18Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁÉ¤ë¡Ö¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡×¡¡¡ÖºÆÏ¿²»¤Ç²þ¤á¤Æ´°À®¡×INORAN¡¢²»³Ú¹¥¤¤Îââ»ý
¡¡1997Ç¯¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2000Ç¯¤ÎLUNA SEA½ªËë¸å¤Ë¥½¥í¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿INORAN¡£2010Ç¯¤Ë¡ÖREBOOT¡×¤È¤·¤ÆºÆ·ë½¸¤¬Àë¸À¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à15ºî¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢2007Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿Ì¾È×¡Ö¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡×¤ò¡¢¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡ÝRerecorded¡Ý¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¡Ö²»³Ú¹¥¤¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ãµµæ¿´¤Î¶¯¤µ¤¬¡¢INORAN¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè2²ó¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú²èÁü10Ëç¡Û¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤«¤é½ªËë¥é¥¤¥Ö¡¢¡Öº£¡×¤Î»Ñ¤Þ¤Ç¡Äµ®½Å¥«¥Ã¥È¤Ç¤¿¤É¤ë¡ÖINORAN¡×¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤²»³Ú¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¡×
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢¥½¥í¤È¥Ð¥ó¥É¤òÊÂ¹Ô¤·³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌÊª¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾ÆÃñ¤·¤«°û¤Þ¤Ê¤¤¤¾¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤ò¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ÎÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤È¤Ï¡¢¹Í¤¨Êý¤¬°ã¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¡¢º¬ËÜ¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥à¡¼¥É¤òºî¤ê¡¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤²»³Ú¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤¹¡£
¡Ö²»³Ú¹¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢²»³Ú¹¥¤¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼¤Ë¤âÉé¤±¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡ËÀÎ¤Ê¤é¥ì¥³¡¼¥É²°¤Ç¤Î¥¸¥ã¥±Çã¤¤¡¢º£¤Ê¤éYouTube¤ä¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²»³Ú¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¢¥¸¥ã¥±Çã¤¤¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£²»³Ú¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ê±¿Ì¿¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¤À¤ÈÊØÍø¤À¤±¤ÉÉÔ¹¬¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ãµ¤¹¼ê´Ö¤Ë³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¤ÏÄ°¤¤¿¤¤¶Ê¤Ï¤¹¤°¸«¤Ä¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡£µÕ¤Ë¤¤¤¤½Ð²ñ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×
¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤¤²»³Ú¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Ð¡¢¤½¤³¤Ç´¶À¤¬»É·ã¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¸å¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê²»³Ú¤¬ÁÏÂ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£²»³Ú¤ÎÄ°¤«¤ìÊý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Öº£¤¬¥À¥á¡×¤È¤Ï·è¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖË¤«¤Ê»þ´Ö¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖCD¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤ò¤á¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÎ¤À¤Ã¤¿¤é¥ì¥³¡¼¥É¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¹çÍýÅª¤¸¤ã¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤ò¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÇ®¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤Ç¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¡ÊÄ´À°¡Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×
ºÆÏ¿²»¤Î°ÕµÁ
¡¡ÊØÍø¤µ¤ÈË¤«¤µ¤ÎÎ¾Î©¤ÏÆñ¤·¤¤Ì¿Âê¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¡¢¤«¤Ä¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿CD¤ò¿·¤¿¤ËºÆÏ¿²»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ºî¶È¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤È¤¤¤¨¤ë¡£Ä°¤¯Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤ÏÆ±ÍÍ¤À¡£LUNA SEA¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖLUNA SEA¡×¤ò¡¢REBOOT¸å¤Î2011Ç¯¤Ë¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤ÇºÆÏ¿²»¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMOTHER¡×¡Ê1994Ç¯¡Ë¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSTYLE¡×¡Ê1996Ç¯¡Ë¤ò¤È¤â¤ËºÆÏ¿²»¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÆÏ¿²»¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì·Ð¸³¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï»×¤¤¤òÃÖ¤Ëº¤ì¤¿¶Ê¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²þ¤á¤Æ´°À®¤·¤¿¤ê¤Í¡£¤½¤ì¤Ïµ»½ÑÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢´¶¾ðÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Í¡£¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤ËÄ°¤¯Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Åö»þ¤Ï»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¡¢ºÆÏ¿²»¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅö»þ¤Îµ¤Ê¬¤ò»×¤¤¤À¤·¡¢ºòÇ¯¤ä°ìºòÇ¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£²æ¡¹¤â¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤¿¤ê¡¢»×¤¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤Î¼¡¸µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÆÏ¿²»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä¤½¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡Öµ±¤¤ò¥ì¥¹¥È¥¢¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤âÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥½¥í¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¥½¥í¤ÎËÍ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¿¤Á¤Ë¤âÆÏ¤±¤¿¤¤¡×
¡Ö¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡ÝRerecorded¡Ý¡×¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºî¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÁ´¤Æ¹¥¤¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ä¡Ä
¡¡Ãµµæ¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¡¢Æü¡¹¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÂ³¤±¤ëINORAN¡£ºÆÏ¿²»¤Ë¡Ö¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡×¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬ºî¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÁ´¤Æ¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤«¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£ÆüËÜ¸ì»ì¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¥ë¡¼¥Ä¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤ËÁ¸±¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬Í¯¤¯¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹â¤¤»³¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤«¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙÌá¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¼ã¤¤º¢¤Ê¤éÍ¾·×¤Ê´¶¾ð¤ä¥×¥é¥¤¥É¤Ê¤ó¤«¤¬¼ÙËâ¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âº£¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ì¡¢¥½¥í¤Ç¤¢¤ì¡¢Êâ¤ó¤Ç¤¤¿²»³Ú³èÆ°¤Î·Ð¸³¤¬Àþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×
¡¡¤½¤ÎÀþ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿³èÆ°¤¬¡¢º£¤ÎINORAN¤Î´¶¾ð¤òÄÌ²á¤·¤Æ¿·¤·¤¯¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿°ìËç¤ò¤Þ¤º¤Ï´®Ç½¤·¤¿¤¤¡£Ä°¤¯Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢2007Ç¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈ×Åö»þ¤Î¼«¿È¤È¤Î°ã¤¤¤¬¡¢ºÆÏ¿²»¤Î¡Ö¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤Æ¤â¤¤½¤¦¤À¡£
²»³Ú¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤
¡ÖLUNA SEA¤Ç¤â¥½¥í¤Ç¤â³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢²»³Ú¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¡£²»³Ú¤òÄ°¤¯¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤Í¡£¤½¤ó¤Ê²»³Ú¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¤¤¤Á¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¡¢²»³Ú¤äCD¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¼¤ÒÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤¬¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¡Ö¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡×¤ÎÄ°¤«¤ìÊý¡¢ºß¤êÊý¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡Âè1²ó¡Ú¥¨¥ì¥¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¬¡ÖINORAN¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡½¡½LUNA SEA¤«¤é¥½¥í¤ØÂ³¤¯µ°À×¤ò¸ì¤ë¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿·Ð°Þ¤äLUNA SEA¤È¤·¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿Æ»Äø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô