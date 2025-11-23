¡Ö¸×¤ËÍã¡×½Ð±é¤Î¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡¢ÆüËÜÂÚºßÄ¹´ü²½¤ÎÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡Ö´ü¸Â¤ò·è¤á¤Æ´Ú¹ñ¤Ëµ¢¤ë¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡Û½÷Í¥¤Î¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤¬11·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜÄ¹´üÂÚºß¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¸×¤ËÍã¡×´Ú¹ñ½÷Í¥¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ëÍÄ¾¯´ü¡õÈþ¿ÍÊì´é½Ð¤·
¤³¤ÎÆü¡¢¥è¥ó¥¹¤ÏÀÄ¶õ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡ÖÅìµþ¤ÎÀ¸³è¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»Å»ö¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿ÆüËÜ¤ÎÂÚºß¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ¨Ä¾¤ËÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡¢¹ñÆâ¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ÎºîÉÊ¿ô¤¬¸²Ãø¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡Ä´ü¸Â¤ò·è¤á¤Æ¡Ê´Ú¹ñ¤Ë¡Ëµ¢¤ë¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¥è¥ó¥¹¤Ï¡Ö»ä¤¬²ÈÄ¹¤Ê¤Î¤Ç»Å»ö¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÆâ¾ð¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤·¤«¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¤â³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¡¦ºÆÍèÇ¯¤ò´ðÅÀ¤Ë¤³¤³¤Ç¤É¤ì¤À¤±Âç¤¤ÊÄ·Ìö¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡¢¼«¤é¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¹Í¤¨¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ËÄ¹Ê¸¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥è¥ó¥¹¤Ï2013Ç¯¡¢´Ú¹ñ±Ç²è¡ÖÎø°¦¤Î²¹ÅÙ¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¢¥×¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×¡Ê2012Ç¯¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î´Ú¹ñÈÇ¥ê¥á¥¤¥¯¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤¬±é¤¸¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£2022Ç¯11·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î½÷Í¥³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢2024Ç¯¤ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
