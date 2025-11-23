Ä¶¥»¥¯¥·¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¿Î²¦Î©¤Á¡ª¡¡TYLA¡Ê¥¿¥¤¥é¡Ë¤Î½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëPV»£±Æ¤òÈ¯¸«»£
¡È¥ê¥¢¡¼¥Ê¡É¤ÎºÆÍè
11·îÃæ½Ü¡¢Ìë11»þ¤ÎJR½ÂÃ«±ØÁ°¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¤Î¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿®¹æ¤¬ÀÄ¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÀÆ¤ËÊâ¤»Ï¤á¤ë¿Í¡¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤Ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î½÷À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¥·¥ë¥¯¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ëÉ÷¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¥³¡¼¥È¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ê¡¢¸òº¹ÅÀ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£Èà½÷¤Ï¡¢¿·À¤Âå¤Î¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¢¥¤¥³¥ó¡¢TYLA¡Ê¥¿¥¤¥é¡¦23¡Ë¤À¡£
¡ÖÆî¥¢¥Õ¥ê¥«½Ð¿È¤Ç¡Ç19Ç¯¤Ë¡ØGetting Late¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¥Ï¥¦¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¥µ¥Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¢¤ë¡È¥¢¥Þ¥Ô¥¢¥Î¡Ê¥º¡¼¥ë¡¼¸ì¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ë¡É¤È¥Ý¥Ã¥×¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¶Ê¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Á´ÅÚ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡£Èà½÷¤Î³èÌö¤Ç¡È¥¢¥Þ¥Ô¥¢¥Î¡É¤¬À¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ç21Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ØOverdue¡Ù¤¬Netflix¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯&¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¡Ç23Ç¯¤Î¡ØKe Shy¡Ù¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØWater¡Ù¤Ï¡È¥¢¥Þ¥Ô¥¢¥Î¡É¤Î¥ê¥º¥à¤È¡¢¹ø¤òÆÍ¤½Ð¤·¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÍÙ¤ë¡È¥Ð¥«¥ë¥Ç¥£¡É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç15²¯²óºÆÀ¸¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¿Í¤Î¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ55Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥ÉHOT100Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ç24Ç¯£²·î¡¢Âè66²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ç¡ØºÇÍ¥½¨¥¢¥Õ¥ê¥«¥ó¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¡£º£¸å¤â³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²»³Ú»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÍèÆüÌÜÅª¤Ï¡¢11·î11Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿½é¤ÎÃ±ÆÈ¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ä¥¢¡¼¡ÒWE WANNA PARTY ASIA TOUR¡Ó¤À¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢£±Ëü5000¿Í¼ýÍÆ¤Î²ñ¾ì¤ÏÄ¶Ëþ°÷¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ë¡ØBE:FIRST¡Ù¤ò·Þ¤¨¡¢¡ØWATER¡Ù¤Ê¤É23¶Ê¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
Èà½÷¤¬½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¿ôÆü¸å¤Î¤³¤È¤À¡£ÂçÀª¤Î³°¹ñ¿Í»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò½¾¤¨¤Æ¸½¤ì¤¿¥¿¥¤¥é¤Ï¡¢¸òº¹ÅÀ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç»£±Æ¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿ÄÌ¹Ô¿Í¤¿¤Á¤¬Êâ¤ß¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³§¡¢¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¿¥¤¥é¤¬½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê»Ï¤á¡¢ºÇ¸å¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â°ì½ï¤ËÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¸òº¹ÅÀ¤òÅÏ¤ë¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È¥ê¥¢¡¼¥Ê¡Ê37¡Ë¤ÎºÆÍè¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥é¡£PV¤Î¸ø³«¤¬º£¤«¤éÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£
