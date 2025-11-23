¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬G20¹Ô¤¤Ç¥Ý¥í¥ê...¡Ö°ÂÊª¤ÎÉþ¡×¤Ê¤é¡Ö¤Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡¡¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤ì¤ëÉþ¡×¤á¤°¤êµÄÏÀ
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬2025Ç¯11·î21Æü¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤ë20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤ËºÝ¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬µÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø°ÂÊª¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Éþ¡Ù¡Ø¤Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Éþ¡Ù¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¿ô»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¹â»Ô»á¤Ï21ÆüÌë¡¢X¤Ë¡ÖG20¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥°¡¦¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖºòÆü¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤ÎÆüÄø¤ò¶õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ½ÐÄ¥ÍÑ²ÙÊª¤Î¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Çº¤ß¤ËÇº¤ó¤ÇÀ¨¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÍÎÉþÁª¤Ó......¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Öµî¤ë11·î14Æü¤Î»²µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÆ£Íµ»²µÄ±¡µÄ°÷¤Î¸æÈ¯¸À¤¬¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¥°¥ë¥°¥ë¡×¤È¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
°ÂÆ£»á¤ÏÍ½»»°Ñ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤¸¤á³Æ³ÕÎ½¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤È¸ò¾Ä¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÆüËÜºÇ¹â¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜºÇ¹â¤Î¿¦¿Í¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿Éþ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È³°¸ò¸ò¾Ä¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ÂÊª¤ÎÉþ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¹â»Ô»á¤ËÃé¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹â»Ô»á¤Ïº£²ó¡¢¡Ö»ä¤ÏÆüËÜºÇ¹â¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤¿Éþ¤äÆüËÜºÇ¹â¤Î¿¦¿Í¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿Éþ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ÂÆ£µÄ°÷¤Î¸æ»ØÅ¦¤Ï°ìÍý¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Éþ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ø°ÂÊª¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Éþ¡Ù¡Ø¤Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Éþ¡Ù¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¿ô»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö·ë¶É¡¢¼ê»ý¤Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢³§ÍÍ¤¬¸«´·¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç²Ùºî¤ê¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬...¡£³°¸ò¸ò¾Ä¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤ì¤ëÉþ¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ç¤âÇã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤«¤ó¤«¤â¤Ê¤¡¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉÊÀ¤ÎÌµ¤¤ºÇÄã¤Ê¥ï¡¼¥É¥Á¥ç¥¤¥¹¡×
Åê¹Æ¤Ë¤Ï13Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤È6200·ï°Ê¾å¤Î¥ê¥×¥é¥¤¡ÊÊÖ¿®¡Ë¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£µÄÏÀ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬ÍÑ¤¤¤¿¡Ö³°¸ò¸ò¾Ä¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤ì¤ëÉþ¡×¤È¤ÎÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡ØÁê¼ê¤Ë¼ºÎé¤ÎÌµ¤¤ÉþÁõ¡Ù¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Éþ¡Ù¡Ø¸ò¾Ä¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤ì¤ëÉþ¡Ù¤òÃå¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¡¢ÍÄÃÕ¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¤À¤í¡×¡Ö¡ØÁê¼ê¹ñ¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø°Ò¸·¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¸À¤¤¤è¤¦¤Ï¿§¡¹¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÊÀ¤ÎÌµ¤¤ºÇÄã¤Ê¥ï¡¼¥É¥Á¥ç¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¹â»Ô¥»¥ó¥»¥¤...¡×¤Ê¤É¡¢°ãÏÂ´¶¤ò¼¨¤¹À¼¤âÂ¿¤¤¡£
¶¦»ºÅÞ¤Î¾®ÃÓ¹¸½ñµ¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¡Ø³°¸ò¸ò¾Ä¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤ò¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë¸þ¤«¤¦µ¡Ãæ¤Ç¸½¿¦ÁíÍý¤¬¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â·ÚÎ¨¤ÇÉÔ¸«¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
»³ÅºÂó»²±¡µÄ°÷¤Ï¡¢¡Ö³°¸ò¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤â¡¢¤½¤ì¤¬ÉþÁõ¼¡Âè¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤³¤È¤â¡¢°¢Á³¤È¤¹¤ë¡£»ö¼Â¤ÈÆ»Íý¡¢¹ñºÝË¡¤Ê¤ÉÔ¿³°¤ÎÃÑ¤º¤Ù¤»ÑÀª¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÊÆ»³Î´°ì½°±¡µÄ°÷¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦»×¤¦¤Î¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸ò¾ÄÁê¼ê¤Ë¡Øº£¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤»¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¡¢°ìÂÎ²¿¤òÃå¤¿¤éÉþ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡×¤È¼ó¤òÇ±¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤Î»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤ËÇº¤à¹â»Ô»á¤Ë°ìÄê¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤¹À¼¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÁê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¤É¤¦ºî¤ë¤«¤Ë¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤¬¸ú¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ÑÀª¤äÃæ¿È¤ÎÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Â¤é¤ì¤¿¼ê»ý¤Á¤ÇÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¤Ç¾¯¤·¿Æ¤·¤ß¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁíÍý¤¬¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉþ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¤â ¡ØÆüËÜ¤Î³Ð¸ç¡Ù ¤ò°ìÈÖ¶¯¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ²¡¹¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»Ñ¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î³°¸òÎÏ¤Ç¤¹...¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Îå¤Þ¤¹¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·ãÌ³¤ÎÃæ¤ÇÁíÍý¼«¤é¤¬ÍÎÉþÁª¤Ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ø¤Îµ¿Ìä¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ÈþÍÆ»Õ¡¦±ÉÍÜ»ÎÊÕ¤ê¤¬ÁíÍý¤ËÉÕ¤¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡¦¡¦¡×
¡Ö°ìÎ®¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¡¢¸ò¾Ä¤ÎÀïÎ¬»ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡£ÁíÍýÂç¿Ã¤Î»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×
µÄÏÀ¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿°ÂÆ£»á¤â¡¢¡ÖµëÎÁ°ú¤²¼¤²¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÊó½·¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÉþ¤ò¼«Ê¬¤ÎµëÎÁ¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤µ¤ó¤âË¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ»½Ñ¤âÅÁÅý¤äÊ¸²½¤â¼é¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·ÐºÑ¤Î¹¥½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬Íî¤Á¹þ¤ßÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤äÊ¸²½¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£