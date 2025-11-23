ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¤ÎÀßÎ©È¯É½ ¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¦Ì¼¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬´ó¤êÅº¤¦¥í¥´¤â¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¡×¤ÎÀßÎ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«Áª¼ê¤¬¸ø³«¤·¤¿²ÈÂ²¥í¥´
¤³¤ÎÆü¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖSHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION¡×¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¡Ë¤ÈºâÃÄ¤ÎÀßÎ©¤òÊó¹ð¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤ÈºÊ¡¦¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÇÄ¹½÷¤È¼ê¤ò·Ò¤®¤Ê¤¬¤é°¦¸¤¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤â´ó¤êÅº¤¦ºâÃÄ¤Î¥í¥´¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ºâÃÄ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸µµ¤¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¡¢·ò¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤Î»ñ¶âÄó¶¡¤È¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª¤òµß¤¤¡¢ÊÝ¸î¤·¡¢¥±¥¢¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÍýÇ°¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
