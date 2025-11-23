ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ë±£¤·»Òµ¿ÏÇ!? KOC3°Ì·Ý¿Í¤«¤é¡Ö¥Ñ¥Ñ¡×¤Ë¶ì¾Ð¤¤¡Ä¶Ã¤¤Î¡È¾Úµò¼Ì¿¿¡É¤È¤Ï
¡¡¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ò¤ÈËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤ÊÃÅ¤ËºÂ¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡×¤ÎÃÓÅÄÄ¾¿Í¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ñ¥Ñ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ã¤Æ¸Æ¤Ö¤Ê¡ª¡×¤ÈÆ°ÍÉ!?¤Î¤µ¤ó¤Þ¡£¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢ÆóÀéæÆ¡Ê¤Ë¤Á¤«¡Ë¤¬·ëº§¤·¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Í¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤â¡Ö¤ä¤á¤Æ¡¢ÀâÌÀ¤Ë5Ê¬¤«¤«¤ë¤«¤é¡×¤ÈÁêÊý¡¦ÃÓÅÄ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤¬¡¢¡Ö´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ÃÓÅÄ¤¬¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î±£¤·»Ò¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¶¦±é¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ò¸«¤ë»þ¤À¤±¡È¤¦¤Õ¤Õ¡Ä¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤¦¤Á¤Î²¡¤·Æþ¤ì¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¸ªÁÈ¤ó¤À¼Ì¿¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬ÃÓÅÄ¤ÎÊì¤òÊú¤´ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤Ç¡¢¸ª¤Ë²ó¤·¤¿¼ê¤Ë¤Ï¥¿¥Ð¥³¤¬¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¸ªÁÈ¤ó¤Ç¥¿¥Ð¥³µÛ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡ÄÀÎ¤Î¥¨¥Ã¥Á¸å¤ä¤â¤ó¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î³èÌö¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÃÓÅÄ¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¢¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ä¡£¤ó¡©¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤«¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¤Ë¶ìÎ¸¡£¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤¬¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡ÊKOC)¤Ç3°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö3°Ì¤Ã¤Æ°ìÈÖ¿¨¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡KOC¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ï¡Ö¤¹¤Þ¤ó¡¢¤¹¤Þ¤ó¡£¸«¤é¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤Æ¤ó¡£µ¢¤Ã¤Æ¤«¤é²¶¤ÈÂÀÅÄ¤ÎÌ¡ºÍ¤Ð¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¿¤«¤é¡×¤È¡¢KOC¤ÈÆ±Æü¤ËÆ±¤¸TBS¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü¡×Æâ¤ÎÇú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤È¤ÎÌ¡ºÍ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤â¤¦²¿²ó¤â¸«ÊÖ¤·¤¿¡£ÂÀÅÄ¤Î¤«¤ßÊý¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤¿¤«¤é¤Ê¡×¤È¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¡È¼«Ê¬Âç¹¥¤¡É¤Ö¤ê¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£