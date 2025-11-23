LE SSERAFIM¡¦KAZUHA¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Ö²áµîºÇ¹â¥Ó¥¸¥å¡×¡ÖÂçÀµ²ò¡×Àä»¿¤ÎÀ¼
¡¡LE SSERAFIM¤¬½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÃ±ÆÈ¸ø±é¡Ø2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME¡Ù¤ò¡¢11·î18¡¢19Æü¤Ë³«ºÅ¡£KAZUHA¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛµÓ¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¡ª¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿KAZUHA
¡Ö22ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤ò°ú¤¹þ¤à¥«¥º¥Ï
¡¡KAZUHA¤Ï¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤¬ÄêÈÖ¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢10·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSPAGHETTI¡Êfeat.J-HOPE of BTS¡Ë¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡£¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£19Æü¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Âç¿Í¿ô¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡ÖBorn Fire¡×¤Ç¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì¶õµ¤¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¥Ó¥¸¥å¡¼¤¬µ±¤¯¥Ö¥é¥Ã¥¯°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀLE SSERAFIM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤º½ö¾ðÅª¤Ê¡ÖAsh¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¥«¥º¥Ï¤Ï¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤äÑ³¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢Á¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥È¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÏHUH YUNJIN¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¥«¥Ã¥³¤è¤¯¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£KAZUHA¤Ï¡Ö22ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤È¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¿¶¤ê¸þ¤¤Ê¤¬¤é¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¾¯¤·¤ª¤í¤·¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥¦¥£¥ó¥¯¤òÊü¤Ä¤È²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥º¥ÏÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿?¡×¡Ö´°àú¡×¡Ö¥«¥º¥Ï¡¢²áµîºÇ¹â¥Ó¥¸¥å¡×¡Ö¤«¤ï¤¨¤¨¤¨¤¨¡×¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¥«¥º¥Ï¤á¤í¤¤¡×¡Ö¥º¥Ï¤ä¤Ð¤¤¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥«¥º¥Ï¤ÎÈ±·¿ÂçÀµ²ò¡×¡Ö22ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢¸«¹û¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ê¡Ø2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME¡Ù¡¿ABEMA K WORLD¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë