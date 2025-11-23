¡Ö¤ª¼õ¸³»¦¿Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿99Ç¯¤Î2ºÐ½÷»ù»¦³²»ö·ï¡¡ÃÏ¸µ¤Ç¡ÖÁ´¤¯ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏÌ£¤Ê»Ò¡×¤Ï¤Ê¤¼ÍÄ½÷¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÌ¾Ñë¤Î¶Æâ¤«¤é2ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£3Æü¸å¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤«¤é»¦¿Í¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢½÷¤Î»Ò¤Î·»¤ÈÆ±¤¸ÍÄÃÕ±à¤ËÄ¹ÃË¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢½÷¤ÎÌ¼¤ÏÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤ÈÆ±¤¸Ç¯Îð¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡×¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿1999Ç¯¤ÎÍÄ½÷»¦³²»ö·ï¡£11·î22Æü¤ÎÈ¯À¸Åö»þ¤Ï¡Ö¤ª¼õ¸³»¦¿Í¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢¸å¤Ë»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£Âå¤ï¤ê¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢½÷¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¿¼¤¹¤®¤ë¿´¤Î°Ç¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Î²áµîµ»ö¤«¤é¤³¤Î»ö·ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ»»þ´Ö¤Ç»¦³²¡¢»ý»²¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ¡Ä¼ÂºÝ¤ÎÈÈ¹Ô¸½¾ì
ÀÞ¤ê¾ö¤ó¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹õ¤¤¥Ð¥Ã¥°¤Ë
¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×1999Ç¯12·î9Æü¹æ·ÇºÜµ»ö¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸Ãæ¤ÎÇ¯ÎðÅù¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¡¡ÈÈ¹Ô¤Ï11·î22Æü·îÍËÆü¤Î8»þ´Ö¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡¢¿À±£¤·¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤Áá¶È¤Ç¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Î¹ÁÔ¤Ê»û±¡¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÍÌ¾´ë¶È¤Î¼ÒÁò¤¬¤¢¤ê¡¢¶Æâ¤Ï¸áÁ°11»þº¢¤«¤é¡¢¿Í¡¹¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»û¤ÎÎÙ¤¬¡¢»û¤Î·Ð±Ä¤¹¤ëÍÄÃÕ±à¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î11»þÈ¾º¢¡¢ÍÄÃÕ±à¤Ø»Ò¶¡¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¡¢2ºÐ¤ÎÌ¼¡¦B¤Á¤ã¤ó¤òÏ¢¤ì¤¿A¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤â¤¤¤¿¡£Ä¹ÃË¤ò·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆC¡Ê35¡Ë¤â¤ä¤Ï¤ê2ºÐ¤ÎÌ¼¤òÏ¢¤ì¡¢Ä¹ÃË¤ò·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Êì¿Æ¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢19Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¹ñÎ©ÂçÉÕÂ°ÍÄÃÕ±à¤Î¹çÈÝ·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤Ë²Ö¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£B¤Á¤ã¤ó¤â¹ç³Ê¤·¤¿1¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤À¤¬¡¢»Ã¤¯¤·¤ÆA¤µ¤ó¤¬µ¤¤Å¤¯¤È¡¢B¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¡ÖB¡¢¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×
¡Ö¤µ¤¢¡×
¡¡C¤¬ÁÇÁá¤¯Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤ï¤º¤«¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£±àÄí¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿B¤Á¤ã¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢¶Æâ¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤ë¶¦Æ±ÊØ½ê¤ËÆþ¤ê¡¢B¤Á¤ã¤ó¤¬Ãå¤±¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦¤·¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤ó¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹õ¤¤¥Ð¥Ã¥°¤ËµÍ¤á¤¿¡£±à»ù¤ÎÊì¿Æ¤¿¤Á¤äÁòµ·´Ø·¸¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÂçÀª¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Ã¯¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤Áá¶È¤À¤Ã¤¿¡£
¿·´´Àþ¤Ç¼Â²È¤Ø
¡¡¥Ð¥Ã¥°¤òÄó¤²¤ÆÍÄÃÕ±à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿C¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤¬¿Ò¤Í¤¿¡£
¡ÖB¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡©¡×
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤¦Åú¤¨¤¿C¤ÏÁ÷·ÞÍÑ¤Î¼«Å¾¼Ö¤ÎÁ°¤È¸å¤í¤ËÄ¹½÷¤ÈÄ¹ÃË¤ò¾è¤»¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ò¸ª¤«¤éÄó¤²¤Æ¡¢¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ëµ¢¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥°¤òÉô²°¤ËÃÖ¤¯¤È¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÈÊÌ¤Î»û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£É×¡Ê45¡Ë¤¬¤³¤³¤ÎÉû½»¿¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¡×
¡¡Éô²°¤ËÌá¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤¿C¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´¤ÇÅìµþ±Ø¤Ë¹Ô¤¡¢14»þ²á¤®¤Î¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÀÅ²¬±Ø¤Ç²¼¼Ö¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÌÜÅªÃÏ¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï16»þÈ¾º¢¤À¤Ã¤¿¡£¹â¹»¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤¿À¸²È¤À¡£
¡Ö¤¢¤Î²È¤ÎÁ°¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃ¯¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤ë¤È¡¢C¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢C¤Á¤ã¤ó¤Ï¿ïÊ¬µÞ¤¤¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢¹õ¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¾¯¤·Âç¤¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤ò¸ª¤«¤é²¼¤²¤Æ¡¢¾®Áö¤ê¤Ë²È¤ÎÊý¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¶á½ê¤Î¿Í¡Ë
¡¡À¸²È¤ÎÄí¤ÎÅÚ¤ò·¡¤ê¡¢Íç¤Ë¤·¤¿B¤Á¤ã¤ó¤òËä¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ»¶ñ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¼ê¤Çºî¶È¤·¤¿¤«¤é¡¢Ëä¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÅÚ¤ò¤«¤Ö¤»¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£Æ»¶ñ¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÌ¤Î½»Ì±¤Ï¡ÖC¤ÎÊì¿Æ¤Ï²È¤ò½Ð¤ë¤È¤¤ËÇ¼²°¤Ë¤â¸°¤ò³Ý¤±¤ë¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
É×¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¤Æ¼«¼ó
¡¡C¤Ï19»þÈ¾¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ëµ¢¤êÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£11»þÈ¾¤«¤é19»þÈ¾¤Þ¤Ç¡¢8»þ´Ö¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ë¡£Íâ23Æü¡¢ÂçÄÍ·Ù»¡½ð¤Ï¸ø³«ÁÜºº¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢C¤âÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤¬¡¢»ö·ï¤ËÆ°¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔ²Ä²ò¤Ê¤Î¤Ï¤½¤Î¼¡¤ÎÆü¡¢24Æü¤ÎC¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¸áÁ°¡¢C¤Ï¼Â²È¤ÎÊì¿Æ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ö°äÂÎ¤òÎ¢Äí¤ËËä¤á¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Êì¿Æ¤Ë¤ÏÌ¼¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤¬ÆÝ¤ß¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¢Äí¤ò¸«¤ë¤È¡¢³Î¤«¤Ë²¿¤«¤òËä¤á¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ÇC¤ÎÉ×¤Ë»ö¤Î¼¡Âè¤òÅÅÏÃ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢C¤Ï³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢É×¤ÏÈà½÷¤Îµ¢Âð¤òÂÔ¤Ã¤ÆÌä¤¤µÍ¤á¤¿¤Î¤À¤¬¡¢C¤Ï²¿¤È¤·¤Æ¤â¸ý¤ò³ä¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤ÈB¤Á¤ã¤ó»¦³²¤òÇò¾õ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌëÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Íâ25Æü¡¢É×¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¤¿C¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Çº®»¨¤¹¤ëÂçÄÍ½ð¤òÈò¤±¤Æ¡¢¤«¤Ä¤ÆÌÈµö¾Ú¤Î¹¹¿·¤ÇÍè¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë´Ý¤ÎÆâ½ð¤Ë¡¢íõ½ä¤ÎËö¡¢¼«¼ó¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
µ¤¤¬¾®¤µ¤¯¤ÆÆâ¤Ë¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×
¡¡C¤ÏÀÅ²¬¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¡£¼Â²È¤Ï·ó¶ÈÇÀ²È¡£¶á½ê¤Î½»¿Í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡ÖC¤Á¤ã¤ó¤Ï¾®³Ø6Ç¯¤Î»þÌÕÄ²¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¡¢¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¡È¤â¤¦ÂÌÌÜ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤ï¤ì¡¢Ãæ³Ø1Ç¯¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï³Ø¹»¤Ë¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢´ñÀ×Åª¤Ë²óÉü¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë´Ç¸îÉØ¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢C¤Á¤ã¤ó¤â´Ç¸îÉØ¤µ¤ó¤ò»Ö¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÃæ³Ø¤«¤é¸©Î©¹â¹»¤Î±ÒÀ¸´Ç¸î²Ê¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Ï¤¤¤¦¡£
¡Ö¹â¹»»þÂå¤ÎÈà½÷¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿À¤¾ð¤ËÁÂ¤¤´¶¤¸¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤ÐÊÙ¶¯¤Ï¤Ç¤¤¿Êý¤Ç¤¹¤±¤ÉÑÜÄ¢ÌÌ¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡¢¹»Â§¤ò¤¤Á¤ó¤È¼é¤ê¡¢·¤²¼¤â¤¤Ã¤Á¤ê»°¤ÄÀÞ¤ê¤Ë¤·¤ÆÍú¤¯¤è¤¦¤ÊÎ®¹Ô¤Ë¤âÁÂ¤¤½÷¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¡×
¡ÖÁ´¤¯ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤ÃÏÌ£¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¹ç¾§Éô¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤ÉÆÃ¤ËÃæ¿´Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤«¤é»ÅÀÚ¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤»Ò¤Ç¤·¤¿¡£·ù¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â²æËý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ¬¤Ë¤¤Æ¤â¥Ý¥ó¤È¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤¤·¡¢µ¤¤¬¾®¤µ¤¯¤ÆÆâ¤Ë¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ»ö¤È¤«¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ºÊ¤ÏÅÔ²ñ¤ÎÀ¸³è¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤
¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¡¢C¤Ïºë¶Ì¸©¤ÎÃ»´üÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£Àµ´Ç¸îÉØ¡Ê¸½ºß¤Ï´Ç¸î»Õ¡Ë¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¾¼ÏÂ59Ç¯¤ËÀÅ²¬¸©Æâ¤ÎÂç³ØÉÕÂ°ÉÂ±¡¤Ë½¢¿¦¡£¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÉÂ±¡¤Ç7Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤Î¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢»Å»ö¤Ç¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤êÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¤º¤Ã¤ÈÎÀÀ¸³è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Î½¤È¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢³°¿©¤â¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Ê¤¤¡£Çã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¿Æ¤·¤¤¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÉÂ±¡¤Î»öÌ³°÷¡Ë
¡¡Éû½»¿¦¤È·ëº§¤·¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤¿¤Î¤Ï1993¡ÊÊ¿À®5Ç¯¡Ë¤Î¤³¤È¡£
¡Öº£²ó¤Î»ö·ï¤Ï²æ¡¹¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤¢¤Î±ü¤µ¤ó¤¬¤¢¤ó¤ÊÂç¤½¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢·ëº§¤·¤¿¤Æ¤Îº¢¤ËÉû½»¿¦¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈºÊ¤ÏÆÍÁ³Åìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÅÔ²ñ¤ÎÀ¸³è¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢Êý¸À¤âÂ¿¾¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃÉ²È¤Î1¿Í¡Ë
¡¡°ì²È¤Î½»¤Þ¤¤¤Ï2DK¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¤ªËß¤äÊë¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÇÀºî¶È¤ò¼êÅÁ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢C¤Î¼Â²È¤Ë°ì²È¤ÇÅÙ¡¹µ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢A¤µ¤ó¤Î½»¤Þ¤¤¤Ï¶á½ê¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£·ÐºÑÅª¤ËË¤«¤Ê²ÈÄí¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤âÅµ·¿Åª¤ÊÅÔ²ñ°é¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê°Ê¾å¡¢¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×1999Ç¯12·î9Æü¹æ·ÇºÜµ»ö¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¡Ë
»ö¼Â¤È²±Â¬¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¾ðÏÀ
¡¡ÂáÊáÄ¾¸å¤ÎC¤Ï¡¢¡ÖÄ¹¤¤´Ö¡¢¿´¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ÇA¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë³Î¼¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢´è¤Ë¶¡½Ò¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹«¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê²±Â¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè¤Ëµó¤²¤¿¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Î¼èºàµ»ö¤Ï»ö·ïÈ¯À¸Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËºÛÈ½¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢C¤Îµ¤¼Á¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¿¼¤¤¿´¤Î°Ç¤À¤Ã¤¿¡£Æâµ¤¤Ç¶ËÃ¼¤Ë»×¤¤¹þ¤àÀ³Ê¤«¤é°ìÊýÅª¤ÊÁÂ³°´¶¤ò³Ð¤¨¡¢A¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤ÆµÕº¨¤ß¤Î´¶¾ð¤òÊú¤¯¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¾×Æ°Åª¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦C¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Í³Ê·ÁÀ®¤Î¾ÜºÙ¤Ê·Ð°Þ¤ä¡Ö»ûÄíÉØ¿Í¡×¡ÊÁÎÎ·¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î¾õ¶·¡¢É×¤È¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¤«¤éÊ¬ÀÏ¤ò»î¤ß¤ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½ñÀÒ¤äÊ¸¾Ï¤¬Â¿¿ôÀ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢»ö·ïÈ¯À¸Åö»þ¤ËÎ®¤ì¤¿²±Â¬¤Î1¤Ä¤ÏÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤ò¡Ö¤ª¼õ¸³¤ÎÌÀ°Å¡×¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¹ñÎ©ÂçÉÕÂ°ÍÄÃÕ±à¤ÎÃêÁª¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿Â¦¤È³°¤ì¤¿Â¦¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë´¶¾ð¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£C¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿Í×°ø¤ÏA¤µ¤ó¤Î¤¤¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤â¤¦1¤Ä¤Î²±Â¬¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢C¤Ø¤Î¡ÖÆ±¾ðÏÀ¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢A¤µ¤óÂ¦¤Ï¤¤¤¸¤á¤Ê¤É¤Î·ùµ¿¤òÁ´ÌÌÈÝÄê¡£½ÐÈÇ¼Ò4¼Ò¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿Ì±»öºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¡¢¼Õºá¹¹ð¤ò¾ò·ï¤È¤·¤¿ÏÂ²ò¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£2021Ç¯¡¢»ö·ïÅö»þ¤Î±àÄ¹¤ÇÆ±¤¸ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿½÷À¤â¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¿åÃ«ÃÝ½¨»á¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¼õ¸³¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÆ±»Î¤¬¤®¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤Æ¡¢º¨¤ß¤Ä¤é¤ß¤¬»ö·ï¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¼õ¸³¤È»ö·ï¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÎ¤âº£¤â¡¢¹ñÎ©ÍÄÃÕ±à¤Î¤ª¼õ¸³¤Ç¤Ï¡¢ÃêÁª¤È¤¤¤¦ÅØÎÏ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤±¿¼¡Âè¡£¤½¤â¤½¤â2¿Í¤Ï¥Þ¥ÞÍ§¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ö½µ´©½÷À¡×2021Ç¯6·î08Æü¹æ¡Ë
Âç¿Í¤¿¤Á¤ÎË½Áö
¡¡C¤Ø¤ÎÆ±¾ðÏÀ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Ç¶¦Î©½÷»ÒÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÌÚÂ¼¼£Èþ»á¤ÏÅö»þ¡¢¡Ö¤½¤ÎÀ¤Âå¤ÎÊì¿Æ¤¿¤Á¤ËÆÃÍ¤Î´¶³Ð¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò¡Öº£¤Î30Âå¤Î½÷À¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤ë°ìÈÖ¤Î´ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡È¼«Ê¬¤¬µ±¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æµ±¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Ï¡¢É×¤Î¶ÐÌ³Àè¤ä»Ò¶¡¤Î¿Ê³ØÀè¤Ëµ±¤¤Îµò¤ê½ê¤òµá¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ó¡Ê¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×1999Ç¯12·î16Æü¹æ¡Ë
¡¡2002Ç¯12·î26Æü¡¢C¤ÎÄ¨Ìò15Ç¯¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ô½µ´ÖÁ°¡¢A¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬Ìó1²¯3700Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿Ì±»öºÛÈ½¤Ï¡¢A¤ËÌó6100Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆËè·îÌó8Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÍÄ¤¤»Ò¶¡¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¦¤Ë»ê¤Ã¤¿°ìÊýÅª¤Ê´¶¾ð¡¢¡Ö¤ª¼õ¸³¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë²á¾êÈ¿±þ¤·¤¿¼þ°Ï¡¢C¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤¼«¸ÊÅê±Æ¡½¡½»ö·ï¤«¤é26Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤Î¡ÈË½Áö¡É¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÜ¤ËÉÕ¤¯¤³¤È¤â¡¢»ö·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÊç¤é¤»¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
