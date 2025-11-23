¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¡¢¥·゙¥ã¡¼¥·゙¡¼»Ñ¤Æ゙¤Î¥È゙¥é¥Þ¥í¥±»Ñ¤òÌÜ·â¡ª¡¡ÏÃÂê¤Î¡È·Ý¿Í¡ÉÍðÆþ¤Ë»×¤ï¤¹゙¼º¾Ð¤Î¥Ï¥Õ゚¥Ë¥ó¥¯゙¤â
¡¡11·î¾å½Ü¡¢Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤Ë¤¢¤ëµÊÃãÅ¹¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖµÊÃãÅ¹¤Î¤Ê¤«¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¹õÌÚ¤µ¤ó¤ÏÀÖ¤¤¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Ë¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¡¢µÊÃãÅ¹¤Î¤Ê¤«¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Å¹¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¼«Ê¬¤Î±éµ»¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¶áÎÙ½»Ì±¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢»£±Æ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖHulu¡×¤ÎºÇ¿·ºî¥É¥é¥Þ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿¼Ä®½©À¸¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡ØÁÈ¿¥ÂÐºö²ÝÈ¬¿À±Í»Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢2026Ç¯¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Âè1ºî¤¬2014Ç¯¡¢ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Î¼ç±é¤Ç¡Ø¥¢¥¦¥È¥Ð¡¼¥ó¥Þ¥ëË½¤Î½÷·º»ö¡¦È¬¿À±Í»Ò¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÀ©ºî¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È´Ø·¸¤Î¿¼¤¤Hulu¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ËÜ»ï¤ÏHulu¤Ë¡ÖÁ°ºî¤È¤Î´Ø·¸À¡×¤È¡ÖÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Î½Ð±é¤Î²ÄÇ½À¡×¤òÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¸¤Ä¤ÏËÁÆ¬¤Î»£±Æ¤ÎºÝ¡¢¤¢¤ë¡È·Ý¿Í¡É¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¡¢¸½¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªÃëÁ°¤Ë¡¢ÎÓ²È¥Ú¡¼¤µ¤ó¤¬¤¿¤Þ¤¿¤ÞÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤Ë¤¢¤ÎÈ±·¿¤Ç¡¢¤¹¤°¥Ú¡¼¤µ¤ó¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¥Ú¡¼¤µ¤ó¤Ï¥í¥±¤ò±ó´¬¤¤Ë¸«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¥±¸½¾ì¤Ë¥É¥«¥É¥«¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹õÌÚ¤µ¤ó¤â¥Ú¡¼¤µ¤ó¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¡¼¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤Ë¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÛÄê³°¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¶áÎÙ½»Ì±¡Ë
¡¡ÎÓ²È¥Ú¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢9·î¤Ë¼«Âð¤Î²Ð»ö¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤Î¸å¡¢·Ý¿ÍÃç´Ö¤ä¤´¶á½ê¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¿·µï¤ò¤ä¤Ã¤È¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤òËÜ»ï¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£²Ð»ö¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤«¤é¤Ï½ù¡¹¤Ë²óÉü¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£