ºÇ¾®¡¦ºÇÂ®¥â¡¼¥¿¡¼ÅëºÜ¡£¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¸÷¤Ç¥Û¥³¥ê¤òÅ°Äì½üµî¡Ú¥À¥¤¥½¥ó¡Û¤ÎÁÝ½üµ¡¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
ÌÓÍí¤ß¥¼¥í¡¢¥´¥ß¼Î¤Æ¤â²÷Å¬¡£¥¹¥ê¥à¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡Ú¥À¥¤¥½¥ó¡Û¤ÎÁÝ½üµ¡¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
º£Ç¯¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Ä¶Âç·¿¥»¡¼¥ë¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥Ù¥¹¥È¡£AmazonºÇÂçµé¤Î¥»¡¼¥ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬11·î24Æü(·î¡¦½Ë)0»þ¤«¤é12·î1Æü(·î)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¡ª¡ÖÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¡×¤Ï11·î21Æü(¶â)0:00¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¡Èº£¡É¤Þ¤È¤á¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¡ª
¥À¥¤¥½¥ó¤ÎÁÝ½üµ¡¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¥ó»Ë¾åºÇ¾®¤ÇºÇÂ®¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ËºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£¹âÀÇ½Fluffycones¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Ï¡¢Á°Êý¤È¸åÊý¤ÎLED¥é¥¤¥È¤ÇÈùºÙ¤Ê¥Û¥³¥ê¤ò¾È¤é¤·¡¢¼è¤ê»Ä¤·¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é³Î¼Â¤ËÀ¶ÁÝ¤¹¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ÌÓ¤¬Íí¤Þ¤Ê¤¤±ß¤¹¤¤·Á¥Ö¥é¥·¤òºÎÍÑ¤·¡¢È±¤ÎÌÓ¤ä¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌÓ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËµÛ°ú¡£¥·¥ê¥ó¥¸¼°¤Î¥´¥ß¼Î¤Æµ¡¹½¤Ë¤è¤ê¡¢°µ½Ì¤µ¤ì¤¿¥´¥ß¤òÉñ¤¤¾å¤¬¤é¤º¤ËÇÓ½Ð¤Ç¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ÉÕÂ°¤ÎÌÓÍí¤ßËÉ»ß¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ä¡¼¥ë¤Ï¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ä¥½¥Õ¥¡¤Î±ü¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤ò½üµî¤·¡¢¥Ö¥é¥·ÉÕ¤·ä´Ö¥Î¥º¥ë¤ÏÌó5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶¹¤¤·ä´Ö¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¼«Í³¼«ºß¤Ç¡¢¼ýÇ¼»þ¤â°ÌÃÖ¥º¥ì¤Ê¤¯°ÂÄê¡£BluetoothÀÜÂ³¤Ç¡ÖMy Dyson App¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹»þ´ü¤äÊýË¡¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥ê¥à¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¿·À¤Âå¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤À¡£
