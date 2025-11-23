¥È¥ê¥×¥ë°Â¤ÇÉ¾²Á°ìÊÑ¡Ö¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ê¥¹¥¯¡×¤Ë¡Ä°ÙÂØ¤Ø¤Î¸ýÀè²ðÆþ¤â°ì»þ¤·¤Î¤®¡¢¡ÈÆüËÜÇä¤ê¡É¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤ê¹ñÎÏ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡×¡ÖºâÀ¯¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¼Â¸½¤·¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤«¤é¤Î¿®Ç§¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¨¡¨¡¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï21Æü³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿Áí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦°Õµ¤¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤É¤³¤í¤«¡ÖÌµÀÕÇ¤¤ÊÊüÌ¡ºâÀ¯¡×¤Ë»Ô¾ì¤ÎÈ¿±þ¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤À¡£¶õÁ°¤Î³ô¹â¤ËÊ¨¤¤¤¿¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ï°ìÅ¾¡¢¡Ö¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ê¥¹¥¯¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡·ÐºÑÂÐºö¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¸ºÀÇ¸ú²Ì¤â´Þ¤á21.3Ãû±ß¡£ºâ¸»¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ë2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Î°ìÈÌ²ñ·×ºÐ½Ð¤Ï17.7Ãû±ß¤Ç¡¢ºòÇ¯ÅÙÊäÀµ¤ÎÌó13.9Ãû±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤ò·ÐºÑÂÐºö¤Î¡ÖºÇÍ¥Àè¡×¤Ë·Ç¤²¤ë¤¬¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤Î²¡¤·¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë±ß°Â¿Ê¹Ô¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£20Æü¤Î±ßÁê¾ì¤¬1¥É¥ë=157±ßÂæ¸åÈ¾¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Âç¿Ã¤Ï21Æü¤Î¤Î³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤Ç¡¢°ÙÂØ²ðÆþ¤Ë´Ø¤·¡ÖÅöÁ³¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È»Ô¾ì¤ò¸£À©¡£¤·¤«¤·¡¢¸ýÀè²ðÆþ¤Î¸ú²Ì¤Ï¸ÂÄêÅª¤ÇÂ¸µ¤Î±ßÁê¾ì¤Ï1¥É¥ë=156±ßÂæ¸åÈ¾¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤ÎºØÆ£Ëþ»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë²ðÆþ¤·¤è¤¦¤Ë¤â¶²¤é¤¯¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²ðÆþ¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤Î»öÁ°Ä´À°¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¤·¡¢±ß°ÂÀ§Àµ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÊÆ¹ñ¤Ï¡ØÆü¶ä¤Ë¤è¤ëÍø¾å¤²¤¬Àè¡Ù¤È¤Î¾ò·ï¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ðÆþ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç°ì»þÅª¤Ê¸ú²Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢±ß°Â¤ò»ýÂ³Åª¤ËÀ§Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Íø¾å¤²¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤²ðÆþ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£12·î¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÇÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëü¤¬°ì¸«Á÷¤ê¤Ê¤é1¥É¥ë=160±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡12·î¤ÎÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤Ï¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¶ä¤Î¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ï21Æü¤Î½°±¡ºâÌ³¶âÍ»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡Ö°ÙÂØ¤ÎÊÑÆ°¤¬Êª²Á¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÎ±°Õ¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÅúÊÛ¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¥È¥ê¥×¥ë°Â¤µ¤é¤Ë¿Ê¹Ô¤Ê¤é¡Ö¥µ¥Ê¥¨¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤«
¡¡°ÙÂØ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÄ·ô»Ô¾ì¤âºâÀ¯°²½¤Î·üÇ°¤«¤é·Ù²ü´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£20Æü¤ÎºÄ·ô»Ô¾ì¤ÏÄ¹´ü¶âÍø¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¿·È¯10Ç¯Êª¹ñºÄÍø²ó¤ê¤¬°ì»þ1.835¡ó¤ò¤Ä¤±¡¢Ìó17Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤ËÃ£¤·¤¿¡£21Æü¤Ï1.780¡ó¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â»ß¤Þ¤ê¤Î¾õÂÖ¡£±ß°Â¡¦ºÄ·ô°Â¤Î¡ÖÆüËÜÇä¤ê¡×¥È¥ì¥ó¥É¤ÏÊ§¿¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡³ô¼°»Ô¾ì¤âÉÔ°ÂÄê¤À¡£21Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢1200±ß°Ê¾å¤âÃÍ²¼¤¬¤ê¡£20Æü¤Ë¤Ï°ì»þ2000±ßÄ¶¾å¾º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢Ï¢Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²áÇ®¤ÈÎäµÑ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂ¸µ¤Î³ô¹â¤¬AI¥Ð¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢»Ô¾ì¤Ï¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¤«¤é¹â»Ô¥ê¥¹¥¯¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¤È¤ÎËà»¤¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¥ê¥¹¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÊüÌ¡ºâÀ¯¤Ø¤ÎÉÔ¿®¤Ç¤¹¡£·ÐºÑÂÐºö¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤í·ÐºÑ¤Ø¤ÎÂ¤«¤»¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¥È¥ê¥×¥ë°Â¤¬¿Ê¤à´í¤¦¤µ¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊºØÆ£Ëþ»á¡Ë
¡¡¹â»ÔºâÀ¯¤Ï±Ñ¹ñºÄ¤È¥Ý¥ó¥ÉÁê¾ì¤¬µÞÍî¤·¤¿¡Ö¥È¥é¥¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥µ¥Ê¥¨¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤ÎÆü¤â¶á¤¤¤«¡£
