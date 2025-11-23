¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÄó°Æ¤Ï¡Ö¥ï¥Ê¡×¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¡ÖÌ¥ÏÇ¤ÎG2¡×¤òµñÈÝ¤»¤è¡½¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï10·î25Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Î³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¤ÇÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤ò¡ÖG2¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£¼çÍ×Àè¿Ê7¥«¹ñ¥°¥ë¡¼¥×¤¬G7¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡¢¼«¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä2¹ñ¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Î°¡½§½µ´©¤Ï21Æü¡¢G2¤Î¸À¤¤Êý¤ÏÉ½ÌÌ¾å¤ÏÃæ¹ñ¤¬¼«¹ñ¤ÈÂÐÅù¤ÊÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ï¡ÖÎ¢¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÏG2¤È¤¤¤¦Ì¥ÏÇ¤¢¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëÏÀÀâ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¤ÏÊÆÃæ»ØÆ³¼Ô¤ÎÁê¸ßË¬Ìä¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖG2²ñµÄ¤ÏÎ¾¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÎÂç¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ê±ó¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÀ®¸ù¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖG2¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£09Ç¯¤Ë¤Ï±Ñ¹ñ¿ÍÎò»Ë³Ø¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥¢¥ë¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤¬¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¥á¥ê¥«¡×¤Î³µÇ°¤òÄóµ¯¤·¡¢ÊÆÃæ¤Î·ÐºÑ¤ÏÁê¸ß°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¹ñ¤¬¶¦Æ±¤ÇÀ¤³¦¤ò¼çÆ³¤¹¤Ù¤¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤Î¹½ÁÛ¤Ï¥ª¥Ð¥ÞÂçÅýÎÎ¤Î»þÂå¤Ë¡¢ÊÆÃæ¤Î¾åÁØÉô¤ÎÂÐÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤Î¤«¤Ë¸½¤ì¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂÐÃæÍÞÀ©À¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎG2¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢É½ÌÌ¾å¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÂæÆ¬¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÇ§¤á¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÀïÎ¬Ä´À°¤Î»ºÊª¤À¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Îç±Ãå¤ÈÃæÅì¾ðÀª¤ÎÆ°ÍÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÂ¿ÌÌºîÀï¡×¤ÎÆñ¤·¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤À¡£
¤Þ¤º¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÀïÎ¬¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¥í¥·¥¢¤òÀ©¤¹¤ë¡×¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÃÏÀ¯³ØÅª±Æ¶ÁÎÏ¤òºï¤®¡¢Æ±»þ¤ËEU¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤Æ¡¢À¤³¦¤ò¼çÆ³¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÈ¯¸À¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¡ÖÂæÏÑÌäÂê¤ÏÃæÊÆ¤¬ÀïÁè¤¹¤ë¤ËÃÍ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·»Ï¤á¡¢Ãæ¹ñ¤ËËÇ°×¤äÃÏÀ¯³Ø¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÂæ³¤¶ÛÄ¥¤Î´ËÏÂ¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£ÊÆ¹ñ¤Î¤³¤Î»ÑÀª¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ëæ«¡Ê¤ï¤Ê¡Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿¿¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÊÆ¹ñ¤ÈÀïÁè¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñÌ±¤ÎËþÂ´¶¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Ï16Ç¯¤¬³«»ÏÇ¯¤Ç¤¢¤ëÂè15¼¡5¥«Ç¯·×²è¤Ë¡¢30Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤Î1¿ÍÅö¤¿¤êGDP¤ò2Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó390Ëü±ß¡Ë¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀµ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¤³¤Î¶â³Û¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÊÆ¹ñ¤Î1¿ÍÅö¤¿¤êGDP¤ÎÌó9Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1400Ëü±ß¡Ë¤ÎÌó30¡ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬Ç¯Ê¿¶ÑÌó5¡ó¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÅÔ»Ô¤ÈÇÀÂ¼¤Î³Êº¹¤ä¡¢30Ç¯¤Ë3²¯8000Ëü¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¹âÎð²½¤Î´íµ¡¡¢´Ä¶±øÀ÷¤È¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ø¤Î°µÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÉô²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢G2¤È¤¤¤¦¶õµõ¤Ê±ÉÍÀ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¼ÂºÝÅª¤À¡£Ãæ¹ñ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢20Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë8²¯¿Í¤òÀäÂÐÅªÉÏº¤¤«¤éÃ¦µÑ¤µ¤»¤¿ÉÏº¤ËÐÌÇ¤ä¡¢¹âÂ®Å´Æ»Áí±äÄ¹¤¬À¤³¦¤Î70¡ó¤Î4Ëü5000¥¥í¤ËÃ£¤·¤¿¹âÂ®Å´Æ»ÌÖ¤Î·úÀß¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆâÉôÅý¼£¤ÎÃå¼Â¤Ê¿ä¿Ê¤³¤½¤¬¹ñÎÏ¸þ¾å¤Îº¬ËÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¶áÇ¯¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤È¹ñÆâÅý¼£¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈôÌöÅª¤Ê¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²¤¿¡£²áµî5¡¢6Ç¯¤ÇÃæ¹ñ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÈôÌö¤ò¼Â¸½¤·¡¢Ê¬Ìî¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊÆ¹ñ¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÃæ¹ñ¤È¶¨ÎÏ¡×¤ËÂÉ¤òÅ¾¤¸¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Î·³»ö¸½Âå²½¤ÏÆü¿Ê·îÊâ¤À¡£Ãæ¹ñ³¤·³¤ÎÅÅ¼§¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¶õÊì¤Î¡ÖÊ¡·ú¡×¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î³¤·³¶¯¹ñ¤ËÌö¿Ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÎJ-20ÀïÆ®µ¡¤Î¥·¥¹¥Æ¥àºîÀïÇ½ÎÏ¤Ï¡¢Ìµ¿Íµ¡¤È¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë»Ø´ø¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÂÐ¹³Àï¤ÇÍ¥°Ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£25Ç¯5·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥¤¥ó¥É¤È¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Î¶õÀï¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥óÂ¦¤¬Ãæ¹ñ¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÀïË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹À½¤Ç¥¤¥ó¥É¤ÎºÇ¿·±ÔÀïÆ®µ¡¤Ç¤¢¤ë¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¤ò·âÄÆ¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ò¶ÃØ³¤µ¤»¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÏAI¤Î±þÍÑ¤ÇÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯¤Ë¤ÏAI´ØÏ¢¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬1000²¯¥É¥ë¡ÊÌó16Ãû±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦¤Î20¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎAI¤Ï·ÐºÑ¤È¹ñÆâÅý¼£¤Ë¿¼¤¯Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÈæ¤Ù¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏAI¤Î´ðÁÃ¸¦µæ¤Ç¤ÏÀè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±þÍÑ¤ÎÉáµÚ¤Ç¤ÏÂç¤¤¯¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦¤Î70¡ó¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¶¡µë¤ò¾¸°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î½ÅÍ×¹ÛÊª¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡¢·³»öÁõÈ÷¤ÎÀ½Â¤¤ËÉÔ²Ä·ç¤À¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¹ñÆâ¶¡µëÌÖ¤ÎºÆ·ú¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤òÂåÂØ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñÂçÆ¦¤ÎºÇÂç¤ÎÇã¤¤¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢24Ç¯¤ÎÍ¢Æþ¼ÂÀÓ¤ÏÌó150²¯¥É¥ë¡ÊÌó2Ãû3000²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÏËÇ°×¸ò¾Ä¤Ç¤ÎÀÚ¤ê»¥¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ïµõ±É¤Ë¤è¤Ã¤ÆG2¤Î³µÇ°¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¡ÖÁá¤¹¤®¤ëÀ¤³¦¤Î»ØÆ³ÀÕÇ¤¡×¤òÉé¤ï¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤ÎÊÆ¹ñ¤ÎÇÆ¸¢¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤Ë800¥«½ê¤¢¤ëÊÆ·³´ðÃÏ¤È¡¢¹ñºÝ·èºÑ¤Î60¡ó¤òÀê¤á¤ëÊÆ¥É¥ë¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï150¥«¹ñ¤¬»²²Ã¤·¤ÆÅê»ñÁí³Û¤¬1Ãû3000²¯¥É¥ë¡ÊÌó200Ãû±ß¡Ë¤Î¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¿ÍÌ±¸µ¤Î¹ñºÝ²½¤Ç¤ÏÀ¤³¦·èºÑ¤Î3¡¥17¡ó¤Ë¤¹¤®¤º¡¢¥É¥ë¤òÂåÂØ¤¹¤ëÎÏ¤Ë¤Ï±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎG2¤ÎÄó¾§¤Ï¡ÖÅü°á¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÃÆ´Ý¡×¤Ç¤¢¤ê¡ÖË«¤á»¦¤·¡×¤ÎºîÀï¤À¡£¤¹¤Ê¤ï¤ÁÃæ¹ñ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç»ñ¸»¤òÊ¬»¶¤µ¤»¡¢ÆâÉô²þ³×¤Ø¤Î½¸ÃæÎÏ¤òºï¤°¤è¤¦Í¶Æ³¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤½¤ÎºöÎ¬¤Ë¾è¤é¤Ì¤è¤¦¡¢ÎäÀÅ¤ÊÇ§¼±¤òÊÝ¤¿¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ç¡·îÈ»¿Í¡Ë