Îë¼¯±û»Î¡¢º£Ç¯£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÂÎ¡×¤ÈÉ½¸½¡¡ÉñÂæ¤Ë¤â½éÄ©Àï¤·¡Ö½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎë¼¯±û»Î¤¬£²£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÎë¼¯±û»Î¡¡£²£°£²£¶¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¡Ê¤ï¤¯¤ï¤¯À½ºî½ê´©¡¢ÀÇ¹þ£³£³£°£°±ß¡ËÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ËèÇ¯È¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤À¤¬¡¢½ª»Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¡£¡Ö¾È¤ì¤¯¤µ¤¤´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»¨»ï¤È¤«¤Ç¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¡¢ÁÇ¤Ë¶á¤¤¼«Ê¬¡££±¿Í¤·¤«½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£º£ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÉ½Î¢¤ÇÌ¥¤»¤ë¡ß£÷£ï£î£ä£å£ò¡×¤Ç¡¢¡ÖÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡£ÃÖ¤¤¤¿¤È¤¤ËÉ½¤ÈÎ¢¤ÇÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£²£¶Ç¯¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¾®¤µ¤Ê¿Í·Á¤ÈÎë¼¯¤¬±Ç¤Ã¤¿£¹·î¤Î¥«¥Ã¥È¡£¡Ö²È¤Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¿Í·Á¤È¤«¤¢¤Ã¤Æ¡¢²È¤ÎÃª¤ËÊÂ¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£Ç¯£±Ç¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤È²¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÂÎ¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÌò¤Å¤¯¤ê¤ÇÂÎ½Å¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£·ò¹¯¤âÂÎ½Å¤âÂÎ¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï½é¤ÎÉñÂæ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿Îë¼¯¡£ÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤È¤«Á°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë£±Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡£¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆü´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ë£±Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£