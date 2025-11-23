¡ÚµþÅÔ¥é¥ó¥Á¡ÛµþÅÔ¤Î½Ð½Á¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹¡ª¤ª¤À¤·¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡ØµþÅÔÎ¥µÜ¡Ù¤ÇÀäÉÊ¤Î¤À¤·¤Þ¤¸æÁ·¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿
¡¡µþÎÁÍý¤È¤¤¤¨¤ÐÌîºÚ¤Ê¤É¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÄ´Íý¤·¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¯Ì£¤ï¤¦¤Î¤¬Î®µ·¡£ÁÇºà¤ò¤¤¤«¤·¤¿Ã¸¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Ç¤âÎÁÍý¤òÈþÌ£¤·¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢½Ð½Á¤Î¤ª¤«¤²¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê½Ð½Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢µþÅÔ¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤ªÅ¹¡ØµþÅÔÎ¥µÜ¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾ëÆîµÜ¤¹¤°¤½¤Ð¤Î¡ØµþÅÔÎ¥µÜ¡Ù
Âç¤¤Ê¾¾¤ÎÌÚ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ØµþÅÔÎ¥µÜ¡Ù
¡ØµþÅÔÎ¥µÜ¡Ù¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏµþÅÔ±Ø¤«¤é¤«¤Ê¤êÆî¡¢µþÅÔ¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¿À¼Ò¡Ö¾ëÆîµÜ¡×¤Î¶á¤¯¤Ç¡¢µþÅÔ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´±¨´ÝÀþ¡¦ÃÝÅÄ±Ø¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±Ø¤ò²¼¤ê¤ÆÆîÀ¾¤ÎÊý¸þ¤ØÊâ¤¯¤³¤È¤ª¤è¤½20Ê¬¡¢¾ëÆîµÜ¤Î¤¹¤°Æî¤ËÅþÃå¡£
¡¡Î©ÇÉ¤ÊÄí±à¤ò¹½¤¨¤ë¡ØµþÅÔÎ¥µÜ¡Ù¤Ï½Ð½Á¤ò»È¤Ã¤¿¿ô¡¹¤ÎÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¡È¤ª¤À¤·¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤ª½Ð½Á¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½Ð½Á¤ÎÊÙ¶¯¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½Ð½Á¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤¹¡£µþÅÔÎ¥µÜ¤Î¡Ö¤À¤·¤Þ¤¸æÁ·¤È³ø¤¿¤¤´¤Ï¤ó¡×
µþÅÔÎ¥µÜ¤Î¤ª½Ð½ÁÂÎ¸³¤«¤é¥¹¥¿ー¥È
¡¡ÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¤Þ¤º¡¢ºÇ½é¤Ë¤ªÊÆ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤ª³ø¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÅÀ²Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼¡¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢4¤Ä¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¥°¥é¥¹¡£¤³¤Á¤é¡¢Ãæ¿È¤Ï°û¤ßÈæ¤ÙÍÑ¤Î¤ª½Ð½Á¤Ç¡¢»ª¤È¤¦¤ë¤á¤¤¤ï¤·¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÎ¥µÜ¤Î¤ª¤À¤·¡×¡¢¡Ö¤«¤Ä¤À¤·¡×¡¢¡Ö¤¢¤´¤À¤·¡×¡¢¡Öµþ¤µ¤ï¤é¤À¤·¡×¤Î4¼ïÎà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎ¥µÜ¤Î¤ª¤À¤·¡×¤ÏÍ¥¤·¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¡¢¡Ö¤«¤Ä¤ª¤À¤·¡×¤Ï¤ä¤ä¥¹¥È¥í¥ó¥°¡¢¡Ö¤¢¤´¤À¤·¡×¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ã¼Àµ¤Ê¥¿¥¤¥×¡¢¡Öµþ¤µ¤ï¤é¤À¤·¡×¤Ï¾åÉÊ¤Ê¤¬¤éµû¤ÎÉ÷Ì£¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡4¤Ä¤Î¤ª½Ð½Á¤ò¼ÂºÝ¤Ë°û¤ßÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°õ¾Ý¤¬¤«¤Ê¤ê°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤â¤Î¤è¤ê¡¢Ì£¤ï¤¤¤¬Ç»¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Öµþ¤µ¤ï¤é¤À¤·¡×¤¬°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾Æ¤Î©¤Æ¤Î½Ð½Á´¬¤¶Ì»Ò¤Ë´üÂÔ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª ¢¨²èÁüÄó¶¡¡§µþÅÔÎ¥µÜ
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬¡Ö¤µ¤¤Û¤É°û¤ó¤ÇÁª¤ó¤À¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î½Ð½Á¤ò»È¤Ã¤Æ½Ð½Á´¬¤¶Ì»Ò¤ò¾Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Àè¤Û¤É¤Î°ìÈÖµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡Öµþ¤µ¤ï¤é¤À¤·¡×¤Ë¹¥¤ß¤ÎÌôÌ£¤òÁª¤Ó¡¢¤ªÎÁÍý¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡Ê4¼ïÎà¤«¤é3¼ïÎà¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡Ë¡£¤³¤ÎÂÎ¸³¤È±é½Ð¡¢µþÅÔ¤ÎÎ¹¹Ô¤Î¥é¥ó¥Á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹¥¤ß¤Î½Ð½Á¤Ç³Ú¤·¤à¡Ö¤À¤·¤Þ¤¡×¤Ï´¶Æ°¤â¤Î
¡Ö¤À¤·¤Þ¤¸æÁ·¤È³ø¤¿¤¤´¤Ï¤ó¡×2,480±ß
¡¡½Ð½Á¤Î°û¤ßÈæ¤Ù¤Î¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤ªÎÁÍý¡£¡Ö¤À¤·¤Þ¤¡×°Ê³°¤Ë¤â¡¢µ¨Àá¤ÎÎÁÍý¤¬¤¤¤í¤¤¤íÉÕ¤¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¡£µþÅÔ¤é¤·¤¤¥é¥ó¥Á¸æÁ·¤Ë¿´¤¬Ìö¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Þ¤´3¸Ä¤È¤ª¹¥¤ß¤Î½Ð½Á¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÀ÷¤ß¤¿¡Ö¤À¤·¤Þ¤¡×¡¡¢¨²èÁüÄó¶¡¡§µþÅÔÎ¥µÜ
¡Ö¤À¤·¤Þ¤¡×¤ò°ì¸ýÌ£¤ï¤¦¤È¡¢¾Æ¤Î©¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¥Õ¥ï¥Ã¤È·Ú¤ä¤«¡£½Ð½Á¤ËÁª¤ó¤À¡Öµþ¤µ¤ï¤é¤À¤·¡×¤Î¤µ¤ï¤é¤Î¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¤À¤·¤Þ¤¡×¤ÏµþÅÔÎ¥µÜ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤°ïÉÊ
¡¡µþÅÔ¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¤À¤·¤Þ¤¡×¡£¾åÉÊ¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì£¤Î±ü¹Ô¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ì»®¤Ï´¶Æ°¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÁ°ºÚ¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º£²óË¬¤ì¤¿¤Î¤¬10·îÃæ½Ü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ½©»ÅÍÍ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ï½Ð½Á´¬¤¶Ì»Ò¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡¡¾Æ¤¾®²Ø»Ò¤Ê¤É¡¢½Ð½Á¤ò¸ú¤«¤»¤¿ÌîºÚ¤Î¤ª¤«¤º¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¡¢¿§¼è¤ê¤È¥µ¥Ã¥Ñ¥ê´¶¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤Ì¤¿¥íー¥ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Î¼ÑÊª¤Ê¤É¡¢¤´¤Ï¤ó¤¬¤¹¤¹¤àÁ°ºÚ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤ï¤é¤Î¹á¤ê¤âÌôÌ£¤â¤´¤Ï¤ó¤¬¤¹¤¹¤à
¡¡¤´¤Ï¤ó¤¬¿æ¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢½Ð½Á´¬¤¤È°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£ÌôÌ£¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¦¤È¡¢¤´¤Ï¤ó¤È¤ÎÁêÀ¤â»ÝÌ£¤â¥°¥Ã¤È¥¢¥Ã¥×¡£¡º¤Ë¤Ï¤À¤·ÃãÄÒ¤±¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¡¢¤´¤Ï¤ó¤È½Ð½Á´¬¤¶Ì»Ò¤ò¾¯¤·»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½Ð½Á´¬¤¶Ì»Ò¤Î½Ð½ÁÃãÄÒ¤±¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤¤¤¦¿´Áþ¤¤±é½Ð
¡¡¤´¤Ï¤ó¤Ë¤À¤·¤Þ¤¤ò¤Î¤»¡¢Ç®¡¹¤Î½Ð½Á¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢½Ð½Á¤Î»ÝÌ£¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Ì£¤ï¤¨¤ÐËþÂ¤³¤Î¾å¤Ê¤·¡£
¡¡Á°ºÚ¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÎÁÇÍÈ¤²¤ä¾Æ¤·ª¤Ê¤É¤òºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤¿µ¤Ê¬¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
½Ð½Á¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤â
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤ª½Ð½Á¤ÎÅ¸¼¨¤ò¸«¤Æ¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Ð½Á¤Î¼ïÎà¤äÎò»Ë¤Ê¤É¤¬³Ø¤Ù¡¢¼ÂºÝ¤Ë½Ð½Á¤Î¸¶ÎÁ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¹á¤ê¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¥³ー¥Êー¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎ¥µÜ¤Î°û¤à¤ª¤À¤·¡×745±ß [¿©³Úweb]
¡¡¤Þ¤¿¡¢½Ð½Á¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤¬¡¢¥³ー¥Òー¤Î¥É¥ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð½Á¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÎ¥µÜ¤Î°û¤à¤ª¤À¤·¡×¡£¤ªÃã¤Î¤è¤¦¤ËÌ£¤ï¤¨¤Ð¡¢¤¹¤Ã¤ÈÂÎ¤ËÀ÷¤ßÆþ¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤ò²È¤Ç¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤À¤·¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡ØµþÅÔÎ¥µÜ¡Ù¡£µþÎÁÍý¤ò»Ù¤¨¤ë½Ð½ÁÊ¸²½¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½Ü¤òÌ£¤ï¤¦ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£µþÅÔÎ¹¹Ô¤ÎºÝ¤Ï¤¼¤Ò¡¢Î©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê»£±Æ¡¦Ê¸¡ý¤±¤¤¤¿¤í¤¦¡Ë
¡üSHOP INFO
µþÅÔÎ¥µÜ ¤ª¤À¤·¤È¤À¤·¤Þ¤
½»¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÉú¸«¶èÃæÅçÄ»±©Î¥µÜÄ®45
TEL¡§050-5589-6151
±Ä¡§10:00～17:00¡ÊL.O. 16:00¡Ë
µÙ¡§²ÐÍË
https://kyotorikyu.com
¤±¤¤¤¿¤í¤¦
旅するグルメライター。大阪と京都をむすぶ京阪電車の沿線在住で、複数の旅行情報サイトにて旅とグルメのガイド記事を執筆。気になるグルメ情報があるとB級グルメも高級店も穴場のお店も有名行列店でも、とにかく幅広く取材!食楽webでは関西グルメ情報を中心に紹介しています。