¥¨¥ì¥¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¬¡ÖINORAN¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡½¡½LUNA SEA¤«¤é¥½¥í¤ØÂ³¤¯µ°À×¤ò¸ì¤ë
¡¡¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNA SEA¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1997Ç¯¤«¤é¤Ï¥½¥í³èÆ°¤â¹Ô¤¦INORAN¤¬9·î24Æü¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡ÝRerecorded¡Ý¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£2007Ç¯¤Ë¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î4ºîÌÜ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡×¤ò¡¢¤Ê¤¼¤¤¤Þ¡¢ºÆ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¤Î¤«¡£¼«¿È¤Î²»³ÚÅª¤ÊÍèÎò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè1²ó¡Ë
¡Ú²èÁü10Ëç¡Û¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤«¤é½ªËë¥é¥¤¥Ö¡¢¡Öº£¡×¤Î»Ñ¤Þ¤Ç¡Äµ®½Å¥«¥Ã¥È¤Ç¤¿¤É¤ë¡ÖINORAN¡×¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸
Ãæ³ØÆþ³Ø¸å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÎ³Ú¤Î»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë
¡¡ÃÏ¸µ¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¡£Ãæ³Ø¿Ê³Ø¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Æó¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬°ì¹»¤Ë½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÍ§Ã£¤¬Áý¤¨¤¿¡£Èà¤é¤«¤é²»³ÚÅª¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾®³Ø¹»¤Îº¢¤ÏÌîµå¤ËÌ´Ãæ¤Ç¡¢²»³Ú¤ÏÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬Ãæ³Ø¤ËÆþ¤ë¤È²»³Ú¹¥¤¤Ê¤ä¤Ä¤¬¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤âÀ®Ä¹´ü¤Î²áÄø¤Ë¤¢¤Ã¤Æ»É·ã¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÍÎ³Ú¤Ê¤É¤òÄ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡±Ñ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¡Ö¥Ç¥å¥é¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò¼Ú¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤âÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ³ØÆþ³Ø¤ÎÇ¯¤Î10·î¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¡Êtvk¡Ë¤Ç¡ÖÁ´ÊÆTOP40 ¡×¡Êbillboard TOP40¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÍÍ¡¹¤ÊÍÎ³Ú¤¬¼ª¤ËÆþ¤ë´Ä¶¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂß¤·¼Ú¤ê¤¹¤ë¥ì¥³¡¼¥É¤ò¥³¥ó¥Ý¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢Ä°¤¯¤Î¤Ï¥®¥¿¡¼¤ÎÌÜÎ©¤Ä¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«Âð¤Ë¤Ï¡¢Éã¤¬Âç³Ø»þÂå¤ËÓÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤³¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¡¢¤Î¤Á¤Ë¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤òÇã¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Éã¤ËÈ¾Ê¬¡¢ÈñÍÑ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÎ¤ÏÉã¤Ë°ìÅÙ¤âÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Â©»Ò¤¬²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤â¤Ã¤ÈÂ¾¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦Ìµ¸À¤Î°µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÉã¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤ÆÈ±¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢Â©»Ò¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿²£´é¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Èº£¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ãæ3¤«¤é¼«¼ç¶½¹Ô¤Ç±éÁÕ¡¡Âç³Ø¿Ê³Ø¤»¤º¡¢Éã¤ÈºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î·ö²Þ
¡¡Ãæ³Ø3Ç¯¤Ç¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ß¡¢²ñ´Û¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡È¼«¼ç¶½¹Ô¡É¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤â»Ï¤á¤¿¡£¤½¤Îº¢¤«¤éÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤ËÄÌ¤¤¡¢Æ»¸¼ºä¤Î¡ÖLa. mama¡×¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤â½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë²»³Ú¤¬¾ðÇ®¤ò·¹¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¸«¤ë¸«¤ë¤¦¤Á¤ËÀ®ÀÓ¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï·ë²Ì¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤·¡¢¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ê¸å¤ÎLUNA SEA¤Î¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤ÊÈô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡J¡Ê¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤ÏÆ±¤¸Ãæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢SUGIZO¡Ê¥®¥¿¡¼¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¡Ë¤Ï1¤Ä¾å¤ÎÀèÇÚ¡£INORAN¤ÈJ¤ÏÆ±¤¸¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢SUGIZO¤¬¿Ê³Ø¤·¤¿¹â¹»¤Ë¤Ï¿¿Ìð¡Ê¥É¥é¥à¥¹¡Ë¤¬¤¤¤¿¡£Âè2¼¡¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¡¼¥Þ¡¼À¤Âå¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎºÍÇ½¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÃæ³Ø¤°¤é¤¤¤À¤ÈÉáÃÊ¤Î¡ÈÀ¸Â©ÈÏ°Ï¡É¤Ã¤Æ¶¹¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¾¯¤·¹¤²¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤¤¤«¤Ä¤¤ÅÛ¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥§¥é¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤°¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬SUGIZO¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¿¿¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤Í¡£¤½¤Î»þ¤Ï°ã¤¦¥Ð¥ó¥É¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤²¤§¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡ºÍÇ½¤¬ºÍÇ½¤ò¸Æ¤Ó¡Ö¤ªÁ°¤È²¶¤¬°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤Î»×¤¤¤¬°ìÃ×¡£¶¦¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¼«Á³¤ÎÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¤Ø¹Ô¤¯¤Ë¤ÏÆ¨¤²Æ»¤òÃÇ¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆ»¤·¤«¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Ë°Å¼¨¤ò¤«¤±¤ë¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Åö»þ¤Ï¥Ð¥ó¥É¥Ö¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ç¡£¤È¤Ï¤¤¤¨Á´¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ä¡Ä¾ðÇ®¤À¤Ã¤¿¤Î¤«²ù¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥×¥í¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿Éã¤Ë¤Ï¡ÖÂç³Ø¤Ë¹Ô¤±¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢È¿È¯¤·¡¢ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î·ö²Þ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂç³Ø¤Ï¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢°ìÀ¸¤ÎÍ§Ã£¤â¤Ç¤¤ë¤ÈÉã¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²»³Ú¤Ë½Ð²ñ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ÎÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤¦½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡ÖÄÌ²áÅÀ¡×¡¡¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¯Æ»¤¬¼¡¤«¤é¼¡¤Ø
¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¤Î1989Ç¯5·î¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎRYUICHI¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¡¢5¿Í¤Ç³èÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£Åö»þ¤Ï¡ÖLUNACY¡×Ì¾µÁ¤Ç¡¢1990Ç¯11·î¤«¤é¡ÖLUNA SEA¡×É½µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1991Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ç¤ÎºÇ½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖLUNA SEA¡×¤ÏÍ½Ìó¤Ç½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬1ËüËç¤ò´°Çä¡£Àª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢1992Ç¯5·î21Æü¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖIMAGE¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï³Ê¹¥¤è¤¯¸À¤¨¤ÐÄÌ²áÅÀ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÀè¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ê¤É¡¢¤â¤Ã¤È¹â¤¤»³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï»à¤Ìµ¤¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¡£¸«¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¡£Í§Ã£¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤âÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡Ø¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤ÈÍê¤ó¤À¤ê¡¢Æ»¤ËÎ©¤Ã¤ÆÇä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤Í¡×
¡¡ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢±éÁÕ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦±éÁÕ¤â¾å¼ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ç¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡£²¶¤¬¡¢²¶¤¬¡¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Ã¯¤¬ÀèÆ¬¤Ç¤½¤Î¼¡¤ËÃ¯¤¬¤¤¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á´°÷¤¬1ÎóÌÜ¤Ë¤¤¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÂè1¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤â¶¦´¶¤òÆÀ¤¿¤Î¤«¡¢1993Ç¯8·î¤Ë¤ÏÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ¸å¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û2Days¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡È¹â¤¤»³¡É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢1995Ç¯12·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¸ø±é¡£¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ÎÂç¤¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤Ç¤â¡ÖÁ°¤Î¤â¤Î¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÄÉµæ¿´¤äÃµµæ¿´¤¬¸Ï³é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¡¢Æ»¤ò¾å¤êµÍ¤á¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
1997Ç¯¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡5¿Í¤Ç¤Î¤½¤¦¤·¤¿Êâ¤ß¤«¤é°ìÅ¾¡¢1997Ç¯¡¢LUNA SEA¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£INORAN ¤Ï9·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÁÛ¡×¡¢10·î¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÁÛ¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÖLUNA SEA¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÃæ¤Ç¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆLUNA SEA¤¬³èÆ°¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£2000Ç¯¤Î³èÆ°¤Î½ªËë»þ¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¸å¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë2000¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡Ø²¶¤ÎLUNA SEA¤¬¤µ¤¢¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥½¥í³èÆ°¤âµ¬ÌÏ¤Ï°ã¤¨¤É¹½Â¤¤ÏÆ±¤¸¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¾Ð¤¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡¢¿·¤·¤¤²È¤ä²ÈÂ²¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡LUNA SEA¤Î½ªËë¸å¡¢2001Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥½¥í³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤À¤¬Æ±»þ¤Ë¡¢¼«¿È¤¬È¯¤¹¤ë²»³Ú¤Ç´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â´Þ¤á¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Âé¸ïÌ£¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤â¤½¤Î»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
