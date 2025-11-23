¡Ú¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô500¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¿¤¤½÷Í¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª3°ÌµÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢2°Ì°½À¥¤Ï¤ë¤«¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
ºòº£¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤¬Æ°²èÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ËÜ¿Í¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òYouTube¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤ê¤È¡¢½÷Í¥¤Î¥ª¥Õ¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤ÎËÜÅö¤ÎÁÇ´é¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤³¤ÇËÜ»ï¤ÏWEB¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥Ä¡¼¥ë¡ÖFreeasy¡×¤Ë¤Æ¡¢20¡Á60Âå¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÃË½÷500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¿¤¤½÷Í¥¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
Âè3°Ì¤Ë¤ÏµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê32¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
2013Ç¯¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿µÈ²¬¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÆÍ§Ìò¤ò±é¤¸¤Æ°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢CM¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£¥³¥á¥Ç¥£¤«¤é¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÌò¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯±é¤¸¤ë¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÉñÂæ¤ä±é·à¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µÈ²¬¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Ê¤¬¤é¤Î²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤âÄ¹¤¯¡¢±éµ»¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦CM¤Ç¸«¤»¤ë¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤ä¡¢¤Û¤ó¤ï¤«¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤ÏÃËÀ¤òÃæ¿´¤Ë¹¥´¶ÅÙ¤¬¤¹¤³¤Ö¤ë¹â¤¤¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤µ¡¢¥½¥Õ¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¿ä¤¹À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ô¸½¾ì¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤â¡¢´¶¤¸¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡Õ
¡Ô¤ä¤ï¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤«¤é¡Õ
¡Ô²¿»ö¤âÁ´ÎÏ¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤à»Ñ¤¬ÁÇÅ¨¡Õ
¡Ô»Å»ö¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤¬¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Õ
Âè2°Ì¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡Ë¤À¡£
2000Ç¯¡¢¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2013Ç¯¤Ë¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÈ¬½Å¤Îºù¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÃå¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢CM¤Ë¤â¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¡£º£Ç¯¤Î¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤â6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¤Î»Ê²ñ¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¹ñÌ±Åª½÷Í¥¡É¤Î°ì¿Í¤À¡£
²½¾ÑÉÊ¤ÎCM¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÈþÈ©¤¬½÷À¤«¤é¾Þ»¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢°µÅÝÅª¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤ÇÄé¿¿°ì¡Ê61¡Ë¤äÂçÀôÍÎ¡Ê52¡Ë¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡ÈÅ·Á³¥¥ã¥é¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¡£¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê°ìÌÌ¤ä¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÇÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ï¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÔÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ç¡¢°É¾¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÎÉ¤¤¤·À³Ê¤âÎÉ¤¯¡¢ÏÃ¤·Êý¤â¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡Õ
¡ÔÎ¢É½¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯°ì½ï¤ËÆ¯¤±¤ë¡Õ
¡ÔÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¤¤µ¤¯¤ÇÌÀ¤ë¤¤¡Õ
¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Å·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¤À¡£
¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Î·îÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿Å·³¤¡£1995Ç¯¤ÎÂàÃÄ¸å¤Ï¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤á¤¶¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤«¤é¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¤äÎÉ¤¤¾å»Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¡¢¡ÖÍýÁÛ¤Î¾å»Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¤³¤È¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ï¡¢¸½ºßÂè5¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÊüÁ÷Ãæ¡£Ã¡¤¾å¤²¤ÎÍ¥½¨¤Ê¼èÄ´´±¤ÏÅ·³¤¤Î¥Ï¥Þ¤êÌò¤Ç¡¢12·î¤Ë¤Ï12Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î´°·ëÊÔ¤Ç¤¢¤ë·à¾ìÈÇ¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡Ù¤Î¸ø³«¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ©¤ÎÄ¹¤µ¤«¤éÅ·³¤¤Î¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¿Ä¤¬¤¢¤ê¡¢Íê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿ÍÊÁ¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤âÉ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ô¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±é¤¸¤¿ÌòÊÁ¤â¸¤¯¡¢Íê¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤«¤é¡Õ
¡Ô¿Ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆ¯¤¤¤¿½÷Í¥¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤âÊÌ³Ê¤Ç¿®Íê¤¬¤Ç¤¤ë¡Õ
¡Ô¥Í¥Á¥Í¥Á¤»¤º¡¢µ¡·ù¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¤¤¤Ä¤Ç¤âÊ¿Åù¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Õ
¡ÔÇº¤ó¤À»þ¤Ë¥«¥Ä¤òÆþ¤ì¤ÆÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡Õ