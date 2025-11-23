¹õÅÄ¹ä¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¯¶ì¤¤µ²±¡ÖËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¹ñÎ©¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¡½¡½Ì¾Çì³Ú¤Ï¤«¤Ä¤Æ½õ¸À¡ØÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡Ù¡ÚÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¡Û
¡ÎÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¡ÏÄ®ÅÄ £³¡Ý£± ¿À¸Í¡¿11·î22Æü¡¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì
¡¡11·î22Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Å·¹ÄÇÕ¤Î·è¾¡Àï¡£Á°²ó²¦¼Ô¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀ¤Âå¤Î¥¨¡¼¥¹FWÆ£ÈøæÆÂÀ¤Î£²È¯¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤ÇÊÌ³Ê¡×¤ÈÇ§¤á¤ëÁêÇÏÍ¦µª¤Î°ìÈ¯¤Ç£³¡Ý£±¤È¾¡¤ÁÀÚ¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ITÂç¼ê¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬2018Ç¯10·î¤Ë·Ð±Ä»²²è¤·¤Æ¤«¤éµÞÀ®Ä¹¤·¤¿Ä®ÅÄ¡£¤ä¤Ï¤êÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ç¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ò£³ÅÙÀ©¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾¾¡¦¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Î¾·æÛ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡È°ÛÎã¤ÎÅ¾¿È¡É¤ò¿ë¤²¤¿50Âå¤Î»Ø´ø´±¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤é¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤êJ£±½é¾º³Ê¤ËÆ³¤¯¡££²Ç¯ÌÜ¤Î24Ç¯¤ÏJ£±¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÏÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È½Ð¾ì¸¢¤ò¡¢¤½¤·¤Æº£µ¨¤Ë½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óËÉÙ¤Ê»ñ¶âÎÏ¤Ç¾»»Ò¸»¡¢ÁêÇÏ¡¢Ãæ»³ÍºÂÀ¡¢Ã«¹¸À¸¡¢Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ò½¸¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÙÉô¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡È¾¡Éé»Õ¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Å·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¥×¥í¤È¤¤¤¦¶èÀÚ¤ê¤ò¤·¤Á¤ã¤¨¤Ð¡Ø²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ìÈ¯¾¡Éé¤ÇÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢µ¿¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¡Éé»ö¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤³¤ì¤À¤±·è¾¡Àï¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¡×¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾»»Ò¤â¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ä³¤³°¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀâÆÀÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼»þÂå¤Ë¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿ÂçÄÅ¹â¹»¤ÎÊ¿²¬ÏÂÆÁ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤â¡Ö¹Ô½»ºÁ²é¡Ê¤®¤ç¤¦¤¸¤å¤¦¤¶¤¬¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î°ÂÄê´¶¤ÈÀ®½ÏÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ãå¿´¤ÈÁê¼ê¤ò¸«È´¤¯Ãµµæ¿´¡¢°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÁª¼ê¤ò¿®¤¸¤ë¶¯¤¤»ÑÀª¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¹õÅÄ´ÆÆÄ¤¬Å·¹ÄÇÕ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀï¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖºÇ½é¤Î15Ê¬¤ÇÀäÂÐ¤Ë¥²¡¼¥à¤¬Æ°¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¡£¤½¤ì¤Ï¶ì¤¤·Ð¸³¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀÄ¿¹»³ÅÄ»þÂå¤Ë½é¤á¤ÆÁª¼ê¸¢·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¹ñÎ©¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀï¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2010Ç¯£±·î¤Î»³Íü³Ø±¡Àï¤Ç¤·¤¿¡£¼Æºê³Ù¤¬£²Ç¯¤Î»þ¤Ç¡¢³«»Ï11Ê¬¤ËÁê¼ê¤Î±°°æÅ´Ê¿¤Ë¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È·è¤á¤é¤ì¤ÆÉé¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ËÍè¤é¤ì¤¿¡Ê¸µÄëµþ¤Î¡Ë¸Å¾ÂÄçÍºÀèÀ¸¤Ë¡ØÁê¼ê¤Ï¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤ºÍè¤ë¤è¡£ËÜÅö¤Ë15Ê¬¤Ç·è¤Þ¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤òÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡86ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸Å¾Â´ÆÆÄ¤â¡¢15Ç¯Á°¤Î½ÐÍè»ö¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅö»þ¡¢»³Íü³Ø±¡¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿²£¿¹¹ª´ÆÆÄ¡Ê¸½¡¦»³Íü³Ø±¡Âç³ØÁí´ÆÆÄ¡Ë¤ÏÇ£ºê¹â¹»»þÂå¤«¤éÀè¼êÉ¬¾¡¤Î¿Í¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬Æ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¹õÅÄ·¯¤Ë¡ØÎ©¤Á¾å¤¬¤ê10Ê¬¡¢15Ê¬¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤Ï¤³¤Î¶µ·±¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÁª¼ê¸¢¤Ç£³²óÍ¥¾¡¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¤Ç¤â³«»Ï15Ê¬¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿À¸ÍÀï¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹õÅÄ·¯¤¬·è¾¡¤òÀï¤¦»þ¤Ï¡¢ÂçÎÌ¼ºÅÀ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¸¢¤Ç¤â¼ºÅÀ¿ô¤¬£°¤«£±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤¬Âç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ØÆ³¼Ô¤òÂç¤¤¯Ê¬Îà¤¹¤ë¤È¡¢¼éÈ÷·¿¤È¹¶·â·¿¤¬¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¹õÅÄ·¯¤Ï¡Ø¼éÈ÷£¶¡¦¹¶·â£´¡Ù¤¯¤é¤¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¼é¤ê¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÎÄ®ÅÄ¤â·ø¼é¤¬¶¯¤ß¤Î¥Á¡¼¥à¡£¤½¤ÎÊý¤¬¾¡Î¨¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤«¤é¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡Ì¾¾¤Î»ØÅ¦¤ò¹õÅÄ´ÆÆÄ¼«¿È¤¬¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¹ñÎ©¤ÎÀï¤¤Êý¤ä¾¡Éé¤Î¤¢¤ä¤òÀè¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¡¢Èà¤é¤¬À¿¼Â¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈà¼«¿È¤â¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸Å¾Â´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶µ¤¨¤ëÁê¼ê¤¬¹â¹»À¸¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥×¥í¤À¤í¤¦¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ò¥¥Ã¥Á¥ê²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤Ïºî¤ì¤ë¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ì¤ò·ë²Ì¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»ØÆ³¼Ô¡¦´ÆÆÄ¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¡ÈÂèÆó¡¢Âè»°¤Î¹õÅÄ¹ä¡É¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ë¤â¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ê¡¼¥²¥ë¥¹¥Þ¥ó¡Ê¥É¥¤¥ÄÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ë¤â¡¢¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤Î»ØÆ³¼Ô¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥×¥í¤ÇÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Íºà¤¬ÆüËÜ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤µ¤·¤¢¤¿¤Ã¤Æ¼¡¤Ï¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¤½¤·¤ÆACLEÀ©ÇÆ¤À¤í¤¦¡£¡Ö¥«¥Ã¥×Àï¤Ï±¿¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ê¡¼¥°¤Ï°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä®ÅÄ¡¢¤½¤·¤Æ¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤¡£º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¸µÀî±Ù»Ò¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
¡¡11·î22Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Å·¹ÄÇÕ¤Î·è¾¡Àï¡£Á°²ó²¦¼Ô¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀ¤Âå¤Î¥¨¡¼¥¹FWÆ£ÈøæÆÂÀ¤Î£²È¯¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤ÇÊÌ³Ê¡×¤ÈÇ§¤á¤ëÁêÇÏÍ¦µª¤Î°ìÈ¯¤Ç£³¡Ý£±¤È¾¡¤ÁÀÚ¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ITÂç¼ê¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬2018Ç¯10·î¤Ë·Ð±Ä»²²è¤·¤Æ¤«¤éµÞÀ®Ä¹¤·¤¿Ä®ÅÄ¡£¤ä¤Ï¤êÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ç¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ò£³ÅÙÀ©¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾¾¡¦¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Î¾·æÛ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óËÉÙ¤Ê»ñ¶âÎÏ¤Ç¾»»Ò¸»¡¢ÁêÇÏ¡¢Ãæ»³ÍºÂÀ¡¢Ã«¹¸À¸¡¢Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ò½¸¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÙÉô¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡È¾¡Éé»Õ¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Å·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¥×¥í¤È¤¤¤¦¶èÀÚ¤ê¤ò¤·¤Á¤ã¤¨¤Ð¡Ø²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ìÈ¯¾¡Éé¤ÇÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢µ¿¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¡Éé»ö¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤³¤ì¤À¤±·è¾¡Àï¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¡×¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾»»Ò¤â¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ä³¤³°¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀâÆÀÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼»þÂå¤Ë¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿ÂçÄÅ¹â¹»¤ÎÊ¿²¬ÏÂÆÁ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤â¡Ö¹Ô½»ºÁ²é¡Ê¤®¤ç¤¦¤¸¤å¤¦¤¶¤¬¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î°ÂÄê´¶¤ÈÀ®½ÏÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ãå¿´¤ÈÁê¼ê¤ò¸«È´¤¯Ãµµæ¿´¡¢°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÁª¼ê¤ò¿®¤¸¤ë¶¯¤¤»ÑÀª¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¹õÅÄ´ÆÆÄ¤¬Å·¹ÄÇÕ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀï¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖºÇ½é¤Î15Ê¬¤ÇÀäÂÐ¤Ë¥²¡¼¥à¤¬Æ°¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¡£¤½¤ì¤Ï¶ì¤¤·Ð¸³¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀÄ¿¹»³ÅÄ»þÂå¤Ë½é¤á¤ÆÁª¼ê¸¢·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¹ñÎ©¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀï¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2010Ç¯£±·î¤Î»³Íü³Ø±¡Àï¤Ç¤·¤¿¡£¼Æºê³Ù¤¬£²Ç¯¤Î»þ¤Ç¡¢³«»Ï11Ê¬¤ËÁê¼ê¤Î±°°æÅ´Ê¿¤Ë¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È·è¤á¤é¤ì¤ÆÉé¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ËÍè¤é¤ì¤¿¡Ê¸µÄëµþ¤Î¡Ë¸Å¾ÂÄçÍºÀèÀ¸¤Ë¡ØÁê¼ê¤Ï¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤ºÍè¤ë¤è¡£ËÜÅö¤Ë15Ê¬¤Ç·è¤Þ¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤òÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡86ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸Å¾Â´ÆÆÄ¤â¡¢15Ç¯Á°¤Î½ÐÍè»ö¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅö»þ¡¢»³Íü³Ø±¡¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿²£¿¹¹ª´ÆÆÄ¡Ê¸½¡¦»³Íü³Ø±¡Âç³ØÁí´ÆÆÄ¡Ë¤ÏÇ£ºê¹â¹»»þÂå¤«¤éÀè¼êÉ¬¾¡¤Î¿Í¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬Æ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¹õÅÄ·¯¤Ë¡ØÎ©¤Á¾å¤¬¤ê10Ê¬¡¢15Ê¬¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤Ï¤³¤Î¶µ·±¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÁª¼ê¸¢¤Ç£³²óÍ¥¾¡¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¤Ç¤â³«»Ï15Ê¬¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿À¸ÍÀï¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹õÅÄ·¯¤¬·è¾¡¤òÀï¤¦»þ¤Ï¡¢ÂçÎÌ¼ºÅÀ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¸¢¤Ç¤â¼ºÅÀ¿ô¤¬£°¤«£±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤¬Âç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ØÆ³¼Ô¤òÂç¤¤¯Ê¬Îà¤¹¤ë¤È¡¢¼éÈ÷·¿¤È¹¶·â·¿¤¬¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¹õÅÄ·¯¤Ï¡Ø¼éÈ÷£¶¡¦¹¶·â£´¡Ù¤¯¤é¤¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¼é¤ê¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÎÄ®ÅÄ¤â·ø¼é¤¬¶¯¤ß¤Î¥Á¡¼¥à¡£¤½¤ÎÊý¤¬¾¡Î¨¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤«¤é¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡Ì¾¾¤Î»ØÅ¦¤ò¹õÅÄ´ÆÆÄ¼«¿È¤¬¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¹ñÎ©¤ÎÀï¤¤Êý¤ä¾¡Éé¤Î¤¢¤ä¤òÀè¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¡¢Èà¤é¤¬À¿¼Â¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈà¼«¿È¤â¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸Å¾Â´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶µ¤¨¤ëÁê¼ê¤¬¹â¹»À¸¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥×¥í¤À¤í¤¦¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ò¥¥Ã¥Á¥ê²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤Ïºî¤ì¤ë¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ì¤ò·ë²Ì¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»ØÆ³¼Ô¡¦´ÆÆÄ¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¡ÈÂèÆó¡¢Âè»°¤Î¹õÅÄ¹ä¡É¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ë¤â¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ê¡¼¥²¥ë¥¹¥Þ¥ó¡Ê¥É¥¤¥ÄÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ë¤â¡¢¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤Î»ØÆ³¼Ô¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥×¥í¤ÇÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Íºà¤¬ÆüËÜ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤µ¤·¤¢¤¿¤Ã¤Æ¼¡¤Ï¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¤½¤·¤ÆACLEÀ©ÇÆ¤À¤í¤¦¡£¡Ö¥«¥Ã¥×Àï¤Ï±¿¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ê¡¼¥°¤Ï°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä®ÅÄ¡¢¤½¤·¤Æ¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤¡£º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¸µÀî±Ù»Ò¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸