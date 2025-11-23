²¿¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë°û¤ßÊª¤¬¡Ö¤¬¤ó¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¡×²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡©¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
¤¬¤ó¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤°û¤ßÊª¤È¤Ï¡©Medical DOC´Æ½¤°å¤¬¤¬¤ó¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤°û¤ßÊª¡¦¿©¤ÙÊª¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡Ø¡Ö¤¬¤ó¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤°û¤ßÊª¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©°å»Õ¤¬Å°Äì²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
¹ÃÈå¾Â ÌÒ¡Ê¾å¾ì´ë¶È»º¶È°å¡Ë
Âçºå»ÔÎ©Âç³Ø¡Ê¸½¡¦Âçºå¸øÎ©Âç³Ø¡Ë°å³ØÉô°å³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÂçºåµÞÀ´ü¡¦Áí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー³°²Ê¸å´üÎ×¾²¸¦½¤°å¡¢ÂçºåÏ«ºÒÉÂ±¡¿´Â¡·ì´É³°²Ê¸å´üÎ×¾²¸¦½¤°å¡¢¹ñÎ©ÉÂ±¡µ¡¹½Âçºå°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¿´Â¡·ì´É³°²Ê°å°÷¡¢ÂçºåÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¿´Â¡·ì´É³°²ÊÈó¾ï¶Ð°å»Õ¡¢Âç¼êÁ°ÉÂ±¡µßµÞ²Ê°åÄ¹¡£¾å¾ì´ë¶È»º¶È°å¡£ÆüËÜ³°²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÉÂ±¡Áí¹ç¿ÇÎÅ°å³Ø²ñÇ§Äê°å¤Ê¤É¡£Ãø½ñ¤Ï¡ÖÅÔ»ÔÉôÆó¼¡µßµÞ1ÉÂ±¡¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÎð¼ÔµßµÞ°åÎÅ¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡×¡Ö¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂçºå»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÆó¼¡µßµÞ£±ÉÂ±¡¤Ç¤ÎµßµÞ°åÎÅ¤Î¸½¾õ¡×¡ÖÇÅ¼ïÀ·ì´ÉÆâ¶Å¸Ç¾É¸õ·²¤ò¹çÊ»¤·¤¿µÞÀ²õ»àÀÃÀÇ¹±ê¤ËÂÐ¤·¤ÆrTMÅêÍ¿¤ª¤è¤ÓÊ¢¹Ð¶À²¼ÃÀÇ¹Å¦½Ð½Ñ¤ò»Ü¹Ô¤·ÎÉ¹¥¤Ê·Ð²á¤òÆÀ¤¿°ìÎã¡×¤Ê¤É¡£
¡Ö¤¬¤ó¡×¤È¤Ï¡©
¤¬¤ó¤Ï¡¢°äÅÁ»Ò¤¬½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÉô¤Î¤¬¤ó¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹¤äºÙ¶Ý¤Ø¤Î´¶À÷¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤¬¤ó¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢³±¤»¤¤ä¤¯¤·¤ã¤ß¤Ê¤É¤ÎÈôË÷¤ä¡¢Â¾¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤«¤é¿Í¤ËÄ¾ÀÜ¤¦¤Ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è½¬´·¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢µÊ±ì¡Ê¼õÆ°µÊ±ì¤ò´Þ¤à¡Ë¡¢²áÅÙ¤Î°û¼ò¡¢±öÊ¬¤ä±ö¿É¤¤¿©ÉÊ¤Î²á¾êÀÝ¼è¡¦ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¡¦Ç®¤¹¤®¤ë°û¤ßÊª¤ä¿©¤ÙÊª¤ò¤È¤ë¤Ê¤É¤Î¿©À¸³è¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏËýÀÅª¤Ê±¿Æ°ÉÔÂ¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¬¤óÈ¯¾É¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤¬¤ó¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤°û¤ßÊª¡¦¿©¤ÙÊª¡¦È¯¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¿©¤ÙÊª¡¦¤¬¤óÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤ÊÀ¸³è½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¬¤ó¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤°û¤ßÊª
ÌîºÚ¥¸¥åー¥¹
¤¬¤ó¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÌîºÚ¥¸¥åー¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ËËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥ê¥¦¥à¤È¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ë¡¢¥«¥ê¥¦¥à¤ÏÍ¾Ê¬¤Ê¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡Ê±öÊ¬¡Ë¤òÂÎ³°¤Ë½Ð¤·¡¢ºÙË¦¤¬½ý¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤Ë¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë³èÀ»ÀÁÇ¤ÎÆ¯¤¤òÍÞ¤¨¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤¬ÂÎÆâ¤ÎÆÇ¤ò½Ð¤·¡¢ºÙË¦¤ò¶¯²½¤·¤ÆÂå¼ÕÅª¤Ë¡Ö¤¬¤ó¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤ÂÎ¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÂçÎÌ¤ÎÌîºÚ¤ÏÀ¸¤Ç¤Ï¿©¤ÙÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¸¥åー¥¹¤È¤·¤ÆÀÝ¼è¤¹¤ë¤Î¤¬¸úÎ¨Åª¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¬¤ó¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤¿©¤ÙÊª
ÌîºÚ
ÌîºÚ¤Ë¤Ï¤¬¤óÍ½ËÉ¤ËÍÍÑ¤È»×¤ï¤ì¤ëµ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥í¥Æ¥ó¡¢´»µÌ·Ï²Ì¼Â¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢¥È¥Þ¥È¤Î¥ê¥³¥Ô¥ó¤Ê¤É¤ÏÀ¸ÂÎÆâ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë³èÀ»ÀÁÇ¤ä¥Õ¥êー¥é¥¸¥«¥ë¤ò¾Ãµî¤¹¤ë¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥½¥Á¥ª¥ó¥·¥¢¥Íー¥È¤Ï¡¢È¯¤¬¤óÊª¼Á¤ò²òÆÇ¤¹¤ë¹ÚÁÇ¤Î³èÀ¤ò¹â¤á¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Ê¤É¤ÎÎÐÍÕ¤ÎÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤ÎÍÕ»À¤ÏDNA¤Î¹çÀ®¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤À®Ê¬¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ä¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ê¤É¤Î¥¢¥ê¥¦¥à¤Ë¤Ï¹³»À²½ºîÍÑ¤äÈ¯¤¬¤óÊª¼Á¤ÎÀ¸À®ÍÞÀ©¡¦²òÆÇÂ¥¿ÊºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÌîºÚ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¬¤óÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¬¤ó¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤°û¤ßÊª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤°û¤ßÊª¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤°û¤ßÊª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢Medical DOC´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Òー¤Ï¤¬¤óÈ¯¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹ÃÈå¾Â ÌÒ¡Ê°å»Õ¡Ë
¥³ー¥Òー¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢´Î¤¬¤óÈ¯À¸Î¨¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢´Î¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹À´Î±ê¤ä´Î¹ÅÊÑ¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Îµ¡Ç½¤¬°¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤òÂå¼Õ¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¾ã³²¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥³ー¥Òー¤ò°û¤àÎÌ¤¬¸º¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£B·¿¤«C·¿¤Î´Î±ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤Ï¡¢´Î¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¥³ー¥Òー¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤à¤³¤È¤Î´Î¤¬¤óÍ½ËÉ¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÎÐÃã¤Ï¤¬¤óÈ¯¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹ÃÈå¾Â ÌÒ¡Ê°å»Õ¡Ë
¤ï¤¬¹ñ¤Î¿Í¸ýÆ°ÂÖÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎÐÃãÀ¸»ºÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¤¬¤óÉ¸½à²½»àË´Èæ¤¬ÃË½÷¤È¤âÁ´¹ñÃÍ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÃø¤·¤¯Äã¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÎÐÃãÀ¸»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀÅ²¬¸©¤ÎÃæÀîº¬Ä®¤Ç¤Ï¡¢°ß¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¤¹¤ëÃËÀ¤Î³ä¹ç¤¬Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÎÌó5Ê¬¤Î1¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼ÎÐÃã¤¬¤¬¤óÍ½ËÉ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥«¥Æ¥¥ó¤Î³èÀ»ÀÁÇ¾ÃµîºîÍÑ¡¢¹³ÆÍÁ³ÊÑ°ÛÍÞÀ©ºîÍÑ¤Ê¤É¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¾Ü¤·¤¤²òÌÀ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Çº£¸å¤Î¸¦µæ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
ÆüËÜ¿Í¤Î»àË´¸¶°ø¤ÎÂè1°Ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¬¤ó¡×¤ÎÈ¯À¸¸¶°ø¤Ï¡¢¿©À¸³è¤ÎÍð¤ì¤äµÊ±ì¤Ê¤É¤ÇÌó70～80¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¬¤ó¤ò´°Á´¤ËËÉ¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶Ø±ì¡¢Àá¼ò¡¢¿©À¸³è¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤ÉÀ¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¬¤ó¤Ë¡ÖØí´µ¤·¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¬¤ó¤ÎÉÂµ¤¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤Ï¿©½¬´·¡¦±¿Æ°¡¦µÊ±ì¡¦°û¼ò¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·¤¬¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤ê¡¢¤¬¤ó¼ÀÉÂ¤ÎÈ¯À¸¤ò¡ÖÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¤¬¤ó¤Ë¤«¤«¤ê¡¢3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë»þÂå¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¬¤ó¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤º¤Ï¿©À¸³è¤ò²þÁ±¤·¡¢Âå¼Õ¤ÈÌÈ±ÖÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¾ðÊó¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
