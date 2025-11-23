Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤ÎÄ«¥É¥é¼ç±é¤ò½ËÊ¡ ËÌÀî·Ê»Ò¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¸ø³«¤Ç¡Ö¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ÆÂº¤¤¡×¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¥Á¡¼¥àºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡ÛSnow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬11·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·Ä«¥É¥é¡¢µÓËÜ²ÈÃ´Åö¤¹¤ë¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È
Æ±Æü¡¢½÷Í¥¤Î¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤¬2027Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö½ä¤ë¥¹¥ï¥ó¡×¤Î¼ç±é¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¡Ê11·î28Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëº´µ×´Ö¤Ï¡Ö¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤¹¤²¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¹ÅÄ¤Ø¤Î½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¡£¤¹¤ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÀî¤âº´µ×´Ö¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¤Í¡¼¡ª¡ª¡ªËÜÅö¤Ë¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¹ÅÄ¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
https://twitter.com/modelpress/status/1991760290145530228
¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ç¤Ï¡Ö¿ÈÆâ¤ËÎÉ¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤ÈËÜÅö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Êº´µ×´Ö¡Ë¡¢¡ÖËÜÅöËÜÅö¡ªº£ÆüÂçºå¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¥Á¡¼¥à¤ß¤ó¤Ê´¿´î¤·¤Æ¤¿¡×¡ÊËÌÀî¡Ë¡¢¡ÖÂçºå¤¤¤¤¤Ê¡¼¡ª¡ªµ¤¤Å¤±¤ÐÍè½µ¸ø³«¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡ª¡ª²¶¤â¡ô¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼ ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡Êº´µ×´Ö¡Ë¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ÆÂº¤¤¡×¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¥Á¡¼¥àºÇ¹â¡×¡ÖÁê¼ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·Ä«¥É¥é¡¢µÓËÜ²ÈÃ´Åö¤¹¤ë¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È
¢¡º´µ×´ÖÂç²ð¡õËÌÀî·Ê»Ò¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤ÎÄ«¥É¥é¼ç±é¤ò½ËÊ¡
Æ±Æü¡¢½÷Í¥¤Î¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤¬2027Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö½ä¤ë¥¹¥ï¥ó¡×¤Î¼ç±é¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¡Ê11·î28Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëº´µ×´Ö¤Ï¡Ö¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤¹¤²¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¹ÅÄ¤Ø¤Î½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¡£¤¹¤ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÀî¤âº´µ×´Ö¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¤Í¡¼¡ª¡ª¡ªËÜÅö¤Ë¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¹ÅÄ¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ç¤Ï¡Ö¿ÈÆâ¤ËÎÉ¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤ÈËÜÅö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Êº´µ×´Ö¡Ë¡¢¡ÖËÜÅöËÜÅö¡ªº£ÆüÂçºå¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¥Á¡¼¥à¤ß¤ó¤Ê´¿´î¤·¤Æ¤¿¡×¡ÊËÌÀî¡Ë¡¢¡ÖÂçºå¤¤¤¤¤Ê¡¼¡ª¡ªµ¤¤Å¤±¤ÐÍè½µ¸ø³«¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡ª¡ª²¶¤â¡ô¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼ ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡Êº´µ×´Ö¡Ë¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡º´µ×´ÖÂç²ð¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ÆÂº¤¤¡×¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¥Á¡¼¥àºÇ¹â¡×¡ÖÁê¼ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û