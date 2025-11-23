¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¥í¡¼¥ó´°ºÑ¤·¤¿Ç¯¶â21Ëü±ß¤Î60ÂåÉ×ÉØ¡¢¡Ö4LDK¤Î¸Í·ú¤Æ¡×¤ò¼êÊü¤·¡Ö1DK¤ÎÅÔ±ÄÃÄÃÏ¡×¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤¿ÎÞ¤ÎÍýÍ³¡ÚFP¤¬²òÀâ¡Û
²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡ÖÌ´¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¡×¡£¥í¡¼¥ó´°ºÑ¤Î°ÂÅÈ¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¤½¤Î¡È»ñ»º¡É¤¬¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¤òÄ¾·â¤¹¤ë¡ÈÉéºÄ¡É¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢µÈÅÄ¤µ¤óÉ×ÉØ¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Î»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö»ý¤Á²ÈÏ·¸å¡×¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆFPÁêÃÌ¤Í¤Ã¤È¡¦Ç§ÄêFP¤Î¾®ÀîÍÎÊ¿»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å¤ò¿ª¤àÌ´¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à
µÈÅÄÀµ¿®¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¿66ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÎÃæ·ø´ë¶È¤ò65ºÐ¤ÇÄêÇ¯Âà¿¦¡£ºÊ¤Î·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¿68ºÐ¡Ë¤ÈÅìµþÅÔ¹Ù³°¤ÎÃÛ31Ç¯¤Î¸Í·ú¤Æ½»Âð¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
30Ç¯Á°¡¢ÅÚÃÏ¤òÀµ¿®¤µ¤ó¤ÎÉã¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¡¢·úÊªÌó2,500Ëü±ß¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£4¿Í²ÈÂ²¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤ÓÊë¤é¤¹¤¿¤á¡¢´Ö¼è¤ê¤Ï4LDK¡¦2³¬·ú¤Æ¡£¡Ö²ÈÄÂ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡×¤È¡¢¾¯¤·ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
Àµ¿®¤µ¤ó¤ÎÇ¯¼ý¤Ï50Âå¤ÇÌó600Ëü±ßÂæ¡¢ÉÞÍÜÆâ¤ÇÆ¯¤¯·Ã»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤È¹ç¤ï¤»À¤ÂÓÇ¯¼ý¤ÏÌó700Ëü±ß¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Ê³ØÈñÍÑ¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ï·¸åÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¥í¡¼¥ó´°ºÑ¡ª¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä
¥í¡¼¥ó¤ÏËè·î7Ëü±ß¤º¤ÄÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦»þ¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î»Ä¹â¤Ï¤Þ¤ÀÌó500Ëü±ß»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È5Ç¯¶á¤¯»ÙÊ§¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢65ºÐ¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Âà¿¦¶â¤¬500Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤ò¤½¤Ã¤¯¤ê¤½¤Î¤Þ¤Þ½¼¤Æ¤ì¤Ð´°ºÑ¤Ç¤¤ë·×»»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¤½¤Î¤¢¤È¤Ç¤·¤¿¡£Ï·¸å»ñ¶â¤È¤·¤Æ½àÈ÷¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤ÈÍÂÃù¶â¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌó400Ëü±ß¤Î¤ß¡£É×ÉØ¤Î¸øÅªÇ¯¶â¤Ï¹ç·×¤Ç·î21Ëü±ß¤Û¤É¡£2¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¤Ë¤Ï¤®¤ê¤®¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿½ê´¶¤Ç¤¹¡£
ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬¡¢ÃÛ30Ç¯¤òÄ¶¤¨¤¿²æ¤¬²È¤Î½¤Á¶Èñ¡£³°ÊÉ¤Ï½ê¡¹»¬¤¬Éâ¤¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Õ¥©¡¼¥à²ñ¼Ò¤Î¸«ÀÑ¤ê¤Ç¤Ï¡¢³°ÊÉ¡¦²°º¬¤ÎÊä½¤¡¢¥¨¥³¥¥å¡¼¥È¤Î¸ò´¹¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢ºÇÄã¤Ç¤â250Ëü±ß¤ÏÉ¬Í×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¥í¡¼¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿¿ôÉ´Ëü±ß¡Ä¡Ä¡£¤È¤Æ¤âÊ§¤¨¤Ê¤¤¡×Àµ¿®¤µ¤ó¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶ì½Â¤Î·èÃÇ¡Ä¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò¼Î¤Æ¡¢ÅÔ±ÄÃÄÃÏ¤Ø
»ý¤Á²È¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢½¤Á¶Èñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ä²ÐºÒÊÝ¸±ÎÁ¤âËèÇ¯¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç250Ëü±ß¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÀè¤Î°Ý»ýÈñ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£
Çº¤ó¤ÀËö¡¢µÈÅÄ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡Ö²È¤ò¼êÊü¤·¤Æ°Â¤¤ÄÂÂß¤Ë°Ü¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¹¬¤¤¡¢¼«Âð¤ÎÇäµÑ¤Ç¤Ï½ôÈñÍÑ¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â600Ëü±ß¶á¤¯¤Î¤ª¶â¤¬¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2¿Í¤¬±þÊç¤·¡¢¹¬±¿¤Ë¤âÅöÁª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤Î¸Å¤¤ÅÔ±Ä¤Î1DK½»Âð¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÄÂ¤Ï2¿Í¤Î½êÆÀ¡Ê½êÆÀ¶â³ÛÇ¯252Ëü±ß¡¢ÅÔ±Ä½»Âð¤Î°ìÈÌ½êÆÀÁØ¤Ë³ºÅö¡Ë¤Ë±þ¤¸¤¿¶â³Û¤Ç¡¢5Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¹¡¹¤È¤·¤¿4LDK¤«¤é¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê1DK¤Ø¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À¸³è¤Ï°ÂÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÊë¤é¤»¤¿²æ¤¬²È¤ò¼êÎ¥¤·¡¢¶¹¤¤Éô²°¤Ç¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡£¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¹ØÆþ»þ¤Ë¤Ï°ìÀ¸¤Î²È·×¤ò¤ß¤¨¤ë²½¤¹¤ë
µÈÅÄ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Î°Ý»ýÈñ¤¬Ï·¸å¤Î²È·×¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ý¤Á²È¤Ë¤Ï³°ÊÉ¡¦²°º¬¤Ê¤É¤Î½¤Á¶Èñ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤äµëÅò´ï¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷¸ò´¹Èñ¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ä²ÐºÒÊÝ¸±ÎÁ¤¬³Ý¤«¤ê¤Ä¤Å¤±¤Þ¤¹¡£¸÷Ç®Èñ¤â¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤ËÊë¤é¤¹¾ì¹ç¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê Âè2²ó¡Ö´ûÂ¸½»Âð»Ô¾ì¤ÎÀ°È÷¡¦³èÀ²½º©ÃÌ²ñ¡×ÇÛÉÛ»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¤½»Âð100Ê¿ÊÆ¤¢¤¿¤ê¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¥³¥¹¥È¤Ï¡¢30Ç¯¤Ç1,000Ëü±ß¡¢60Ç¯¤Ç¤Ï2,000Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤é¤Î°Ý»ýÈñ¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯¡ÖÄÂÂß¤È»ý¤Á²È¤É¤Á¤é¤¬ÆÀ¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Èæ³Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¡Ö¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¥³¥¹¥È¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÂ»ÆÀ´ªÄê¤Ç¤Ï¤ä¤äÄÂÂß¤ËÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ä¾ÍèÅ¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½ÀÆðÀ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÄÂÂß¤Î¤Û¤¦¤¬½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö²ÈÄÂ¤òÊ§¤¦¤è¤ê¤â¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Â»ÆÀ´ªÄê¤À¤±¤Ç¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ï¤ª´«¤á¤·¤Þ¤»¤ó¡£
»ý¤Á²È¤òË¾¤à¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¾ÍèÀß·×¤ä·ÐºÑÅª¤ÊÌÌ¤â´Þ¤á¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤¬²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Àè¡¹¤Î²È·×¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë½»Âð¤ò¹ØÆþ¤·¤¿²ÈÄí¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢µÈÅÄ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Î¤è¤¦¤ËÏ·¸å»ñ¶â¤ò½àÈ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡¢¼ñÌ£¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¿¤¤Åù¡¢¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¹ØÆþ¤è¤êÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²È¤Î°Ý»ýÈñ¤Ç²È·×¤¬É¯Ç÷¤·¡¢ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢°ìÀ¸¤Î²È·×¤ò¤ß¤¨¤ë²½¤·¡¢ÌµÍý¤»¤º¥í¡¼¥ó¤ò´°ºÑ¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ¾ÍèÅª¤Ê½»Âð¤Î°Ý»ýÈñ¤â»Ä¤·¤Æ¤ª¤±¤ë¤«¤ò·×²è¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£»ý¤Á²È¤Ï¡È»ñ»º¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¡ÖÉéÆ°»º¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¥³¥¹¥È¤¬²ÁÃÍ¤ò¾å²ó¤ë¤â¤Î¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÇã¤¤Êª¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ï·¸å¤Þ¤Ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»ñ¶â·×²è¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¾®Àî ÍÎÊ¿
FPÁêÃÌ¤Í¤Ã¤È
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼