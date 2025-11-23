¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¡Ö¤¤¿¡¼¡ª¡×Åì¾ë¤ê¤ª¡õÃæÅÄ²ÖÆà¡¢ºÇ¶¯Èþ½÷¿ý»Î¥³¥ó¥Ó¤¬¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë¤Ç´î¤ÓÂç´î¤Ó¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢11·î20Æü¤Ç¤ÏBEAST X¤¬Âç³èÌö¡£Âè1»î¹ç¤ÇÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢Âè2»î¹ç¤Ç²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£°ìµ¤¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿¤Ð¤·¡¢¡Ü160.4¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥ê¡¼¥°3°Ì¡£Âè2»î¹ç¤Ç²¼ÀÐ¤¬¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ÏÃæÅÄ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦Åì¾ë¤ê¤ª¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¡Ö¤¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁ´ÎÏ¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Ç´î¤ÖÃæÅÄ¡¢Çï¼ê¤·¤Þ¤¯¤ëÅì¾ë
¡¡BEAST X¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂçÇÔ¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£2Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÎ×¤ó¤Àº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦Åì¾ë¤òÃæ¿´¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢²áµî2¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃæÅÄ¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â´Þ¤á¤Æ¥·¡¼¥º¥ó4¾¡¤È³èÌö¡£¤Þ¤¿²¼ÀÐ¤âÃæÅÄ¤Î»ØÆ³Ìò¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥é¥¹¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥½Û´Ä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè1»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤·¤¿ÃæÅÄ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î±þ±ç¤Ë¤«¤±¤Ä¤±¤¿Åì¾ë¤Î2¿Í¤Ï¡¢Âè2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿²¼ÀÐ¤òÁ´ÎÏ±þ±ç¡£¸«»ö¤Ë¥È¥Ã¥×¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÃæÅÄ¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¥Ê¥¤¥¹¡¼¡ª¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë¡ª¡×¤È¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¤È¡¢Åì¾ë¤â¡Ö¤¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£Ëã¿ý³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÈþ½÷¿ý»Î¤Î2¿Í¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¹µ¼¼¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë