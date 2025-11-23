¥ê¡¼¥°3°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿µð¿Í¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¡ÖÁª¼ê¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¿®¤¸¤Æ¡£ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ò¤â¤¦°ì²óºÆÅ°Äì¤¹¤ë¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ønews zero¡Ù¤Ç21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Øµð¿Í·³´ÆÆÄÆüµ Âè2¾Ï¡Ù¡£º£µ¨3°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤êºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½¢Ç¤½éÇ¯ÅÙ¤Î24Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿µð¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢º£µ¨¤Ï70¾¡69ÇÔ¤Ç¥ê¡¼¥°3°Ì¤È¤Ê¤ë¤È¡¢CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇDeNA¤Ë2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤Þ¤·¤¿¡£Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¡ÖºÙ¤«¤¤ºîÀï¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤ì¤Ë¶±¤¨¤Æ¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬È¿¾Ê¤Ê¤ó¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯Áª¼ê¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¿®¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¿®¤¸¤Æ¡£ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤â¤¦°ì²óºÆÅ°Äì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÅÙ¶»¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÈ¿¾Ê¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
24Ç¯¤Ë¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯¤Ï²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Çµð¿Í¤òÎ¥¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö²¬ËÜ¤¬È´¤±¤¿¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏËèÇ¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡£ÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤Ï¥À¥¦¥ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡£¡ØÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤·¤¿¡£²¬ËÜ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¡Ù¤³¤ì¤¬°ìÈÖ²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Í¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡£°ì´Ý¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£ËÍ¤¿¤Á¤â¤Í¡¢¼óÇ¾¿Ø¤â°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¡ÖºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤òÅ°Äì¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£¡Ö¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥¹¥¿¡¼¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊºîÀï¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÅÀ¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¼éÈ÷¤Ç¤ÏÅêÆâÏ¢·È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Æâ³°Ìî¤ÎÏ¢·È¤Î¥ß¥¹¤â¥¨¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ß¥¹¤¬¶Á¤¤¤Æ¤Î¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤³¤Î½©¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï¥Þ¥¹¥È¤ÇÁ´ÉôÆþ¤ì¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£