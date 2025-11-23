俳優の川粼麻世さんが、夫婦でクルージングした模様をインスタグラムに投稿しました。



【写真を見る】【 川粼麻世 】 クルージングで妻と２ショット 「天気も良く素晴らしいクルージング日和でした」





川粼麻世さんは「妻と仲良しご夫妻とクルージングに行って来ました」と、投稿。



続けて「勝どきマリーナを出発し隅田川を登り途中難関の水路では日本橋等の幾つもの橋をくぐり神田川からまた隅田川を下り、レインボーブリッジを抜けて羽田空港沖では離着陸する、飛行機を眺めてまた勝どきマリーナまでの約3時間」と綴ると、クルージングの動画をアップ。







そして「天気も良く素晴らしいクルージング日和でした」と、妻・花音さんとの2ショットを添えて記しました。







麻世さんは、昨年8月に自身のブログで小型船舶操縦免許証を取得したことを報告していましたが、今年9月に「9月に入りそろそろ涼しくなる頃」「やっと操船の練習に行って来ました」と明かしていて、妻の妻の花音さんと共に初操船に出かけたことを明かしていました。







【担当：芸能情報ステーション】