¡ÚÅÄÂ¼½¤°ì¤Î»ëÅÀ¡Û2025Ç¯11·î22Æü Å·¹ÄÇÕ·è¾¡ FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢vs¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
Å·¹ÄÇÕ·è¾¡ Ä®ÅÄ3¡Ê2-0¡Ë1¿À¸Í
14:02¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ ¹ñÎ©¶¥µ»¾ì Æþ¾ì¼Ô¿ô31,414¿Í
»î¹ç¥Ç¡¼¥¿¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
»î¹ç¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÄ®ÅÄ¤¬¿À¸Í¤ò¾å²ó¤Ã¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¥×¥ì¡¼¶¯ÅÙ¤Î°ã¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ë¸½¤ì¡¢Æ£ÈøæÆÂÀ¤ÎÀèÀ©ÅÀ¡Ê6Ê¬¡Ë¤Î¸å¤â¶¯ÅÙ¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤Ä®ÅÄ¤¬¡¢32Ê¬¡ÊÁêÇÏÍ¦µª¡Ë¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤Æ»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£¸åÈ¾¤â¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë£³ÅÀÌÜ¡Ê56Ê¬¡Ë¤òÆ£Èø¤¬·è¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿À¸Í¤Î¹¶·â¤Ë¤âÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤·¡¢È¿·â¤ÏµÜÂåÂçÀ»¤Î1ÅÀ¤Î¤ß¡Ê62Ê¬¡Ë¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡¢J1¾º³Ê2Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÇ°´ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë--J2Í¥¾¡¤ò½ü¤¯--¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¼ÂÀÓ¤òÃÛ¤¤¤¿¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ï¡¢º£¤äÀ¤³¦Åª¤ÊÄ¬Î®¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢º£¸å¡¢À¤³¦¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤É¤¦³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¿À¸Í¤À¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¼½¤¯Ä®ÅÄ¤ËÎ¿²ï¤µ¤ì¡¢¥Ú¡¼¥¹¤ò´°Á´¤Ë¼º¤Ã¤¿Á°È¾¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÂçÇ÷Í¦Ìé¤òÅêÆþ¤·¤Æ»î¹ç¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î®¤ì¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥â¥Î¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿À¸Í¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤é¡¢¿·¤¿¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤±Æþ¤ë·ä¤ÎÌµ¤¤¼þÅþ¤Ê½àÈ÷¤È¡¢ÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¹â¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬É¬Í×¡£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Çº£µ¨¤ÏÌµ´§¤¬³ÎÄê¡£´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
ÅÄÂ¼½¤°ì¡Ê¤¿¤à¤é¡¦¤·¤å¤¦¤¤¤Á¡Ë
1958Ç¯ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÃæÂà¡£1995Ç¯¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë»ïÄÌ¿®°÷¡¢2007Ç¯¤«¤éÆ±»ï¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ëÁª¹Í¡ÊÅêÉ¼¡Ë°Ñ°÷¡£¸½ºß¤ÏÃæ¹ñ¡¦ÂÎ°é½µÊó¥¢¥¸¥¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾ÞÅêÉ¼°Ñ°÷¤âÌ³¤á¤ë¡£