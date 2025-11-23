¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¡È¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤ÎÃ¦ËÌ¼Ô¡É¢ª¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥É¥ì¥¹¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬¤é¤ê¡¡¡ÖYou are so beautiful¡×¡ÖMY GORGEOUS ANGEL!!!¡×
¡¡´Ú¹ñ¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥Û¥è¥ó¤¬¡¢¡ÖÂè46²óÀÄÎ¶±Ç²è¾Þ¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥É¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¤É¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¡Ä¥Á¥ç¥ó¡¦¥Û¥è¥ó
¡¡¥×¥ê¡¼¥Ä¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ÈÀÞ¤ê½Å¤Í¤¿¥Ú¥×¥é¥à¤¬ÆÃÄ§¤Î¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥·¥ë¥¯¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥´¡¼¥ë¥É¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ö¥¨¥ô¥¡¡¼ ¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡×¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¡¢¡Ö¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡×¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤È¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖWow So Pretty¡×¡ÖYou are so beautiful¡×¡ÖMY GORGEOUS ANGEL!!!¡×¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥ç¥ó¡¦¥Û¥è¥ó¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Netflix¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤ÎÃ¦ËÌ¼Ô¥«¥ó¡¦¥»¥Ó¥ç¥¯Ìò¤ÇÂç¿Íµ¤¤Ë¡£¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
