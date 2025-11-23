¡Ö»Ò»ý¤Á¤ÇÅ¾¿¦¤ÏÌµÍý¤Ê¤Î¡©¡×É×¤ÎÅ¾¶Ð¤ÇÄ¹Ç¯¶Ð¤á¤¿²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¡£Äü¤á¤«¤±¤¿»ä¤òµß¤Ã¤¿¡ÚÌÌÀÜ´±¤Î¸ÀÍÕ¡Û
·ëº§¤ä½Ð»º¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤ÎÊÑ²½¤Ï½÷À¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÅ¾¿¦¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÉÔ°Â¤ä³ëÆ£¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤ÎÅ¾¿¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÅ¾¿¦³èÆ°
¡Ö»Ò»ý¤Á¤Î»ä¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Å¾¿¦Àè¤Ê¤ó¤Æ¸«¤Ä¤«¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×
Ä¹Ç¯¶Ð¤á¤¿²ñ¼Ò¤òÉ×¤ÎÅ¾¶Ð¤Ç¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢»ä¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢3ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤ÎÅ¾¿¦³èÆ°¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¯¡¢ÌÌÀÜ¤Ç¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÉÂµ¤¤ÇµÞ¤ÊµÙ¤ß¤Ï¼è¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö»Ä¶È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢¶»¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈÄù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
ÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¤ì¤Ð³Î¼Â¤ËÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ±³¤ò¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤â¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌµËÅ¤Ë»×¤¨¤Æ¡¢¥¸¥ì¥ó¥Þ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í½ÁÛ³°¤Î¸ÀÍÕ
ÌÌÀÜ¤Ç¤Î¼ÁÌä¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤âÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢ºÇ¸å¤ÎË¾¤ß¤Ç¼õ¤±¤¿²ñ¼Ò¤ÎÌÌÀÜ¤Ç¡¢ÌÌÀÜ´±¤Î½÷À¤¬¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤â¡¢¼Ò°÷¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤â½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤ËÄü¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¤³¤³¤Ê¤éÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»ä¤Ï»×¤ï¤ºÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÌÌÀÜ´±¤Ï¡¢»ä¤ÎÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¼Ò¤Î°é»ù»Ù±çÀ©ÅÙ¤ä¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥àÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î·Ð¸³¤ä¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤³¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÆ»¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ú¤±ÌÜ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿¿·¤·¤¤°ìÊâ
·ë¶É¡¢»ä¤Ï¤½¤Î²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÌÌÀÜ´±¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¼þ°Ï¤ÎÍý²ò¤â¿¼¤¯¡¢»Ò°é¤Æ¤È¤ÎÎ¾Î©¤òÌµÍý¤Ê¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Î»þ¡¢Äü¤á¤«¤±¤¿¿´¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿°ì¸À¤Ï¡¢º£¤Ç¤â»ä¤Î»Ù¤¨¤Ç¤¹¡£
»Ò°é¤ÆÃæ¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ï¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Äü¤á¤º¤ËÃµ¤·Â³¤±¤ì¤Ð¡¢É¬¤ºÍý²ò¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡£
¤½¤¦¶¯¤¯¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÂçÀÚ¤Ê·Ð¸³¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À²ñ¼Ò°÷¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯10·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§ÍõÂô¤æ¤¤Î
¸µOL¡£½Ð»º¤òµ¡¤Ë¡¢°éµÙ¼èÆÀ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥¶ー¤ÎÀ¸¤¿É¤µ¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¡¢ÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¤¤¤È¥é¥¤¥¿ー¤ËÅ¾¿È¡£°ÊÍèÎø°¦¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1000ËÜ°Ê¾å¼¹É®¤¹¤ë¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¡£Æü¡¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ä¥ê¥âー¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë´îÅÜ°¥³Ú¤ò¼èºà¡£µ»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£