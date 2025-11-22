¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¹¥¤É¬¸«¡ª¡Ø¥¶¡¦¥·¥ó¥×¥½¥ó¥º¡Ù¤¬¸Ø¤ëÅÁÀâ¤Î¿À²ó¤È¤Ï¡©
ÊÆ¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇÄ¹¼÷¤ÎµÏ¿¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥·¥ó¥×¥½¥ó¥º¡Ù¡£¤½¤Î900ÏÃ¶á¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É·²¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¹¥¤¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀäÂÐ¤Ë³°¤»¤Ê¤¤¤È¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡ÈÅÁÀâ¤Î¿À²ó¡É¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£ÊÆCBR¤â¼è¤ê¾å¤²¤¿¡¢¤½¤ÎåÌÌ©¤Ê¹½À®¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÅ·ºÍÅª¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Ù¤´°À®ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¡£
¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¡ÖÅÁÀâ¤Î¿À²ó¡×
¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó6¤ÎÂè25ÏÃ¡ÖÃ¯¤¬¥Ð¡¼¥ó¥º¤ò·â¤Ã¤¿¤«¡©¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¿ôÂ¿¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿ËÜÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î²ó¤Ï¡ÖºÇ¤â¹ªÌ¯¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤È¤·¤Æ·²¤òÈ´¤¡¢º£¤Ê¤ªÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢¤´¤¯Æü¾ïÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤Ê»ö·ï¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¡£
¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾®³Ø¹»¤Ç¡¢¥¹¥¥Ê¡¼¹»Ä¹¤¬¥Í¥º¥ß¤Î°ä³¼¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡£ÍÑÌ³°÷¤Î¥¦¥£¥ê¡¼¤¬¤½¤Î°ä³¼¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤ËÃÏÌÌ¤ò·¡¤ê¿Ê¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌýÅÄ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¡£³Ø¹»¤ÏÆÍÁ³Âç¶â¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢³¹¤Ë¤Ï´õË¾¤Î¶õµ¤¤¬¹¤¬¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¹¬¤»¤Ê¾õ¶·¤ò¤Ö¤Á²õ¤¹¤Î¤¬¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¿ï°ì¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ð¡¼¥ó¥º¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ð¡¼¥ó¥º¤Ï¤½¤ÎÍø±×¤òÃ¥¤ª¤¦¤È²èºö¡£¹ªÌ¯¤Ê¼ê¸ý¤ÇÌýÅÄ¤ò²£¼è¤ê¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤Ç¶¯°ú¤Ê·¡ºï¤ò¹Ô¤¤¡¢³¹Ãæ¤ËÈï³²¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯¤È¤¤¤¦Ë½µó¤Ë½Ð¤ë¡£ÌýÅÄ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿³Ø¹»¤ä¡¢¥Ð¡¼¤ÎÊÄÅ¹¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥â¡¼¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÈï³²¤Ï¿ÓÂç¤À¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤Û¤ÜÄ®Ãæ¤Î½»Ì±¤¬¥Ð¡¼¥ó¥º¤Ë·ã¤·¤¤º¨¤ß¤òÊú¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
²¦Æ»¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºîÉÊ¤ÎÄêÀÐÄÌ¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ð¡¼¥ó¥º¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÆ°µ¡¤ò»ý¤ÄÊ£¿ô¤ÎÍÆµ¿¼Ô¡×¤¬¡¢°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤Ï°µ´¬¤À¡£
¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¡ª´°àú¤Ê¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¤¬ÅÁÀâ¤òÀ¸¤ó¤À
³¹¤Î¿Í¡¹¤ÎÅÜ¤ê¤¬ÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥ó¥º¤¬¤µ¤é¤Ë³¹¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¡¢ÂÀÍÛ¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë·×²è¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤¿»þ¤À¡£Èà¤ÎÃé¼Â¤ÊÈë½ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¹¥ß¥¶¡¼¥º¤Ç¤µ¤¨¡¢¥Ð¡¼¥ó¥º¤ò¸«Êü¤¹¤Û¤É¡¢³¹¤Î¿Í¡¹¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¸Â³¦¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
¥¿¥¦¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î½¸²ñ¤Ç¤Ï¡¢½»Ì±Á´°÷¤¬¡Ö»¦°Õ¡×¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Û¤ÉÁþ°¤òÊç¤é¤»¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ð¡¼¥ó¥º¤Ï½Æ·â¤µ¤ì¤ÆÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï³¹¤Î½»¿ÍÁ´°÷¤È¤¤¤¦¡¢´°àú¤Ê¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Á°ÊÔ¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¹ª¤ß¤Ê¡ÖÉúÀþ¡×¤È¡Ö¹½À®¡×¤¬À¸¤ó¤À¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£µé¤ÎåÌÌ©¤µ
¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬30Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡ÖÅ·ºÍÅª¡×¡Ö¿À²ó¡×¤È¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¹½À®¤ÈÉúÀþ¤Î¹ª¤ß¤µ¤Ë¤¢¤ë¡£
¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ°µ¡¤Èµ¡²ñ¤ò»ý¤Ä¡ÖÊ£¿ô¤ÎÍÆµ¿¼Ô¡×¤ò¤¤ï¤á¤ÆÃúÇ«¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¸øÊ¿¤Ë¿äÍý¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬½¨°ï¤Ê¤Î¤À¡£¥Ð¡¼¥ó¥º¤¬ÈÈ¿Í¤òÇ§¼±¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÉÁ¼Ì¤ä¡¢¸½¾ì¤«¤é¾Ã¤¨¤¿½Æ¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤¬¸å¤Î¿¿Áê¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë´°àú¤ÊÉúÀþ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÆÃÍ¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¤â·òºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø007¡¿¥´¡¼¥ë¥É¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¡Ù¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±Ç²è¡Ø±«¤Ë±´¤¨¤Ð¡Ù¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¥³¥á¥Ç¥£¤Î·ÚÌ¯¤µ¤¬¼Â¤Ë¸«»ö¤Ë¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ô¡¼¥¯¥¹¡Ù¤Ê¤É¡¢ÈÈºá±Ç²è¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¤¬¤µ¤é¤ËÁ´³«¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Á°ÊÔ¤ÎåÌÌ©¤Ê¹½ÃÛÎÏ¤³¤½¤¬ÅÁÀâ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÃ¯¤¬¥Ð¡¼¥ó¥º¤ò·â¤Ã¤¿¤«¡©¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¹½À®¤ÎÌ¯¤Ë¤è¤ê¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î°ìµé¤Î´°À®ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ø¥¶¡¦¥·¥ó¥×¥½¥ó¥º¡Ù¤Î¿À²ó¤ò´Þ¤à¥·¡¼¥º¥ó1¡Á36¤ÏDisney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
