¡¡³¹Ãæ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä»ÜÀß¤ò¡¢ºÒ³²»þ¤Î¡ÖËÉºÒµòÅÀ¡×¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤¹¤ëÎã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ë¶È¤¬ÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤·¤è¤¦¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢½»Ì±¤Ë¤â¹¥É¾¤À¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÃµ¤Ã¤¿¡£¡Ê´äÀõ·û»Ë¡Ë
¿æ¤½Ð¤·²ÄÇ½
¡¡£±£°·î¡¢ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ë¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¡¡¥ä¥Ã¥¯¥¹¥É¥é¥Ã¥°¤Á¤Ï¤éÂæÅ¹¡×¤òË¬¤Í¤¿¡£¡ÖºÒ³²ÂÐ±þ·¿¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¥¬¥¹¤ÈÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤À¡£±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö¥Ó¡¼¥¨¥¹¥¨¥ë¡×¤Î¾¾Â¼µÈµ®¤µ¤ó¡Ê£´£³¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ËÅ¹¤Ï°ì»þÈòÆñ½ê¤È¤Ê¤ë¡£½»Ì±¤ÏÀßÈ÷¤ò»È¤Ã¤Æ¿æ¤½Ð¤·¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Å¹¤Ë¤Ï¡¢´¥Áçµ¡¤òÆ°¤«¤¹£Ì£Ð¥¬¥¹¤¬ÃùÂ¢¤µ¤ì¡¢Ê»Àß¤ÎÁÒ¸Ë¤Ë¤ÏÈ¯ÅÅµ¡¤ä¥¬¥¹¥³¥ó¥í¡¢Âç³ø¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤ë¡£ÃÏ¿Ì¤äÂæÉ÷¤Ê¤É¤ÎºÝ¡¢Ìó£±£²£°¿ÍÊ¬¤Î²¹¤«¤¤ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¬¥¹¤òÇ³ÎÁ¤ËÈ¯ÅÅ¤·¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î½¼ÅÅ¤Ê¤É¤Ë»È¤¦¤³¤È¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£½µ£±²ó¡¢Å¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¼çÉØ¡Ê£¶£°¡Ë¤Ï¡ÖºÒ³²»þ¤Ë¶á½ê¤ÎÅ¹¤Ç¥¬¥¹¤äÅÅµ¤¤¬»È¤¨¤ë¤È½õ¤«¤ë¡×¤È´¿·Þ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¼«¼£²ñÏ¢¹ç²ñ¡¢¾ÃËÉ¤È¹çÆ±¤Ç¥«¥ì¡¼¤Î¿æ¤½Ð¤··±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Á¤Ï¤éÂæÃÏ¶è¼«¼£²ñÏ¢¹ç²ñ²ñÄ¹¤ÎÀÆÈøÀ¿¼£¤µ¤ó¡Ê£·£·¡Ë¤Ï¡ÖÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÏÃÏ°è¤Î°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÒ³²»þ¤ÏÌò°÷¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½»Ì±¤ò±ß³ê¤Ë»Ù±ç¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¥Ö¥ë¡¼¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤ä°¦ÃÎ¤Ê¤É¤ÎÁ´¹ñ£²£µ£°°Ê¾å¤ÎÅ¹¤ò¡ÖºÒ³²ÂÐ±þ·¿¡×¤È¤·¡¢£³£µ¼«¼£²ñ¡¦£³£°»ÔÄ®¤ÈºÒ³²Ï¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ë¡£¥í¡¼¥½¥ó¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤«¤é¡ÖºÒ³²»Ù±ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¤ÎÀßÃÖ¤ò»Ï¤á¤ë¡£Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ËÈ÷¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÄäÅÅ»þ¤ÎÅÅÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£ÃÇ¿å¤Ç¤â»È¤¨¤ëºÒ³²ÍÑ¥È¥¤¥ì¤ÎÆ³Æþ¤â¸¡Æ¤¤·¡¢Å¹Æâ¤Çºî¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¿©»ö¤âÄó¶¡¤¹¤ë¡£Å¹ÊÞ²þ½¤¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÀßÃÖ¤ò¿Ê¤á¡¢£²£°£³£°Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ£±£°£°Å¹¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×²è¤À¡£
µÊ±ì½ê¤ËËÉºÒ¾ðÊó
¡¡²°³°µÊ±ì½ê¤ËÃÏ¸µ½»Ì±¤äµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¸þ¤±¤ÎËÉºÒ¾ðÊó¤ò·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¿¤Ð¤³»º¶È¡Ê£Ê£Ô¡Ë¤À¡£¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ£²£²Ç¯°Ê¹ß¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¤Ê¤É¤Î±ØÁ°¤ä¸ø±à¡¢ÀçÂæ»Ô¤Îµå¾ì¤Ê¤É£²£µ¤«½ê¤Ë¡ÖËÉºÒµÊ±ì½ê¡¡¥¤¥Ä¥â¥â¥·¥â¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£Æü¾ïÅª¤ËÍøÍÑ¼Ô¤ÎËÉºÒ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤Û¤«¡¢½¼ÅÅµ¡Ç½¤äËÉºÒÍÑÉÊ¤òÈ÷¤¨¤ëµÊ±ì½ê¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Âçµ¬ÌÏºÒ³²»þ¤Ï¡¢À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÄ¹´ü´ÖÄä»ß¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£³¹Ãæ¤ËËÉºÒµòÅÀ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÒ³²´íµ¡´ÉÍý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÏÂÅÄÎ´¾»¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÒ³²¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¡¢ºßÂðÈòÆñ¤òÁª¤Ö¿Í¤âÂ¿¤¤¡£ÈïºÒ»þ¤ÎÀ¸³èÍøÊØÀ¤ä²÷Å¬À¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸«¤ë¡£´ë¶ÈÂ¦¤â¡¢½»Ì±¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢ÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
°Õ¼±¹â¤á¤ë¹©É×
¡¡ËÉºÒÂÐºö¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¹©É×¤¹¤ëÎã¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¤Ï¡Ö¸«¤»¤ëËÉºÒ¡×¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¡¢£²£±Ç¯°Ê¹ß¡¢¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÎËÉºÒµòÅÀ²½¤ò¿ä¿Ê¡£º£Ç¯£±·î¤Ë´°À®¤·¤¿ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¤Î¡Ö¥×¥é¥¦¥É¥¿¥ï¡¼Ê¿°æ¡×¡Ê£²£¹³¬¡¢£³£·£´¸Í¡Ë¤Ï²ÏÀî¤¬¶á¤¯¡¢¿å³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£¡Ö½»Ì±¤¬ºÒ³²¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡¢È÷¤¨¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÂÐºö¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆ±¼Ò¡Ë¡£
¡¡ºÒ³²»þ¡¢µ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤äÃÏ°è½»Ì±¤ÎÍøÍÑ¤âÁÛÄê¡£µß½õÍÑ¥Ü¡¼¥È¤äËÉÄ¬ÈÄ¤òÈ÷¤¨¡¢¿»¿åÂÐºö¤Ç£²³¬¤ËÅÅµ¤»ÜÀß¤äÃÏ°èËÉºÒÁÒ¸Ë¤òÇÛÃÖ¡£ÁÒ¸Ë¤ÎÃª¤ËÌó£¸£°¼ïÎà¤ÎËÉºÒÍÑÉÊ¤ò¸«¤ä¤¹¤¯ÊÂ¤Ù¡¢ºÒ³²»þ¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÉ¤Ë¤Ï½éÆ°ÂÐ±þ¤Ê¤É¤ÎÎ®¤ì¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥ÈÉÕ¤¥Ñ¥Í¥ë¤ò·Ç¼¨¡£Æþµï¼Ô¤Î£´³ä¤òÀê¤á¤ë»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î´Ø¿´¤â¹â¤¤¡£´ÉÍýÁÈ¹çÍý»öÄ¹¤Î¾¾ËÜÃÎÌé¤µ¤ó¡Ê£¶£´¡Ë¤Ï¡Ö¼ÂÁ©Åª¤ÊËÉºÒ·±Îý¤ò½Å¤Í¡¢½»Ì±¤ÎºÒ³²ÂÐ±þÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤¬ÈïºÒ¤·¤Æ¡¢¸ø½õ¤¬½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£µþÅÔÂçËÉºÒ¸¦µæ½êÉû½êÄ¹¤ÎÌð¼é¹îÌé¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤ÈÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²¤ò¶µ·±¤Ë¡¢ÃÏ°è¤¬¸ÉÎ©¤·¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ä¿ÍÅª»ñ¸»¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¡ÖÊ¬»¶¡¦¼«Î©¡×¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÌ±¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ËÉºÒµòÅÀ¤¬³¹Ãæ¤ËÁý¤¨¤ì¤Ð¡¢½»Ì±¼çÆ³¤Ç¿×Â®¤ÊÈïºÒ¼Ô»Ù±ç¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡À¸³è·÷¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬ËÉºÒµòÅÀ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¿´¶¯¤¤¡£½»Ì±¤Îµï¾ì½ê¤È¤Ê¤ê¡¢¼«½õ¡¦¶¦½õ¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£
´Ñ¸÷¤ÈËÉºÒ¡¡°ìÂÎ¤Î»ÜÀß¤â
¡¡´Ñ¸÷¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÊ»¤»»ý¤ÄËÉºÒ»ÜÀß¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦»Ô¤¬ºòÇ¯£··î¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤¬ÄÅÇÈÈòÆñ¥¿¥ï¡¼¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤ÄÊ£¹ç»ÜÀß¡Ö¥Æ¥é¥Ã¥»¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¡¡¥È¥¤¡×¡Ê£´³¬·ú¤Æ¡¢¹â¤µÌó£±£¹¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤À¡£³¤»ºÊª¤ò°·¤¦Å¹¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢½Ù²ÏÏÑ¤äÉÙ»Î»³¤ÎÀä·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡·úÊª¤Î³°¼þ¤Ë¡¢²°¾å¤Î¥Æ¥é¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤é¤»¤ó¾õ¤Î³¬ÃÊ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ä½»Ì±¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¡£ÄÅÇÈÈ¯À¸»þ¡¢£³³¬°Ê¾å¤¬ÈòÆñ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó£±£²£°£°¿Í¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë¡£Àß·×¤·¤¿ÅìµþÂçÀ¸»ºµ»½Ñ¸¦µæ½ê¶µ¼ø¤Îº£°æ¸øÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÉºÒ»ÜÀß¤òÀ¸³è¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£ÍøÍÑ¤¬·±Îý¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¼«Á³¤È¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¹Åç»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬ÈË²Ú³¹¤ÎÏ·µà²½¤·¤¿¥Ó¥ë¤ÎÂÑ¿Ì²þ½¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°èËÉºÒ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎµòÅÀ¤ËºÆÀ¸¤¹¤ë·×²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£