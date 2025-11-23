ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬¼ÂÌ¾¹ðÇò¡¢Âçµã¤¤·¤Æ¤ë»Ñ¤ò¡ÖÁ´Éô¸«¤»¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤Ê½÷À¥¢¥Ê¡Ö¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤ë¡×
¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê38¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¬¥¹¥ï¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡¡ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å6»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¹°Ãæ°½¹á¥¢¥Ê¡Ê34¡Ë¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤Ï2½µÂ³¤±¤Æ¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í±ÊÌî¤È¡ÖÍ§¿ÍÏÀ¡×¤Ç·ãÏÀ¡£¼ýÏ¿ÅöÆü¤ÎÌë¡¢ÅÄÃæ¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¹°Ãæ¥¢¥Ê¤Î3¿Í¤Ç¤Î°û¤ß²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢±ÊÌî¤«¤é2¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
»³Î¤¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¶¦±é¼Ô¡×¡¢¹°Ãæ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¹°Ãæ¤Á¤ã¤ó¤Ï²¿¤«¡¢»ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£ËÜÅö¤Ë¼å¤Ã¤Æ¤ë»þ¤È¤«¡¢»ä¤¬Âçµã¤¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤È¤«Á´Éô¸«¤»¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¡¢²¿Ç¯¤âÁ°¤À¤±¤É¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤éÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¹°Ãæ¤Á¤ã¤ó¤Ã¤ÆÁ´Á³¡ØÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ø¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¡¢ÎÞ¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤À¤È¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÉÑÈË¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ë¡£¹°Ãæ¤Á¤ã¤ó¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤òÍ§Ã£¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢»ä¤ÏÍ§Ã£¤È»×¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤â¿®ÍÑ¤·¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤·¡£º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Ï¢Íí¤·¤¿¤ê¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¶¦±é¼Ô¤«¤éÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ã¤ÆÀäÌ¯¤Î¥é¥¤¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤µ¤Ã¤·¡¼¡Ê»Ø¸¶è½Çµ¡Ë¤âÍ§Ã£¤Ç¤¹¡£¿·ÌÚÍ¥»Ò¤Á¤ã¤ó¤âÍ§Ã£¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£