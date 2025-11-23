¼óÁê¡¢G20½éÆü¤ÏÂÐÃæÀÜ¿¨¤Ê¤·¡¡³Æ¹ñ¼óÇ¾¤é¤È¸òÎ®
¡¡¡Ú¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¶¦Æ±¡Û¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ÇÎ×¤ó¤À20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë½éÆü¤Î22Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¹Ô¤·¤¿ÈøºêÀµÄ¾´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤¬Æ±ÆüÌë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£¼óÁê¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤ÈÊú¤¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢18¤Î¹ñ¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¤Î¼óÇ¾¤é¤È°®¼ê¤äÎ©¤ÁÏÃ¤Ç¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¤È¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÈÍû»á¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤âÄ´À°¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½»þÅÀ¤Ç²¿¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£G20¥µ¥ß¥Ã¥È½ÐÀÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÄÊÌ²ñÃÌ¤ÎÍ½Äê¤â¤¢¤ê¡¢ÆüÄø¤¬²áÌ©¤À¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£