¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡õ¥¬¥ô¡Ù¤¬°ìÈÖ¤¯¤¸¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡¥Õ¥£¥¸¥«¥à¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎMASTERLISE¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤ÉÅ¸³«
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤È¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬¡¢11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¤Î¤Þ¤Þ¾þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤â¡ª¡¡·ÊÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×°ìÍ÷
¢£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÅ¸³«
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤È¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿Á´8Åùµé¡Ü¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤«¤éÀ®¤ë¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¯¤¸¡£
¡¡A¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÈMASTERLISE¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä ¥Õ¥£¥¸¥«¥à¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È MASTERLISE¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Â³¤¯B¾Þ¤«¤éD¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¤Î¤Þ¤Þ¾þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡ÈBLISTERED MUSEUM¡É¤«¤é¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä ¥Õ¥£¥¸¥«¥à¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥â¡¼¥É¡×¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥â¡¼¥É¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢E¾Þ¤Î¡Ö°Ç²Û»Ò MASTERELIVE COLLECTION¡×¡¢F¾Þ¤Î¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡¢G¾Þ¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¡×¡¢H¾Þ¤Î¡Ö¥é¥Ð¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¡¢»¨²ß¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Î1¸Ä¤ò°ú¤¯¤È¼ê¤ËÆþ¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ë¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥â¡¼¥É MASTERLISE¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Æ±¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤À¡£
