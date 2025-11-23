À¸½Õ´¬¤°Ê³°¤ÎŽ¢¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼Ž£¥¢¥ì¥ó¥¸ÎÁÍý
TikTok¤äInstagram¤Ç¡Ö#¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥·¥Ô¡×¤¬Âç¥Ð¥º¤ê¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤äÎÁÍý°¦¹¥²È¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë³×¿·Åª¤Ê¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥·¥Ô¡£
°ìÊý¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢À¸½Õ´¬¤°Ê³°¤ÎÎÁÍý¤Ë¤É¤¦»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤â¤É¤¹¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤½¤³¤Ç¥Ó¡¼¥Õ¥ó¤ä¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ªÊÆ¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¤·¤¿¿©ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¥ó¥ß¥ó¿©ÉÊ¤¬¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡Ø¥±¥ó¥ß¥ó¤Ü¤¦¤ä¤Ë¶µ¤ï¤ë ¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥·¥Ô¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¡¢¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò»È¤Ã¤¿´ÊÃ±ÎÁÍý¤ä¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ò2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥±¥ó¥ß¥ó¤Ü¤¦¤äÄ¾ÅÁ ¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤â¤É¤·Êý
¼Â¤Ï¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¤â¤É¤¹¤Î¤â´¬¤¯¤Î¤â¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ç¤â¼ºÇÔ¤Ê¤¯ºî¤ì¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ê¤â¤É¤·Êý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¡§¥Ü¥¦¥ë¤ä¿¼¤µ¤¬¤¢¤ë»®¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¡¢¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼1Ëç¤ò20¡Á30ÉÃ¿»¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§¡Ø¥±¥ó¥ß¥ó¤Ü¤¦¤ä¤Ë¶µ¤ï¤ë ¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ë
2¡§¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î³Ñ¤ò¾¯¤·ÀÞ¤ê¶Ê¤²¤Æ¡¢¤ä¤äÃÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤ÄÄ·¤ÍÊÖ¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¤é°ú¤¾å¤²¤ë¡£
¡ö³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤ÏÄ´ÍýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²èÁü¤òÁ´Éô±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê²èÁü¡§¡Ø¥±¥ó¥ß¥ó¤Ü¤¦¤ä¤Ë¶µ¤ï¤ë ¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ë
¡ÚÎ¢¥ï¥¶¡Û
Î®¿å¤Ç¤µ¤Ã¤ÈÁ´ÂÎ¤Ë¤Ì¤é¤¹¤À¤±¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¸Ç¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñºà¤ò¤Î¤»¤Æ´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§¡Ø¥±¥ó¥ß¥ó¤Ü¤¦¤ä¤Ë¶µ¤ï¤ë ¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ë
¡Ú¤Þ¤ÊÈÄ¤ËÃÖ¤¯¤È¤¤Î¥³¥Ä¡Û
¤â¤É¤·¤¿¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤Þ¤ÊÈÄ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò¤Ì¤é¤·¤ÆÉß¤¤¤¿¾å¤Ë¤Î¤»¤ë¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§¡Ø¥±¥ó¥ß¥ó¤Ü¤¦¤ä¤Ë¶µ¤ï¤ë ¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ë
¥Ù¥È¥Ê¥àÉ÷¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡È¥Ð¥¤¥ó¥»¥ª¡É
¡Ê²èÁü¡§¡Ø¥±¥ó¥ß¥ó¤Ü¤¦¤ä¤Ë¶µ¤ï¤ë ¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ë
¥Ù¥È¥Ê¥àÉ÷¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¥Ù¥È¥Ê¥àÆîÉô¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¡È¥Ð¥¤¥ó¥»¥ª¡É¡£ÊÆÊ´¤òº®¤¼¤¿À¸ÃÏ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò»È¤¨¤Ð´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£´Å¿Ý¤À¤ì¤ò¤Ä¤±¤Æ¤É¤¦¤¾¡£
¡ÚºàÎÁ¡¿1ËçÊ¬¡Û
¡ü¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡§1Ëç
¡üÆÚ¤Ð¤éÇöÀÚ¤êÆù¡§25g
¡ü¤à¤¤¨¤Ó¡§3Èø
¡ü¤â¤ä¤·¡§25g
¡ü¤Ë¤é¡§1ËÜ
¡ü¤È¤Íñ¡§1¸ÄÊ¬
¡ü±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡§³ÆÅ¬ÎÌ
¡ü¥µ¥é¥ÀÌý¡§Âç¤µ¤¸1/2¶¯
¡ü¥Ì¥¯¥Á¥ã¥à¡Ê´Å¿Ý¤À¤ì¡Ë¡á¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡Ä1/6ÊÒÊ¬¡¢ÀÖÅâ¿É»Ò¡Ä1/2ËÜ¡¢¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¡ÄÂç¤µ¤¸1¡¢¥ì¥â¥ó½Á¡ÄÂç¤µ¤¸1¡¢º½Åü¡ÄÂç¤µ¤¸1/2¡¢¿å¡ÄÂç¤µ¤¸1¡¢
¡ü¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¡§Å¬ÎÌ
¡ü¥ì¥â¥ó¡Ê¤¯¤··ÁÀÚ¤ê¡Ë¡§1/8¸Ä
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡§¤Ë¤é¤ÈÆÚ¤Ð¤éÇöÀÚ¤êÆù¤Ï3ÑÉý¤ËÀÚ¤ë¡£¤à¤¤¨¤Ó¤ÏÇØ¤ï¤¿¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£¥Ì¥¯¥Á¥ã¥à¤ÎºàÎÁ¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æº®¤¼¤ë¡£
2¡§¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¾®¤µ¤¸1/2¤òÇ®¤·¡¢1¤ÎÆÚÆù¤È¤¨¤Ó¤òÃæ²Ð¤ÇßÖ¤á¤ë¡£¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤â¤ä¤·¡¢¤Ë¤é¤ò²Ã¤¨¤Æ·Ú¤¯ßÖ¤á¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤Õ¤Ã¤Æº®¤¼¡¢¼è¤ê½Ð¤¹¡£
3¡§2¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ç¿¡¤¡¢²Ð¤Ë¤«¤±¤º¤Ë»Ä¤ê¤Î¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¤Ò¤¯¡£¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò¤â¤É¤·¤Æ¡Ê20¡Á30ÉÃ¡ËÃÖ¤¡¢¤È¤Íñ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤Ë¹¤²¤ë¡Ê¼Ì¿¿²¼¡Ë¡£
¡Ê²èÁü¡§¡Ø¥±¥ó¥ß¥ó¤Ü¤¦¤ä¤Ë¶µ¤ï¤ë ¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ë
4¡§¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢É½ÌÌ¤¬¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¾¯¤·¿§¤Å¤¤¤¿¤é¡¢È¾ÌÌ¤Ë2¤ò¹¤²¤Î¤»¤ë¡Ê¼Ì¿¿²¼¡Ë¡£»Ä¤ê¤ÎÌÌ¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¡¢1¤Î¥Ì¥¯¥Á¥ã¥à¡¢¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¡¢¥ì¥â¥ó¤È¤È¤â¤Ë´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¡Ê²èÁü¡§¡Ø¥±¥ó¥ß¥ó¤Ü¤¦¤ä¤Ë¶µ¤ï¤ë ¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ë
¡Ú¥±¥ó¥ß¥ó¤Ü¤¦¤ä¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Û¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÃÖ¤¯¤È¤¤Ï¡¢²Ð¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤È¤Íñ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤Æ¤«¤é²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤ÈÌý¤Ï¤Í¤·¤Ë¤¯¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤â¤·¤Ï¤Í¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é³¸¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°Â¦¤¬¥Ñ¥ê¥Ñ¥êÆâÂ¦¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ä¤¨¤Ó¡¢ÆÚÆù¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡Ê²èÁü¡§¡Ø¥±¥ó¥ß¥ó¤Ü¤¦¤ä¤Ë¶µ¤ï¤ë ¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ë
°ûÃã¤ÎÄêÈÖ¡ª¤¨¤Ó¾ø¤·½Õ´¬¤¤â´ÊÃ±
¡Ê²èÁü¡§¡Ø¥±¥ó¥ß¥ó¤Ü¤¦¤ä¤Ë¶µ¤ï¤ë ¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ë
Ãæ¹ñ¡¦¹ÅìÎÁÍý¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¹á¹Á¤ÎÄ«¿©¤ä°ûÃã¤Ç¤âÄêÈÖ¤Î¡ÖÄ²Ê´¡Ê¥Á¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¡Ë¡×¤â¡¢¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤é´ÊÃ±¡£¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿Èé¤È¤×¤ê¤×¤ê¤Î¤¨¤Ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚºàÎÁ¡¿4ËÜÊ¬¡Û
¡ü¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡§4Ëç
¡ü¤à¤¤¨¤Ó¡§12Èø
¡üA¡§ÊÒ·ªÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸1¡¢±ö¡Ä¾®¤µ¤¸1¡¢¿å¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡üB¡§ÊÒ·ªÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸1¡¢¿å¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡ü¼ò¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡üÀÄ¤Í¤®¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡§6ËÜÊ¬
¡ü¤¿¤ì=¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡Ä1/5ÊÒÊ¬¡¢²´éÚ¾ßÌý¡Ê²´éÚ¥¨¥¥¹Æþ¤ê¤Î¾ßÌý¡£¤Ê¤±¤ì¤Ð¤á¤ó¤Ä¤æ¤ä¤À¤·¾ßÌý¤ò»ÈÍÑ¡Ë¡ÄÂç¤µ¤¸1¡¢¾ßÌý¡ÄÂç¤µ¤¸1¡¢º½Åü¡Ä¾®¤µ¤¸1¼å¡¢¥ì¥â¥ó½Á¡Ä¾®¤µ¤¸1/3¡¢¿å¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡ü¤Í¤®¥ª¥¤¥ë¡áÄ¹¤Í¤®¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡ÄÌó8ÑÊ¬¡Ê20g¡Ë¡¢¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥ÄÌý¡ÊÍî²ÖÀ¸¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤È¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£¤Ê¤±¤ì¤Ð¥µ¥é¥ÀÌý¤ò»ÈÍÑ¡Ë¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡ü¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡§Å¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡§¥Ü¥¦¥ë¤ËA¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢¤à¤¤¨¤Ó¤ÏÇØ¤ï¤¿¤ò¼è¤Ã¤ÆÆþ¤ì¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤â¤ó¤ÇÎ®¿å¤ÇÀö¤¦¡£¥Ü¥¦¥ë¤ËB¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢¤¨¤Ó¤òÆþ¤ì¤ÆºÆ¤Ó¤â¤ß¤³¤ó¤ÇÎ®¿å¤ÇÀö¤¤¡¢¿åµ¤¤ò¿¡¤¤¤Æ¼ò¤ò¤«¤é¤á¤ë¡£
2¡§¾®Æé¤Ë¤¿¤ì¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¤Ò¤È¼ÑÎ©¤Á¤µ¤»¤Æ´ï¤Ë°Ü¤¹¡£¤Í¤®¥ª¥¤¥ë¤ÎÄ¹¤Í¤®¤òÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢¾®Æé¤Ë¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥ÄÌý¤òÆþ¤ì¤Æ±ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÇ®¤·¡¢Ä¹¤Í¤®¤Ë¤«¤±¤ë¡Ê¼Ì¿¿²¼¡Ë¡£
¡Ê²èÁü¡§¡Ø¥±¥ó¥ß¥ó¤Ü¤¦¤ä¤Ë¶µ¤ï¤ë ¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ë
3¡§¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼1Ëç¤ò¤â¤É¤·¡Ê20¡Á30ÉÃ¡Ë¡¢³Ñ¤ò¼êÁ°¤Ë¤·¤ÆÃÖ¤¯¡£Ãæ±û¤è¤ê¾¯¤·¼êÁ°¤ËÀÄ¤Í¤®1/4ÎÌ¤ò¤Î¤»¡¢1¤Î¤¨¤Ó3Èø¤òÊÂ¤Ù¤ë¡Ê¼Ì¿¿²¼¡Ë¡£
¡Ê²èÁü¡§¡Ø¥±¥ó¥ß¥ó¤Ü¤¦¤ä¤Ë¶µ¤ï¤ë ¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ë
¼êÁ°¡¢º¸±¦¤Î½ç¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¡¢¼êÁ°¤«¤é¶õµ¤¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¬¤¯¡£»Ä¤ê¤âÆ±ÍÍ¤Ëºî¤ê¡¢¿¼¤á¤ÎÂÑÇ®»®¤Ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤ÆÊÂ¤Ù¤ë¡£
4¡§¿¼¤á¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¿å¤òÀõ¤¯¤Ï¤Ã¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£Ê¨¤¤¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¤Æ3¤ò¤Î¤»¡¢³¸¤ò¤·¤ÆÌó5Ê¬¡¢¤¨¤Ó¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤Ç¾ø¤¹¡£´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ2¤Î¤¿¤ì¤ò¤«¤±¡¢¤Í¤®¥ª¥¤¥ë¤È¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤ò¤Î¤»¤ë¡£¡ö¾ø¤·´ï¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÍøÍÑ¤¹¤ë¡£
¡Ú¥±¥ó¥ß¥ó¤Ü¤¦¤ä¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Û¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¾ø¤·¤Ç¤â½½Ê¬¡¢¾øµ¤¤Ç¤×¤ë¤×¤ë¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤±¤É¡¢¤¨¤Ó¤ÏÆóÅÙÀö¤¤¤¹¤ë¤È½¤ß¤¬È´¤±¡¢¤×¤ê¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤è¡ª
¡Ê¥±¥ó¥ß¥ó¿©ÉÊ¡Ë