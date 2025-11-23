ASTRO¡¦¥Á¥ã¥¦¥Ì¡¢·³Éþ»Ñ¤ÇBTS¡¦JUNG KOOK¤È¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª·ÉÎé¤·¹ç¤¦»Ñ¤¬ÏÃÂê
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¤Î¥Á¥ã¥¦¥Ì¤¬Ê¼ÌòÃæ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢BTS¤ÎJUNG KOOK¤È¤È¤â¤Ë¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×JUNG KOOK¡õ¥Á¥ã¥¦¥Ì¤é¡È97¥º¡É
µî¤ë11·î22Æü¡¢TikTok¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ï·³Éþ¤òÃå¤¿»Ñ¤Ç¡¢2nd¥½¥í¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØSATURDAY PREACHER¡Ù¤Î¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ã¥¦¥Ì¤È¤È¤â¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏBTS¤ÎJUNG KOOK¡£2¿Í¤Ï¥µ¥Ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¼«Á³¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¹ç¤ï¤»¡¢´°àú¤ÊÁêÀ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¤¿¥Á¥ã¥¦¥Ì¤¬¡¢JUNG KOOK¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÃéÀ¿¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é·ÉÎé¤ò¤¹¤ë¤È¡¢JUNG KOOK¤â¤Þ¤¿¡ÖÃÄ·ë¡×¤È·ÉÎé¤Ç±þ¤¨¡¢¸«¤ë¿Í¡¹¤òÈù¾Ð¤Þ¤»¤¿¡£
Æ°²è¤ò¸«¤¿¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÈJUNG KOOK¤À¡×¡ÖÆ°²è¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ï¹ñËÉÉô¶ÐÌ³»Ù±çÃÄ½êÂ°¤Î°ìÅùÊ¼¤È¤·¤Æ·³ÉþÌ³Ãæ¤À¡£
¡þ¥Á¥ã¥¦¥Ì ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯3·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»½Ð¿È¡£2014Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤¤¤È¤·¤¤·¯¤Ø¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¸½ºß¤Î½êÂ°»öÌ³½êFantagio¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£2016Ç¯¤Ë6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£½é¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¼ç±éºî¤Ï¡¢2019Ç¯¡Ø¿·ÊÆ»Ë´±¥¯¡¦¥Ø¥ê¥ç¥ó¡Ù¡ÊMBC¡Ë¡£
¡þJUNG KOOK ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯9·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡£2011Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼K¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÍ½Áª¤ÇÃ¦Íî¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½»öÌ³½ê´Þ¤áÂ¿¿ô¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡¢¡Ö¸«³Ø¤ÎºÝ¤ËRM¤Î¥é¥Ã¥×¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ·è¤á¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯12·î¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î11Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£