¥ì¥¹¥¥å¡¼Ââ¤é·±Îý¸ø³« ·Ù»ëÄ£¤¬³ØÀ¸¤ËÌ¥ÎÏ¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡·Ù»¡´±¤ÎÀ®¤ê¼êÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏºÎÍÑ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¡¢¥ì¥¹¥¥å¡¼Ââ¤äµ³ÇÏÂâ¤Î¼ÂºÝ¤Î·±Îý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ³ØÀ¸¤¿¤Á¤ËÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾èÇÏÂÎ¸³¤äµß½õ·±Îý¤ÎÍÍ»Ò
¡¡11·î22Æü¡¢·Ù»ëÄ£¤ÎÄ£¼Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿ºÎÍÑ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¤Ê¤ÉÌó70¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤Ï¥ì¥¹¥¥å¡¼Ââ¤Ë¤è¤ëµß½õ·±Îý¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«³Ø¤·¤¿Â¾¡¢µ³ÇÏÂâ¤ÎÇÏ¤Ë¾è¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢·Ù»¡´±¤Î»Å»ö¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï2026Ç¯1·î¡¢Âç³Ø3Ç¯À¸°Ê¾å¤Î¼õ¸³¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë½¾Íè¤è¤ê¤â»þ´ü¤òÁ°ÅÝ¤·¤·¤ÆºÎÍÑ»î¸³¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢·Ù»¡´±¤ÎÀ®¤ê¼ê¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡Ö³èÆ°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢·Ù»¡´±¤ò»Ö¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë