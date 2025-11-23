¸µÇµÌÚºä46±ÒÆ£ÈþºÌ¡¢¥ì¡¼¥¹¥ï¥ó¥Ô¤«¤éÈþµÓÆ©¤±¤ë¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¡×¡Ö½÷¿À¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡Û¸µÇµÌÚºä46¤Î±ÒÆ£ÈþºÌ¤¬11·î22Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥ì¡¼¥¹¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û32ºÐ¸µÇµÌÚºä¿Íµ¤¥á¥ó¡Ö¾åÉÊ¤Ç¤¦¤Ã¤È¤ê¡×ÈþµÓÆ©¤±¤ë¥·¡¼¥¹¥ë¡¼°áÁõ»Ñ
±ÒÆ£¤Ï¡ÖABEMA¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡×¤ÈABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¡ÊËè½µ¶âÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¡£¥ì¡¼¥¹¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¥Ù¥¹¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¤ËºÂ¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤äÁÇÈ©¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾åÉÊ¤Ç¤¦¤Ã¤È¤ê¡×¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¡×¡Ö½÷¿À¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
