¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¥¥ã¥¹¥ÈÅÐÃÅ¤Î¡È¿À¡È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó2000¿Í¤¬Ç®¶¸
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¤Î¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¡¢¥Õ¥£¥ó¡¦¥ô¥©¥ë¥Õ¥Ï¥ë¥È¡Ê¥Þ¥¤¥¯Ìò¡Ë¡¢¥²¥¤¥Æ¥ó¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©¡Ê¥À¥¹¥Æ¥£¥óÌò¡Ë¡¢¥±¥¤¥ì¥Ö¡¦¥Þ¥¯¥é¥Õ¥ê¥ó¡Ê¥ë¡¼¥«¥¹Ìò¡Ë¡¢¥Î¥¢¡¦¥·¥å¥Ê¥Ã¥×¡Ê¥¦¥£¥ëÌò¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀ½ºîÁí»Ø´ø¡¦´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Î¥Þ¥Ã¥È¡õ¥í¥¹¡¦¥À¥Õ¥¡¡¼¡Ê·»Äï¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡ÖOne Last Adventure¡×¤¬22Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¤Î¥é¥¤¥Ö¥É¥¢ ¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£½ªÈ×¤Ø¸þ¤«¤¦¥·¥ê¡¼¥º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¹âÇÜÎ¨¤ÎÃêÁª¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿Ìó2000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡ÁOne Last Adventure¡Á¡×¤ÎÌÏÍÍ
¢£ ¡È¥Û¡¼¥¥ó¥¹¡É¤ÎÀ¤³¦¤ò¼ÂÀ£Âç¤ÇºÆ¸½
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï80Ç¯Âå¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬Î®¤ì¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ëÄ®¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤òºÆ¸½¤·¤¿Å¸¼¨¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¥¦¥£¥ë¤Î²È¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¡È¥ê¥ó¥¯¡¦¥ª¡¼¡¦¥Þ¥Ë¥¢¡É¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡ÈScoops Ahoy¡É¡¢¥Ô¥¶Å¹¡È¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥Ô¥¶¡É¡¢¥é¥¸¥ª¶É¡¢¥¹¥¿¡¼¥³¡¼¥È¡¦¥â¡¼¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ãÎ¢Â¦¤ÎÀ¤³¦¡ä¤Þ¤Ç¡¢³Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÏºîÉÊÀ¤³¦¤ò¼ÂºÝ¤Ë¡ÈÊâ¤¤¤ÆÂÎ¸³¡É¤Ç¤¤ë»Å³Ý¤±¤Ë¡£80Ç¯Âå¥²¡¼¥à¤ÎÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¥Õ¡¼¥É¡¦¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä80Ç¯Âå¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÍè¾ì¼Ô¤Ç²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÆø¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©¤«¤éÍè¾ì¤·¤¿¥¨¥ë¡Ê¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ë¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿20Âå½÷À¤Ï¡¢¡Ö±þÊçÇÜÎ¨¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢ÍîÁª¤·¤¿Í§Ã£¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¹¤¤²ñ¾ì¤Ë¥·¥ç¥Ã¥×¤âÅ¸¼¨¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Î°¦¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È4¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡¡¡ÈD&D¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¡¡¥Õ¥£¥ó¡¢¥²¥¤¥Æ¥ó¡¢¥±¥¤¥ì¥Ö¡¢¥Î¥¢¤Î4¿Í¤È¥À¥Õ¥¡¡¼·»Äï¤é¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï1»þ´ÖÈ¾Ä¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºîÃæ¤Ç4¿Í¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥²¡¼¥à¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥º¡õ¥É¥é¥´¥ó¥º¡ÊD&D¡Ë¡×¤¬Á´¤Æ¤ÎËÁ¸±¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Î20ÌÌ¥À¥¤¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¡ÈD&D¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ó¤¬¥À¥¤¥¹¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¡ÈÎø¿Í¡É¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÈÆ±¤¸¡È11¡É¤ÎÌÜ¤ò½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£11¤Î¤ªÂê¤Ï¡Ö80Ç¯Âå¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ªºîÃæ¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡©¡×¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤¬Î®¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡ÖCold As Ice¡×¡Ê¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎD&D¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÎ®¤ì¤ë²»³Ú¡Ë¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¥²¥¤¥Æ¥ó¤Ï¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Âæ»ì¡É¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥ó4¤Ç¥Ó¥Ç¥ªÅ¹¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ë¸À¤¦¡ÈThat's a lot of Ricks¡É¤¬¹¥¤¡×¤È²óÅú¡£¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê°ì¸À¤Ç¾ìÆâ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥±¥¤¥ì¥Ö¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡×¤ÎÌÜ¤ò½Ð¤·¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡¡¥Î¥¢¤Ï¡ÖÁ´¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤Ç¡Ö¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡×¤ÈÅú¤¨¡¢ºÇ½ª¾Ï¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¡£
¢£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÀ¸¤Ç4¿Í¤ò¸«¤é¤ì¤Æµã¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤Ì¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÅ²¬¸©¤«¤éÍè¾ì¤·¤¿¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Î½÷À¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«4¿Í¤òÀ¸¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤¬Ê¹¤±¤¿¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°½Ð¤Î¡È¿ÀÆàÀî¤Î¥¨¥ë¡É¤µ¤ó¤â¡Ö¥Õ¥£¥ó¤¬¡È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡É¤ÎÌÜ¤ò½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¡¢²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î4¿Í¤é¤·¤µ¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶½Ê³¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤«¤éÍè¤¿30Âå½÷À2¿ÍÁÈ¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Îµ¬ÌÏ¤¬¤È¤Ë¤«¤¯·å°ã¤¤¡£¥·¥ç¥Ã¥×¤âÅ¸¼¨¤âËÜµ¤ÅÙ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î»þ´Ö¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÄ¹¤¯¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ØÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡È80Ç¯ÂåÀßÄê¡É¤¬Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë»É¤µ¤ëÍýÍ³
¡¡¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÊÌ¼¡¸µ¤Î¶²¤í¤·¤¤¡ãÎ¢Â¦¤ÎÀ¤³¦¡ä¤ÎÈâ¤¬³«¤¡¢Ä®¤¸¤å¤¦¤ÇÄ¶¾ï¸½¾Ý¤¬ÉÑÈ¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¼Ù°¤Ê²øÊª¤¬½±Íè¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢±Ç²è¤ä¥²¡¼¥à¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤Èºã¤¨¤Ê¤¤ÃçÎÉ¤·4¿ÍÁÈ¥Þ¥¤¥¯¡¢¥¦¥£¥ë¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢Ä¶¾ï¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤ÄÆæ¤Î¾¯½÷¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ê±é¡§¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Í§¾ð¤ÈÍ¦µ¤¤òÉð´ï¤Ë¶¼°Ò¤ØÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡õÀÄ½ÕÊª¸ì¡£
¡¡2016Ç¯7·î¤ÎÇÛ¿®³«»Ï°Ê¹ß¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ä¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÈÀÅ²¬¤Î¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¡É¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈó¸½¼ÂÅª¤Ê²øÊª¤äÎ¢Â¦¤ÎÀ¤³¦¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë°ìÊý¡¢»Ò¤É¤â¤Î³ëÆ£¤äÍ§¾ð¡¢²ÈÂ²°¦¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£¡È¿ÀÆàÀî¤Î¥¨¥ë¡É¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó1¤Îº¢¤Ï¹â¹»À¸¤Ç¡¢Èà¤é¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Á°½Ð¤Î30Âå¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ï¡ÖÍÄ¾¯¤Îº¢¤Ë¡¢¡Ø¥Í¥Ð¡¼¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤ä¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ù¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¾¯¤·»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶Ê¤äÀ¤³¦´Ñ¤Ë¡È²û¤«¤·¤µ¡É¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö80Ç¯Âå¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬µÕ¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤¬ºîÉÊÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤¸¤á¤ëÍýÍ³¤ò¹Í»¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ»Ô¤«¤éÍè¾ì¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤â¡Ö¥Ô¥¶Å¹¤Ê¤ÉºîÃæ¤Î¾ì½ê¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥ó4¤Ç¤âÀª¤¤¤¬Íî¤Á¤º¡¢¤É¤ó¤É¤óÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó5¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏºÇÂç¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡ÙºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó5¤Ï¡¢VOL 1¡ÊÂè1¡Á4ÏÃ¡Ë¤È¤·¤Æ11·î27Æü¸áÁ°10»þ¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡£VOL 2¡ÊÂè5¡Á7ÏÃ¡Ë¤Ï12·î26Æü¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡ÊÂè8ÏÃ¡Ë¤Ï1·î1Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£
