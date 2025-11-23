¡Ö¼Ö¤ÈÃ±¼Ö¤Î»ö¸Î¤Ç¤¹¡×¥Ð¥¤¥¯±¿Å¾¤Î£±£·ºÐ¹â¹»À¸¤¬²¼Éß¤¤Ë¡ÄÆ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á»àË´¡¡Âçºå¡¦ÍäÀî¶è
¡¡£²£²ÆüÌë¡¢Âçºå»ÔÍäÀî¶è¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤È¥Ð¥¤¥¯¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿£±£·ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£²£²Æü¸á¸å£±£°»þÈ¾¤´¤í¡¢Âçºå»ÔÍäÀî¶è¿·¹â¤Î¹ñÆ»£±£·£¶¹æ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡Ö¼Ö¤ÈÃ±¼Ö¤Î»ö¸Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ËÄ¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË»Ò¹â¹»À¸¡Ê£±£·¡Ë¤¬¼Ö¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃË»Ò¹â¹»À¸¤ÏÆ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤ÇÌó£±»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÍäÀî¶è¤ÎÃÄÂÎ¿¦°÷¡¦²¬°Â¸¬ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£µ£·¡Ë¤ò²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·²¬°ÂÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÍÆµ¿¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£