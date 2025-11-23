¡ÚÆ®ÉÂ¡Û¡Ø´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¡Ù¤Ç¥¢¥é¥µー¤Ë¤·¤ÆÌµ¿¦¡Ä 40Âå½÷À¤ËÍÄ¾¯¤«¤éÂ³¤¤¤¿ÉÔÄ´¤ÎÀµÂÎ
ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¸ýÆâ±ê¤äÂ¤Î°Û¾ï¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¡Ö¥º¥ëµÙ¤ß¡×¤È¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¡£26ºÐ¤Ç¥Ùー¥Á¥§¥Ã¥ÈÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÇ¯¡¢¡Ö°À´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¡×¤Ë¤è¤ë¹ü¤ÎÊÑ·Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢Êâ¹Ôº¤Æñ¤äÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¶ìÆñ¤«¤éÌµ¿¦¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¡ÖÀê¤¤»Õ¡×¤ËÅ¾¿È¡£ÉÂ¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Îµ°À×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¡¦ÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯5·î¼èºà¡£
ÂÎ¸³¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§
ÎëÌÚ ¤¢¤í¤Ï
40Âå¡¢½÷À¡£·²ÇÏ¸©ºß½»¡£3¿Í²ÈÂ²¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÀê¤¤»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ó¥¬ー¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£3～4ºÐ¤ÎÍÄ¾¯»þ¤è¤ê¸ýÆâ±ê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£8ºÐ¤Î»þ¡¢Â¤Î¹ü¤¬ÍÏ¤±¤ë¤¬Âè1¥±ー¥éーÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¥¢¥Õ¥¿ÀÄÙáç¤¬¤Ç¤¡¢26ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¥Ùー¥Á¥§¥Ã¥ÈÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¡£¤·¤«¤·¡¢ÍâÇ¯¼ç¼£°å¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢°À´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
µ»ö´Æ½¤°å»Õ¡§
ÉûÅç ÍµÂÀÏº¡Ê²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø°å³ØÉô·ì±Õ¡¦ÌÈ±Ö¡¦´¶À÷¾ÉÆâ²Ê¡Ë
ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è
ÊÔ½¸Éô
¤¤¤Äº¢¤«¤é¿ÈÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤ä¾É¾õ¤¬½Ð»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÎëÌÚ¤µ¤ó
3～4ºÐ¤Î¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢¸ýÆâ±ê¤¬¤è¤¯¤Ç¤¤ë»Ò¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£10Âå¤Îº¢¤Ë¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë¥¢¥Õ¥¿ÀÄÙáç¡ÊÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¾®¤µ¤Ê¸ýÆâ±ê¡ÎÄÙáç¡Ï¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¤Ç¤¤ëÉÂµ¤¡Ë¤¬¤Ç¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
Â¤Î¹ü¤Ë¤â°Û¾ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó
¤Ï¤¤¡£·ò¹¯¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢±¿Æ°²ñ¤ÇÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÍ·µº²ñ¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ë¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢±¿Æ°²ñ¤ÇÁö¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¥º¥ëµÙ¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÆ±µéÀ¸¤ä¶µ»Õ¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
°À´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¤µ¤ó
¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢26ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Ùー¥Á¥§¥Ã¥ÈÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤Î¥ê¥¦¥Þ¥ÁÆâ²Ê¤ÎÀèÀ¸¤Ë¡Ö¤³¤Î¹ü¤ÎÊÑ·Á¤Ï¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¾®»ù¥ê¥¦¥Þ¥Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¸Êª³ØÅªÀ½ºÞ¤ò1¤«·îÂÇ¤Á¡¢°À´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Î·ì´É±ê¤Î±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤½¤é¤¯¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤ÎÉþÍÑ¤Ï¤ä¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥×¥ì¥É¥Ë¥ó¤ò°û¤ßÂ³¤±¤Ä¤Ä¡¢¥ê¥¦¥Þ¥È¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥¢¥Õ¥¿ÀÄÙáç¤¬¹ó¤¤¤¿¤á¸ºÌô¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¤½¤ì¤é¤ÎÌô¤Ç¼£ÎÅ¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¤µ¤ó
¤¤¤¤¤¨¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¹ç¤¦Ìô¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥©¥ê¥¢¥ß¥ó¤òÉþÍÑÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢Áý¤ä¤·¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥Õ¥¿ÀÄÙáç¤ËÂÐ¤·¡¢Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¥ª¥Æ¥º¥é¾û¤â»î¤·¤Þ¤·¤¿¡£1½µ´Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÉþÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°û¤à¤È¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÉþÍÑ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºÃæ»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿²¿¤«¿·Ìô¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤½¤ÎÅÔÅÙÄó°Æ¤¹¤ë¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾´¹´ü
ÊÔ½¸Éô
ÉÂµ¤¤¬È½ÌÀ¤·¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó
ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÉÂ±¡ÄÌ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯ÉÂÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿¤«¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÀ¸Êª³ØÅªÀ½ºÞ¤ò»Ï¤á¤È¤·¡¢¥ê¥¦¥Þ¥È¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ç¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉûºîÍÑ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥ó¥Ý¥ËーÈé²¼Ãí50mg¥ªー¥È¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥¿ー¤â»ÈÍÑ¤·¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤«¤é¼¡¤Ë¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì°Ê¾åÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¾É¾õ¤ËÈ¼¤¦À¸³è¤ÎÊÑ²½¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó
¾®¤µ¤¤º¢¡¢ÂÎ°é¤Ï¤¤¤Ä¤â¸«³Ø¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£20Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ï¤ª¤í¤«¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Î©¤Á»Å»ö¤Ë¤â¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤ÇÆ¯¤¡¢À¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¤ÇÀ¼¤¬Á´¤¯½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤ÏÆ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢20Âå¸åÈ¾¤ÇÌµ¿¦¤â·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¿¦Ãµ¤·¤ËÉÂµ¤¤Î±Æ¶Á¤ä¶ìÏ«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÎëÌÚ¤µ¤ó
Ìµ¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¥ïー¥¯¥µ¥Ýー¥È¤Ç¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤ÎÌÌÀÜ¤ò²¿ÅÙ¤«¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤Î²ñ¼Ò¤«¤é¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢»×¤¤Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¤½¤Î¸å¡¢¤ª»Å»ö¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¤µ¤ó
¤½¤ÎÅö»þ¤Ï»¨»ï¤ÎÀ±Àê¤¤¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¡¢ÅÔÆâ¤ÎÀê¤¤»Õ¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌ¿®¶µ°é¤Ç¤âÀê¤¤¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢Àê¤¤»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ¸¶È¡×¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÀê¤¤¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
Àê¤¤¤Î¤ª»Å»ö¤ËÉÂµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÎëÌÚ¤µ¤ó
Àê¤¤»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éº£Ç¯¤Ç15Ç¯¡Ê¼èºà»þ¡Ë¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Àê¤¤¶È¤Ï´ðËÜÅª¤ËºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Úー¥¹¤Ç»Å»ö¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉÂµ¤¤ÏÇ¯¡¹¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿´¤Ï·ò¹¯¤Ç¤¹¡£ÉÂ±¡¤ØÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ¸³è¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ìÔÂô¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼£ÎÅÈñ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡ÚÆ®ÉÂ¡Û¥º¥ëµÙ¤ß°·¤¤¤µ¤ì¤¿ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ö¥ê¥¦¥Þ¥Á¡×¤À¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÉÂµ¤¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤äÄê´ü¸¡¿Ç¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Æ®ÉÂ¼Ô¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´±þÊç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ª¡Ê¸åÊÔ¡Ë¡ÚÆ®ÉÂ¡ÛÉÂµ¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿