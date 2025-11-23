ÊÛ¸î»Î·Ý¿Í¡¦¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¡¡¡ÈNG»Å»ö¡É¤ò¹ðÇò¡ÖÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×
¡¡ÊÛ¸î»Î¤È·Ý¿Í¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¡Ê39¡Ë¤¬22Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë2¡¦10¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈNG»Å»ö¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µ×¡¹¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤¿¤±¤Ë¡¢MC¤Î·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Ï¡Ö¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î»Å»ö¤È¤«¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡ÖÃÇ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤³¤¿¤±¤Ï¹ðÇò¤·¡¢ÍýÍ³¤Ï¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤Ï¥Á¥§¥¤òÇä¤Ã¤Æ²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤¿¤±¤Ï¡ÖËÍ¤ÏNG¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¾Ð¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£