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï3ºÐ»ù¤Û¤É¤Î¥µ¥¤¥º¤À¤È¤¤¤¦47.6cm¤È¡¢ÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤æ¤ê¤Ë¤ã¡£¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤ï¤«¤ë¿åÃå»Ñ¤ä¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Æ°²è¤òInstagram¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤æ¤ê¤Ë¤ã¡¢¡ÖÏ·¤±¤¿¡×¥¢¥ó¥Á¤ËÈ¿ÏÀ
¡¡11·î22Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¡ÖµÞ¤ËÏ·¤±¤¿??¤Ê¤ó¤«ÊÌ¤ì¤Æ¤«¤é¤À¤¤¤Ö¥¬¥ê¥¬¥ê¡©¤Ê¤Î¤«À°·Á¤·¤¿¤Î¤«¡ÄÏ·¤±¤¿¡ª¡×¤È¡¢¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¡ØÏ·¤±¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¤â¡Ä¡ÈÈþ¤·¤µ¡É¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿¾Úµò¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢À®½Ï¤·¤¿»ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤é¡¢²Ä°¥ÁÛ¡¢Ë³¤·¤¤´¶À¤Ê¤³¤È¡£by.¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÌÉ÷¤æ¤ê¤Ë¤ã¡×¤È¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢Æ¯¤¤¹¤®¤Æ¤´ÈÓ¤â¤Þ¤È¤â¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤º¶Ú¥È¥ì¤Ë1¥«·î°Ê¾å¡¢¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¥Ñ¥ê¤ËÍè¤Æ¤«¤é1Æü3¿©Çú¿©»°Ëæ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´°Â¿´²¼¤µ¤¤¡£µ¢¹ñ¸å¶Ú¥È¥ìºÆ³«¡×¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë