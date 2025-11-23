Ä«8»þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¤ÇÆÈÁöTBS¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡¡¥¯¥¤¥º¡¦¥Ñ¥í¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡¦Â¨¶½Ì¡ºÍ...¤¢¤é¤æ¤ëÁÏÂ¤À¤¬½¸¤¦
TBS·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º¡¢²Î¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥É¥é¥Þ¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¢Â¨¶½Ì¡ºÍ¤¬º®ºß¤¹¤ë¡ÖÁí¹ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤¬¡Ö»ëÄ°Î¨¤ò³Î¼Â¤Ë¼è¤ì¤ë´ë²è¤Ð¤«¤ê¡×¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢Ê£¿ô¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î´ë²è¤òÆ±»þ¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ´õ¾¯¤À¡£
Áí¹ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÁÏÂ¤À¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×
Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥¤¥º¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¡×¤È¥Ó¥ê¥Ó¥ê°Ø»Ò¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¥¯¥¤¥º! ¥Ó¥ê¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¡×¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿½Ð±é¼Ô¤ò½Ë¤¦¡Ö²Î¾§¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¡¢Ì¾¶Ê¤Î¥µ¥Ó¤ò¿ô»ú¡Ö1¡¢2¡¢3......¡×¤Ç²Î¤¤¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥ê20¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¥²¡¼¥à¡ÖÌ¾¶Ê¤Ï20Áª¼ê¸¢¡×¡¢Ä¾Á°¤Þ¤ÇÁêÊý¤¬¤ï¤«¤é¤ºÂ¨¶½Ì¡ºÍ¤ò¹Ô¤¦¡Ö½Ð²ñ¤¤Æ¬-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡¢¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡×¤ò¥Ñ¥í¥Ç¥£¤·¤¿¥°¥ë¥á¥í¥±´ë²è¡Ö¥Á¥ã¡¼¥Ï¥óÂçÁÜººÀþ¡×¤Ê¤É¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢´ë²è¤ÎËÉÙ¤µ¤Ï¶È³¦¿ï°ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤ÎÇä¤ê¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥¤¥º! ¥Ó¥ê¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¡×¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê°Ø»Ò¡×¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¥Ó¥ó¥¿¡¢¥Ï¥ê¥»¥ó¤Ê¤É»ë³ÐÅª¤ËÄË¤½¤¦¤ÊÈ³¥²¡¼¥à¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÌÌ¤«¤é¾ÃÌÇ¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÄË¤ß¡×¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Ï¿äÂ¬¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¡ÖËÜÊª¤ÎÈ¿±þ¡×¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¬À©¤ò²óÈò¤·¤Ê¤¬¤éºÇ¶¯¤ÎÈ³¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡£
ÇµÌÚºä46¤ÎµÝÌÚÆà±÷¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯10·î¡¢¥Ó¥ê¥Ó¥ê°Ø»ÒÄ¾¸å¤Ë¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÂÀÅÄÇîµ×¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡¢¤ä¤Ð¤¤¤«¤é¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£ÂÎ¸³¼Ô¤ÎËÜ²»¤¬ÅÅÎ®¤ÎÄË¤µ¤òÊª¸ì¤ê¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÏT¥·¥ã¥Ä²½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
Æ±2023Ç¯7·î¡¢Ý¯ºä46¤Î¼é²°ÎïÆà¤µ¤ó¤ÏÅÅÎ®¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¡Ê¤ª¿¬¤ò¡ËÉâ¤«¤»¤ë¤Î¤¬Áá¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÌÂ¸À¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ë¡£º£Ç¯5·î¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¾åÃ«º»ÌïÁª¼ê¤â¡¢ÂÀÂÜ¤ÎÉôÊ¬¤ÏÃÏÈ©¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÉÛ¤¬¤³¤³¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤ÇÄ¾¡Ê¤¸¤«¡Ë¤ËÍè¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤ó¤Ê´ë²è¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯´¶
¤¤¤Þ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ï¡Ö¥¯¥¤¥º¤À¤±¡×¡Ö¥°¥ë¥á¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦Ã±µ¡Ç½ÈÖÁÈ¤¬Á´À¹¤À¡£¤½¤ì¤Ï³Î¼Â¤Ë¿ô»ú¤¬¼è¤ì¤ë´ë²è¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ï¼Â¸³Åª¤Ê´ë²è¤â¤¢¤ê¡¢ÁÏÂ¤À¤¬µöÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤É¤ó¤Ê´ë²è¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤¢¤Ã¤¿ËÜµ¤¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤ÎÌò³ä¤òÄ«¤ÎÂÓÈÖÁÈ¤¬ÂåÂØ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Î¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£°à½Ì¤¹¤ë¶È³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬¼º¤Ã¤¿Áí¹ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÁÏÂ¤À¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡ÖÉü¶½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬¡¢º£Æü¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÀîÀ¥¹§Íº¡Ë